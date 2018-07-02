 Глава МИД Эстонии потребовал остановить строительство "Северного потока-2": Это рычаг, с помощью которого РФ проникнет в европейскую политику

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

По его мнению, высказанному в понедельник, 2 июля, газете Die Welt, газопровод - не экономический, а политический проект.

"Это лишь рычаг, с помощью которого Россия проникнет в европейскую политику", - заявил Миксер, добавив, что в интересах ЕС остановить проект.

Ранее США также поддержали идею об отмене строительства "Северного потока-2", в противном случае пригрозив санкциями. В Еврокомиссии опасаются, что новый газопровод может увеличить зависимость от российского газа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строительство газопровода может быть профинансировано РФ в случае санкций США, - финдиректор "Nord Stream-2"

В реализации спорного проекта "Северный поток-2", помимо российского "Газпрома", участвует целый ряд европейских фирм, в том числе австрийский концерн OMV. К настоящему времени восемь инвесторов предоставили на строительство газопровода, который должен будет соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд, сумму в 4 миллиарда евро. Общая протяженность газопровода, который предполагается проложить параллельно первому "Северному потоку", должна составить 1220 километров.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня правительство Швеции одобрило строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах. Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.