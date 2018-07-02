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 Россия и в дальнейшем будет использовать кибератаки как один из инструментов геополитического влияния, - замглавы СБУ Фролов в ООН

Российская Федерация и в дальнейшем будет использовать кибератаки как один из инструментов геополитического влияния.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, в частности это подчеркнул заместитель председателя СБУ Олег Фролов во время 1-й Конференции высокого уровня руководителей антитеррористических ведомств государств - членов ООН в Нью-Йорке.

Отмечается, что в докладе украинской делегации говорилось о необходимости международной консолидации усилий в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом.

"Важно понимать, что эти явления очень разновекторные, и формы и методы такой деятельности постоянно развиваются, в зависимости от задач, которые ставят перед собой террористические организации и отдельные страны-парии", - подчеркнул Фролов.

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По его словам, одним из ключевых компонентов гибридной агрессии против Украины стала пропаганда, которая создала благоприятную почву для развертывания целого арсенала других классических и неклассических методов ведения войны, в том числе использование НВФ, инициирование внутренних беспорядков, а также кибератак и экономического давления. При этом интернет используется для распространения радикальной идеологии, вербовки сторонников и финансирования незаконной деятельности, связанной с терроризмом.

"Ряд мощных и сложных кибератак, циничных по замыслу и катастрофических по возможным последствиям, на компьютерные сети энергетического, банковского, транспортного секторов, отрасли связи в очередной раз показали намерение агрессора использовать кибератаки как один из инструментов геополитического влияния", - отметил он.

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От имени украинской делегации Фролов поблагодарил Генерального секретаря ООН за инициативу проведения первой Конференции высокого уровня глав антитеррористических ведомств, которая стала уникальной платформой для обмена опытом

Также он заверил участников форума, что Украина полностью поддерживает использование информационно-коммуникационных технологий в целях развития и в соответствии с Уставом ООН.

"Конструктивный международный диалог, который базируется на принципах взаимного доверия и уважения международного права, является залогом для предотвращения и противодействия незаконному использованию информационных технологий с террористической целью", — резюмировал Фролов.

Источник: https://censor.net.ua/n3074233
 
   
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А шо казляндії ще залишається? Тільки насрать комусь під двері.
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точнА, як зараз на ЦН...хтось за мій пост пануАдміну..
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Произнесите наконец - паРаша в международной политике действует как провокатор с многовековым опытом...
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