 Командующий ВМС Воронченко об оснащении бронекатеров: "Противника ждет неожиданность"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко в интервью Радио Свобода.

"Пока без подробностей, но производителю бронекатеров я предложил несколько идей относительно дополнительного оснащения. Противника ожидает неожиданность", - рассказал он.

Сейчас у ВМС есть шесть малых бронированных артиллерийских катеров, которые эффективны в прибрежной зоне и в Азовском море.

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По словам Воронченко, флот скоро должен получить десантно-штурмовые катера типа "Кентавр", на которых решены все проблемы с оборудованием. Такие катера более маневренные и скоростные в сравнении с аналогичными "Рапторами", которыми вооружен российский флот.