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 Политика Украины
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Все про:туризм (1032) авиасообщение (396) Омелян (447)

 Омелян завтра созывает собрание по ситуации с авиаперелетами украинских туроператоров

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во вторник, 3 июля, проведет собрание по ситуации с авиаперелетами украинских туроператоров.

Об этом в Фейсбуке сообщил сам министр Омелян, передает Цензор.НЕТ.

"Во вторник собираю у себя коллег из других министерств, туроператоров, турагентов и авиакомпании. Будем завершать с вольницей, которая в погоне за деньгами переросла в безответственность, и приводить их всех в себя. Объективно, рынок за последние два года вырос более чем в два раза, что во многих породило желание заниматься откровенной халтурой. Значит, время напомнить о порядке и первым ставить критерий качества", - сообщил Омелян.

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Напомним, с начала лета несколько украинских туроператоров сорвали вылеты туристов на отдых, главным образом в Турцию и Египет. Кроме того, около 800 туристов застряли на двое суток в Тунисе. Причиной задержек вылетов является недостаточное количество самолетов, а также долги туроператоров перед авиакомпаниями.

Источник: https://censor.net.ua/n3074227
 
 
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туроператоров нет - есть полукриминальные блатные конторы
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Просто вы путаете "турагенства" с "туроператорами". Это разные структуры.
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и сильно отличаются - или менее криминализированы
и у тех все по закону и в белую)))
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Если вы не в курсе - турагенства просто продают пакеты от туроператоров. У них (турагенств) просто нет никакой возможности влиять на что-либо. Это как прокладка к которой все претензии.
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мудак ! а то , что уже два месяца как вольница с жд пассажирскими перевозками оно не видит ни хера ...
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Все правильно - предлагаю отобрать ряд лицензий у нескольких недобросовестных туроператоров, не выполняющих своих обязательств перед гражданами - это полслужит уроком для остальных участников рынка.
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У нас так: сегодня лицензию у одного забрали, а завтра ему же выдали под другую вывеску.
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А что в Украине самолеты разве есть что б обеспечить тур поток в сезон туристический? ТА НЕ СМЕШИТЕ МОИ ТАПОЧКИ!!!!!!! На всю Украину три ржавых самолета и пиздец!! Вы б еще у ВЕНЕСУЭЛЫ и ЗИМБАБВЭ (а лучшэ у республики ЧАД)спросили сколько у них авиарейсов! А Украина убогее чем Венесуэла и Зимбабвэ и республика Чад. Откуда в Украины самолеты???????? ГДЕ ВЫ ИХ УВИДЕЛИ?????????
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Ти з Місяця впав? Який турпотік? Ми ж зубожілі.)))
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а по 50 чартерніх самолетов только из Киева ежедневно, откуда берутся?
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человека от гиперлупа какой-то ерундой отвлекают!!!)))
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Ну дак непутин было разрешать плодить мусорные авиакомпании. Их давно пора запретить.
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Когда все завалилось,начинаем партсобрания проводить,типа раньше проблемы не было. В чартерных авиакомпаниях по типу браво такой авиапарк,что удивительно как они вообще летают.
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Омеляну нужно созывать ТУРФИРМЫ, торгующие путевками с таким перевозчиком . И поднимать вопрос о лишении турфирм лицензий
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Поподробней в 2014-ом уселись с супругой в авто и поехали в Италию. Побывали в нескольких городах без всяких турфирм.
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Однако... Я думал как вы расскажете как прилететь в Турцию на рейсовом биплане, самому добраться до отеля где самому купить 7 ночей в номере. И обратно самому (на такси?).
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Я не настаиваю, что надо на машине переплывать океан. Предпочитаю отдыхать как хочу я, а не турфирма. Не хочу сидеть в аэропортах на чемоданах, тогда лучше на речку в деревню.
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совсем без криминала и блата - напрямую договариватся
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОмелян завтра созывает собрание по ситуации с авиаперелетами украинских туроператоров
 
 
 
 
 
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