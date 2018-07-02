 Омелян завтра созывает собрание по ситуации с авиаперелетами украинских туроператоров

Об этом в Фейсбуке сообщил сам министр Омелян, передает Цензор.НЕТ.

"Во вторник собираю у себя коллег из других министерств, туроператоров, турагентов и авиакомпании. Будем завершать с вольницей, которая в погоне за деньгами переросла в безответственность, и приводить их всех в себя. Объективно, рынок за последние два года вырос более чем в два раза, что во многих породило желание заниматься откровенной халтурой. Значит, время напомнить о порядке и первым ставить критерий качества", - сообщил Омелян.

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Напомним, с начала лета несколько украинских туроператоров сорвали вылеты туристов на отдых, главным образом в Турцию и Египет. Кроме того, около 800 туристов застряли на двое суток в Тунисе. Причиной задержек вылетов является недостаточное количество самолетов, а также долги туроператоров перед авиакомпаниями.