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 "Free Sentsov": на кинофестивале в Карловых Варах призвали освободить Сенцова

Во время мировой премьеры украинского фильма "Вулкан" на международном кинофестивале в чешском городе Карловы Вары режиссер Роман Бондарчук вспомнил о заключенном в России украинском кинорежиссере Олеге Сенцове.

"Я хочу привлечь внимание к Олегу, моему коллеге, который уже 49-й день голодает в российской тюрьме. Мы должны помнить о нем и еще о 60 политзаключенных", - заявил Роман Бондарчук со сцены Муниципального театра, где проходила премьера фильма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В зале кинотеатра разместили плакат "Free Sentsov".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: #FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников. ФОТОрепортаж

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории оккупированного полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Источник: https://censor.net.ua/n3074216
 
   
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