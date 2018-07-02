 Женщину ромской национальности убили в Берегово: возбуждено уголовное производство

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Закарпатской области.

Вчера, 1 июля, на линию "102" поступило сообщение об обнаружении женщины в безсознательном состоянии на одной из улиц в Береговаяо. Ее до приезда полиции забрали медики, однако спасти жизнь пациентке не удалось. На шее 30-летней жительницы Берегово обнаружены ранения. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство.

Сотрудники Береговского отдела полиции совместно с правоохранителями из Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области устанавливают лиц, причастных к убийству. На данном этапе в ходе оперативно-розыскных мероприятий работники милиции не нашли мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой или иной дискриминацией.

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Дополнительную информацию по уголовным производством полиция сообщит позже.

Напомним, ранее местные СМИ сообщали, что в воскресенье, 1 июля, в городе Берегово на Закарпатье ножом смертельно ранили местную жительницу ромской национальности.

По словам местных ромов женщину пытался убить кто-то "чужой".