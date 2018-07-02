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 Женщину ромской национальности убили в Берегово: возбуждено уголовное производство

Специалисты Береговского отдела полиции совместно с коллегами из Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области устанавливают лиц, причастных к убийству молодой женщины в Берегово. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Закарпатской области.

Вчера, 1 июля, на линию "102" поступило сообщение об обнаружении женщины в безсознательном состоянии на одной из улиц в Береговаяо. Ее до приезда полиции забрали медики, однако спасти жизнь пациентке не удалось. На шее 30-летней жительницы Берегово обнаружены ранения. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство.

Сотрудники Береговского отдела полиции совместно с правоохранителями из Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области устанавливают лиц, причастных к убийству. На данном этапе в ходе оперативно-розыскных мероприятий работники милиции не нашли мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой или иной дискриминацией.

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Дополнительную информацию по уголовным производством полиция сообщит позже.

Напомним, ранее местные СМИ сообщали, что в воскресенье, 1 июля, в городе Берегово на Закарпатье ножом смертельно ранили местную жительницу ромской национальности.

По словам местных ромов женщину пытался убить кто-то "чужой".

Источник: https://censor.net.ua/n3074218
 
 
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Костян попробуй научиться бросать топорики по целям.
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похоже, что попытка обобрать прохожих под предлогом "дай погадаю, касатик" становится смертельно опасной для жизни. Але, государство, которое бездействует, срочно приводите к законному порядку цыган, которые став называть себя ромами на государство и чиновников забили, не то все это будет плохо заканчиваться для кочевников раз за разом все хуже и хуже.
,
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угу, допомагайте циганві - виготовляйте їм нові набори відмичок.
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Давайте начнем открывать уголовные дела,по факту травли колорадских жуков.Не вижу разницы.
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По словам местных ромов женщину пытался убить кто-то "чужой".

Для циганви немісцеві цигани - теж чужі.
до того ж - який привід отримати статус біженців і здриснути до гейропейських толерастів.
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тепер вони так і будуть брехати, що їх хтось утискає
нахабно продовжуючи свою протиправну і асоціальну діяльність.
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Это птенцы Медведчука шалят ,по заданию Кремля,чтобы создать фон такой нехороший Поліція відкрила кримінальну справу за фактом вбивства молодої жінки ромської національності на Закарпатті - Цензор.НЕТ 9834
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було б добре шоб циганва і пташенята медведчука перерізали одне одного.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖенщину ромской национальности убили в Берегово: возбуждено уголовное производство
 
 
 
 
 
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