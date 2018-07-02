 Актер Джон Малкович: В Голливуде никто не хочет говорить о войне в Украине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом рассказал легендарный актер, сценарист и продюсер Джон Малкович, который на днях приехал в Киев.

"На протяжении этих лет Украина остается белым пятном, будто её кто-то стер с карты. В мозгах голливудской сообщества царит Трамп и российский заговор. Однако – никакой Украины. В этом году я дважды пытался говорить с ними об Украине. Никто не хочет об этом говорить", – объяснил Малкович.

По его словам, надежд на информационный прорыв в теме Украины мало. Однако актер уверен, что это проблема является системной и касается не только Украины.

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"Миллиард – да где там? – даже два миллиарда людей имеют не только доступ к информации, но и возможность самим загружать в сеть, в сознание общества, различную информацию. И это преимущественно недостоверная информация. Результат – за два месяца в Голливуде со мной никто не говорил о войне в Украине. Полное зеро", - добавил актер.

Напомним, известнейший актер современности Джон Малкович вчера, 1 июля, в Киеве на Софийской площади. Концерт с участием выдающихся творцов современности состоялся в рамках проекта "Пути дружбы". Малкович на концерте выступил в роли чтеца. После концерта президент Украины Петр Порошенко со словами "Спасибо за поддержку и солидарность с Украиной!" вручил государственные награды дирижеру Риккардо Мути, актеру Джону Малковичу, профессору Никола Франко Баллони и президенту Равеннского фестиваля Кристине Мути.

Напомним, что Джон Малкович является американским актером театра и кино, продюсером и кинорежиссером. Дважды был номинирован на премию "Оскар".