 "Это уже окончательно наша территория", - глава ВГА Золотого рассказал о подробностях освобождения прифронтового поселка

Как сообщает Цензор.НЕТ, такую информацию "Громадскому радио" подтвердил председатель военно-гражданской администрации Золотого Константин Ильченко.
Он пояснил, что ранее Золотое-4 находилось в неопределенном статусе, поскольку только часть поселка была подконтрольна украинским военным.
"За эти позиции происходили боевые противостояния. Сейчас опасную нагрузку на население Золотого-4 уже уменьшили, потому что это уже окончательно наша территория, закрепленные войска и такого влияния уже не имеют российские войска", - сказал Ильченко.
По словам Ильченко, сейчас в поселке проживает около 800 человек. Однако точное количество жителей еще уточняется.
"В любом случае поселок находится на переднем крае, и, с учетом дальности полета минометной мины, он будет оставаться в зоне поражения. Но серая зона уменьшилась - это факт. Золотое-4 окончательно под украинским контролем", - сказал глава ВЦА Золотого.
1 июля нардеп от фракции "Народный фронт", руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что в конце июня рота глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил осуществила операцию по освобождению и взятию под контроль населенного пункта Золотое-4.
Зачем тогда врать? Напишите правду что был штурм поселка с целью освобождения от лугандонов потому есть погибшие..., а то как читаешь сводки так не успевают хоронить, а оно вон что на самом деле...
Так вы ШО таки братья?...
Сократили линию разграничения.
Так что ни кто ни куда не продвигался. Просто закрепили статус де-факто.
"Благодаря умелому и профессиональному руководству командования батальона, решительным действиям командира роты младшего лейтенанта Олега Лиденко и командира взвода Зураба Чихелидзе, потерь среди украинских военнослужащих и мирного населения не было", - написал народный депутат и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook., добавив, что операция была проведена без нарушений Минских договоренностей.
Источник: https://censor.net.ua/n3074169
А эти поцреоты вышиватные зрадофилы тут сидят - не годные к строевой.
Але, поки діють мінські угоди, повноцінного звільнення окупований територій не відбудеться.
До інших чотирьох частин Золотого орки нічим не можуть "дістати"-обстріляти?
Можу впевнено сказати, що хуйлопітеки будуть обстрілювати всі чотри частини Золотого з стрілкотні та мінометів. Так зрозуміло?
Напевно, нашим військовим, які знаходяться там, а не на диванах як нам, видніше, що краще діяти в тих умовах і де облаштовувати свої позиції.
Но так тоже не плохо.
Українські військові повністю звільнили селище Золоте-4, яке є однією з п'яти частин міста Золоте Попаснянського району Луганської області. Таку інформацію Громадському радіо підтвердив голова військово-цивільної адміністрації Золотого Костянтин Ільченко. Він пояснив, що раніше Золоте-4 перебувало у невизначеному статусі, оскільки тільки частина селища була підконтрольна українським військовим. «За ці позиції відбувались бойові протистояння. Зараз небезпечне навантаження на населення Золотого-4 уже зменшено, бо це вже остаточно наша територія, закріплені війська і такого впливу вже не мають російські війська», - сказав Костянтин Ільченко. За словами Ільченка, зараз у селищі проживає близько 800 людей. Однак точну кількість мешканців ще уточнюють. «У будь-якому випадку селище знаходиться на передньому краї, і, з урахування дальності польоту мінометної міни, воно залишатиметься в зоні ураження. Але сіра зона зменшилась - це факт. Золоте-4 остаточно під українським впливом», - сказав голова ВЦА Золотого.
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