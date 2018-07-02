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 Нардепа Пономарева госпитализировали с инфарктом, – СМИ

Народного депутата, члена группы Воля народа Александра Пономарева госпитализировали в одну из больниц Запорожья с инфарктом.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Gazeta.zp.ua.

По данным СМИ, сердечный приступ у Пономарева случился в пятницу, 29 июня, когда депутат находился в Бердянске, нардепа в срочном порядке доставили в Запорожье. Предварительно, у Пономарева диагностировали обширный инфаркт.

Запорожский портал 061 сообщает, что сейчас депутат находится в областном кардиологическом диспансере. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Пономарев – депутат-мажоритарщик, был избран в Раду в округе №78 (Бердянск и прилегающие районы Запорожской области).

Напомним, 18 мая, в Генеральной прокуратуре сообщили, что представление на привлечение Пономарева к уголовной ответственности направлено в Раду.

7 февраля экс-"регионал" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента Цензор.НЕТ Ивана Марусенко, в то время как журналист снимал на камеру телефона комментарий нардепа.

Стоит отметить, что съемка и сам инцидент происходили в публичном месте - кулуарах Верховной Рады.

В тот же день прокуратура города Киева начала уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3074225
 
   
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардепа Пономарева госпитализировали с инфарктом, – СМИ
 
 
 
 
 
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