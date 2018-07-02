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Все про:ВМС (508) флот (667) Воронченко (35)

 Командующий ВМС Воронченко об оснащении бронекатеров: "Противника ждет неожиданность"

На бронекатерах для украинского флота может появиться дополнительное оснащение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко в интервью Радио Свобода.

"Пока без подробностей, но производителю бронекатеров я предложил несколько идей относительно дополнительного оснащения. Противника ожидает неожиданность", - рассказал он.

Сейчас у ВМС есть шесть малых бронированных артиллерийских катеров, которые эффективны в прибрежной зоне и в Азовском море.

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По словам Воронченко, флот скоро должен получить десантно-штурмовые катера типа "Кентавр", на которых решены все проблемы с оборудованием. Такие катера более маневренные и скоростные в сравнении с аналогичными "Рапторами", которыми вооружен российский флот.

Источник: https://censor.net.ua/n3074220
 
 
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Бронекатери рошен настільки нікчемні, що командування боїться перекидати їх на Азовське море, бо вони будуть відразу знищені! Врятувати катери від знищення може тільки розмішення на них ударних та розвідувальних БПЛА, надводних, підводних та сухопутних дронів, які дозволять катерам виконувати бойові завдання не входячи в зону ураження ворога!
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Бронекатера от президента Порошенко имеют свою изюминку. Возможно они способны нырять.
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При волнении моря 5 баллов- ещё как способны! А вот шо туда можно воткнуть??? Я бы воткнул нечто типа "Стингера", вариант "поверхность-поверхность". Не лишняя штука, при сближении с каца-катерами приблизительно такого же калибра.
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Верно подметил. - или ставить шоколадную завесу...или в государстве Панама уже это тоже есть...вот незадача.
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На надувні С-400, якими заставлений весь Крим, ці лодки не схожі.
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Хотя бы какой-то Энигмой передал это в ГРУ, а так - прямо открытым текстом... Вообще страх потеряли! Командувач ВМС Воронченко про оснащення бронекатерів: "На противника чекає несподіванка" - Цензор.НЕТ 1691
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Как бы кто то не отобрал эти катера у таких славных моряков!
Вот сюрприз неожиданный получится, прям как в 2014м!
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Така несповдіванка вже передбачена. Вже були проведені навчання, на яких Генштаб швидко і злагоджено відмовляється від цих катерів у разі їх захоплення ворогом. Вже тягнути, як з флотом у Севастополі, ніхто не буде.
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"Поки без подробиць, але виробникові бронекатерів я запропонував дещо стосовно додаткового обладнання. На противника чекає несподіванка", - розповів він.Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3074220 А вы простите кто? Разработчик? Или посредник?
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Мабуть це буде таки прямий зв'язок з Мінськом. Тільки росіяни наважуться атакувати, Петро Олексійович - БАЦ! - Одностороннє припинення вогню. І перемога. От, який в нас сильний Головнокомандувач!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомандующий ВМС Воронченко об оснащении бронекатеров: "Противника ждет неожиданность"
 
 
 
 
 
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