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 "Это уже окончательно наша территория", - глава ВГА Золотого рассказал о подробностях освобождения прифронтового поселка

Украинские военные полностью освободили поселок Золотое-4, которое является одной из пяти частей города Золотое Попаснянского района Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такую информацию "Громадскому радио" подтвердил председатель военно-гражданской администрации Золотого Константин Ильченко.

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Он пояснил, что ранее Золотое-4 находилось в неопределенном статусе, поскольку только часть поселка была подконтрольна украинским военным.

"За эти позиции происходили боевые противостояния. Сейчас опасную нагрузку на население Золотого-4 уже уменьшили, потому что это уже окончательно наша территория, закрепленные войска и такого влияния уже не имеют российские войска", - сказал Ильченко.

По словам Ильченко, сейчас в поселке проживает около 800 человек. Однако точное количество жителей еще уточняется.

"В любом случае поселок находится на переднем крае, и, с учетом дальности полета минометной мины, он будет оставаться в зоне поражения. Но серая зона уменьшилась - это факт. Золотое-4 окончательно под украинским контролем", - сказал глава ВЦА Золотого.

1 июля нардеп от фракции "Народный фронт", руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что в конце июня рота глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил осуществила операцию по освобождению и взятию под контроль населенного пункта Золотое-4.

Источник: https://censor.net.ua/n3074232
 
   
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Сами в наступление идут, а потом по всем новостям рассказывают что оттуда стреляю и кто то погибает.
Зачем тогда врать? Напишите правду что был штурм поселка с целью освобождения от лугандонов потому есть погибшие..., а то как читаешь сводки так не успевают хоронить, а оно вон что на самом деле...
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А тебе Шо, не нравится то Шо кацапсячих сепаров подвинули?
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Мне не нравится когда вранье пишут или говорят!
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Врать везде и всегда это удел кацапов.
Так вы ШО таки братья?...
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Кого подвинули?После срача в предыдущей теме в этой уже пишут-ПРИФРОНТОВОЙ поселок.Серая зона.
Сократили линию разграничения.
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Ну правильно, щоб кацапів легше було мочити... "Це вже остаточно наша територія", - глава ВЦА Золотого розповів про подробиці звільнення прифронтового селища - Цензор.НЕТ 3323
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Так в том-то и дело, что при освобождении данного населенного пункта никто из мирных жителей и ВСУ не погиб. Больше гибнут от вражеских снайперов и обстрелов наших позиций, с которых не наступают.

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Именно в наступление))) На провокации со стороны росийско-окупационных войск ОС создает полосы обеспечения для защиты мирного населения.
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Вообще то ни кто не врёт. Золотое-4 было с прошлого года Украиной. Согласно минскому договорняку посёлок даже не должен входить в серую зону.
Так что ни кто ни куда не продвигался. Просто закрепили статус де-факто.
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Лишь бы не начались обстрелы со стороны неподконтрольной территории. На что-либо гуманное там неспособны.
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А шо Мiнськi домовленостi? По цимбалам? А ОБСЕ?
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Так все в полном соответствии с минскими. У ОБСЕ претензий нет.

"Благодаря умелому и профессиональному руководству командования батальона, решительным действиям командира роты младшего лейтенанта Олега Лиденко и командира взвода Зураба Чихелидзе, потерь среди украинских военнослужащих и мирного населения не было", - написал народный депутат и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook., добавив, что операция была проведена без нарушений Минских договоренностей.
Источник: https://censor.net.ua/n3074169
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Все было в рамках Минска-адекватненько! Авот сепарня Минск не соблюдают.Если не верите можете приехаь сюда и самим воотчию убедится.
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Вы адресата не перепутали? Ваш коммент правильнее было бы адресовать Йолопуке.
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Ну. да. Как в Широкино, точняк. Ну, а теперь, орки это Золотое-4 с землей сравняют. Легко.
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Лядик вже комроти! Оце росте людина, чекаємо на чергову державну нагороду.
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Все як й було. ЗСУ можуть звільняти населені пункти тільки в "сірій зоні", яка була позначена як зона відведення військ. Однак наші не зможуть звільнити жодного города чи села, які знаходяться за лінією, що визначена "мінськими договорнячками", бо тоді хуйлостан почне масований наступ, і керманичі це добре розуміють.
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это всё потому Владик, шо ты и прочие поцреоты сидят на цензоре, а не в окопах, а то бы уж, сколько бы городов и поселков освободили от кацапов
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дурко, звідки тобі знати, де я був і що робив? Тому стули пельку й не гавкай. Ніхто нічого за лінією розмежування звільняти не буде, поки не денонсовані мінські договорняки. До речі, сам хоч раз на Сході був, чи так, патякаєш на незнайомих?
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А взагалі, дуже прикольно, коли україномовні дописувачі незадоволені, що ВСУ займають українські населені пункти.)

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Внезапно оказывается, что говорить и писать на мове не достаточно, чтобы быть настоящим патриотом. В 25-ой десантной например 80 процентов личного состава русскоязычные.
А эти поцреоты вышиватные зрадофилы тут сидят - не годные к строевой.
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Названия у них- залюбуешься. Счастье, Золотое. Как я понимаю Золотых- аж четыре? А можэ и больше. Не, я уж лучше в каком-нибудь Задрыпищенске- 1 готов, чем к тех "щастьях с зотом".
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чотири з них вже під контролем збройників. Але це говорить й про те, що відстань між нулями скорочюється, так вже було у Зайцевому біля Горлівки. Далі - шалені осбтріли з боку хуйлопітеків.
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Що потрібно було робити, ВСУ взагалі мали вийти із всього Золотого?
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Дивно, чому такий висновок? Займати СВОЇ села та города - це дуже важливо.
Але, поки діють мінські угоди, повноцінного звільнення окупований територій не відбудеться.
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Висновок - це якесь твердження У мене до Вас було запитання по змісту Вашого коментаря.
До інших чотирьох частин Золотого орки нічим не можуть "дістати"-обстріляти?
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Зараз орки можуть дістати до Краматорська, Покровська, Маріка та інших тилових міст, якщо використають відповідні РСЗО.
Можу впевнено сказати, що хуйлопітеки будуть обстрілювати всі чотри частини Золотого з стрілкотні та мінометів. Так зрозуміло?
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Обстрелять могут, но наши же тоже не мальчики за 4 года войны, ответку тоже ведь ебанут хорошую
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От у мене і було таке припущення, що і без входу ВСУ в цю, сіру частину Золотого, орки могли обстрілювати всі його частини. Тому злякати цим його жителів тяжко.
Напевно, нашим військовим, які знаходяться там, а не на диванах як нам, видніше, що краще діяти в тих умовах і де облаштовувати свої позиції.
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Вообще то по законам РФ они должны были сидеть в тюрьме. Статья 359 часть 3 УК РФ.
Но так тоже не плохо.
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То -- по законам старой РФ. А что Вы хотите от тех законов, если на "новой РФ" Конституция -- запрещенная книга?!
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Конституция не запрещена. Запрещено читать на улице. Впрочем там и Пушкина запрещено читать на улице и Горького.
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Следующим пунктом ждем освобождение Горловки, после Донецка ну и...Молодцы ОСы вперед!
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"освободили поселок"_______ОТ КОГО??????????????
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Вот что говорят местные жители, если прочитать не успел:


Українські військові повністю звільнили селище Золоте-4, яке є однією з п'яти частин міста Золоте Попаснянського району Луганської області. Таку інформацію Громадському радіо підтвердив голова військово-цивільної адміністрації Золотого Костянтин Ільченко. Він пояснив, що раніше Золоте-4 перебувало у невизначеному статусі, оскільки тільки частина селища була підконтрольна українським військовим. «За ці позиції відбувались бойові протистояння. Зараз небезпечне навантаження на населення Золотого-4 уже зменшено, бо це вже остаточно наша територія, закріплені війська і такого впливу вже не мають російські війська», - сказав Костянтин Ільченко. За словами Ільченка, зараз у селищі проживає близько 800 людей. Однак точну кількість мешканців ще уточнюють. «У будь-якому випадку селище знаходиться на передньому краї, і, з урахування дальності польоту мінометної міни, воно залишатиметься в зоні ураження. Але сіра зона зменшилась - це факт. Золоте-4 остаточно під українським впливом», - сказав голова ВЦА Золотого.
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Вселенский патриарх заявил о том, что Москва присоединила украинскую церковь незаконно2:05 - 2 июля 2018

https://translate.google.com.ua/?hl=ru&tab=wT
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Вот не интересно приход русских тролей. Бот машина кремля работает на полную. Ребята давайте меняйте уже свои темники, то в последнее время уже стали повторяться в своих комментариях. Или попросите отпуск у свох кураторов с фсб, ведь отдыхать нужно.
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скоро Украина присоеденит московитую церковь(хоть она нам нах не нужна).
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У этих русских тролей текст с 2014 года не меняется.
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менялся. Очень долго было "юго-восток Украины", потом исчезло
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Это уже окончательно наша территория", - глава ВГА Золотого рассказал о подробностях освобождения прифронтового поселка
 
 
 
 
 
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