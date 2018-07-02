 "Это уже окончательно наша территория", - глава ВГА Золотого рассказал о подробностях освобождения прифронтового поселка

Как сообщает Цензор.НЕТ, такую информацию "Громадскому радио" подтвердил председатель военно-гражданской администрации Золотого Константин Ильченко.

Смотрите также: Ночью наемники РФ в нарушение "хлебного перемирия" обстреляли Зайцево из минометов калибром 120 мм, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Он пояснил, что ранее Золотое-4 находилось в неопределенном статусе, поскольку только часть поселка была подконтрольна украинским военным.

"За эти позиции происходили боевые противостояния. Сейчас опасную нагрузку на население Золотого-4 уже уменьшили, потому что это уже окончательно наша территория, закрепленные войска и такого влияния уже не имеют российские войска", - сказал Ильченко.

По словам Ильченко, сейчас в поселке проживает около 800 человек. Однако точное количество жителей еще уточняется.

"В любом случае поселок находится на переднем крае, и, с учетом дальности полета минометной мины, он будет оставаться в зоне поражения. Но серая зона уменьшилась - это факт. Золотое-4 окончательно под украинским контролем", - сказал глава ВЦА Золотого.

1 июля нардеп от фракции "Народный фронт", руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что в конце июня рота глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил осуществила операцию по освобождению и взятию под контроль населенного пункта Золотое-4.