 Россия отрабатывает в оккупированном Крыму практику закрытых "судов", - адвокат Курбединов

Об этом заявил крымский адвокат Эмиль Курбединов на ежемесячной встрече участников объединения "Крымская солидарность", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Впервые мы столкнулись с таким методом борьбы по севастопольскому "делу Хизб ут-Тахрир". Тогда одной из главных задач силовиков было не допустить слушателей на судебные заседания, чтобы не было свидетелей их произвола. Сейчас происходит то же самое, особенно в Верховном суде Крыма. Даже российские коллеги говорят, что эта практика отрабатывается в Крыму", – сказал Курбединов.

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Также он призвал крымчан приходить к зданиям судов на полуострове, даже если заведомо известно, что судебные заседания – закрытые.

"Цель обвинения – чтобы люди не слышали, что говорят политзаключенные в зале суда, и чтобы политзаключенные не видели, как их поддерживают. И в этой ситуации важно не оставлять попытки и приходить под суды. Даже если вас не пустят в зал заседания, это станет поводом для юристов и адвокатов обжаловать такое указание", – разъяснил адвокат.

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