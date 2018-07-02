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 Политика Украины
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Все про:война (2927) Малкович (12)

 Актер Джон Малкович: В Голливуде никто не хочет говорить о войне в Украине

В США и Голливуде в частности мало говорят и знают о событиях в Украине, в головах голливудского сообщества господствует тема Трампа и российского заговора.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом рассказал легендарный актер, сценарист и продюсер Джон Малкович, который на днях приехал в Киев.

"На протяжении этих лет Украина остается белым пятном, будто её кто-то стер с карты. В мозгах голливудской сообщества царит Трамп и российский заговор. Однако – никакой Украины. В этом году я дважды пытался говорить с ними об Украине. Никто не хочет об этом говорить", – объяснил Малкович.

По его словам, надежд на информационный прорыв в теме Украины мало. Однако актер уверен, что это проблема является системной и касается не только Украины.

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"Миллиард – да где там? – даже два миллиарда людей имеют не только доступ к информации, но и возможность самим загружать в сеть, в сознание общества, различную информацию. И это преимущественно недостоверная информация. Результат – за два месяца в Голливуде со мной никто не говорил о войне в Украине. Полное зеро", - добавил актер.

Напомним, известнейший актер современности Джон Малкович вчера, 1 июля, в Киеве на Софийской площади. Концерт с участием выдающихся творцов современности состоялся в рамках проекта "Пути дружбы". Малкович на концерте выступил в роли чтеца. После концерта президент Украины Петр Порошенко со словами "Спасибо за поддержку и солидарность с Украиной!" вручил государственные награды дирижеру Риккардо Мути, актеру Джону Малковичу, профессору Никола Франко Баллони и президенту Равеннского фестиваля Кристине Мути.

Напомним, что Джон Малкович является американским актером театра и кино, продюсером и кинорежиссером. Дважды был номинирован на премию "Оскар".

Источник: https://censor.net.ua/n3074221
 
   
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Бо ніхто не зацікавлений..
Це і є справжня політика.
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Та там тотальний харасмент і підкерсія.
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А у Європі говорять і паралельно будують СП2. )
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Может это у них заговор,а не у Трампа?
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бгггг, досі не дійшло? - ліберастія і хуйло - подєльнікі в справі окупації криму та агресії на сході України. Якби не США - хуйло дано б вже перейшов до повномасштабного вторгнення.
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А я все время думаю кто же это строит СП-2 и поставляет всякие комплектующие в Крым ...,а оказывается это барыги Трамп и Порошенко.
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И это хорошо,а то они такого наснимают...
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Не "не хочет", а не знает как это сделать. Народ Украины живет так, что после развала собдепа объявленная народной власть в стране УЗУРПИРОВАНА представителями гос.аппарата посредством фактического отказа официального определения народа Украины. Нет определения для народа Украины - нет у этого народа возможности для реализации власти. Как в этой ситуации Голливуд может что-то снимать? Взять сторону упырей государственной машины? Это означало бы стать на сторону узурпаторов. Взять сторону народа Украины? Да как же это сделать, если официально то, что представляет собой этот народ остается не озвученным и даже порожденная такой скрытностью гибридная война обусловленная попыткой со стороны навесить на украинцев свои определения не изменила ситуацию. В общем, Голливуд в этой ситуации ведет себя индифферентно, а как еще ему себя вести, прорыв наступит когда определение признанным будет.
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Классный актер, последняя из его ролей в сериале "Миллиарды": Григор Андолов мокшанский мафиозный миллиардер живущий в США, который рассказывает, как его маму отымела рота солдат...
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Вообще то 90% американцев не знают что есть страна Украина.А если не знают то о чем говорить?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАктер Джон Малкович: В Голливуде никто не хочет говорить о войне в Украине
 
 
 
 
 
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