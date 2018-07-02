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 Россия отрабатывает в оккупированном Крыму практику закрытых "судов", - адвокат Курбединов

Россия использует "судебные органы" оккупированного Крыма для шлифовки незаконных приемов в отношении обвиняемых и внедрения их на своей территории, в частности, речь идет о практике проведения закрытых "судебных заседаний".

Об этом заявил крымский адвокат Эмиль Курбединов на ежемесячной встрече участников объединения "Крымская солидарность", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Впервые мы столкнулись с таким методом борьбы по севастопольскому "делу Хизб ут-Тахрир". Тогда одной из главных задач силовиков было не допустить слушателей на судебные заседания, чтобы не было свидетелей их произвола. Сейчас происходит то же самое, особенно в Верховном суде Крыма. Даже российские коллеги говорят, что эта практика отрабатывается в Крыму", – сказал Курбединов.

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Также он призвал крымчан приходить к зданиям судов на полуострове, даже если заведомо известно, что судебные заседания – закрытые.

"Цель обвинения – чтобы люди не слышали, что говорят политзаключенные в зале суда, и чтобы политзаключенные не видели, как их поддерживают. И в этой ситуации важно не оставлять попытки и приходить под суды. Даже если вас не пустят в зал заседания, это станет поводом для юристов и адвокатов обжаловать такое указание", – разъяснил адвокат.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074214
 
 
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"Даже российские коллеги говорят, что эта практика отрабатывается в Крыму", - сказал Курбединов."
Источник: https://censor.net.ua/n3074214

Сочувствую крымским татарам, искренно сочувствую.
Но одновременно искренно счастлива (и спокойна) за будущее материковых мышебратьев.
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Ну так они ж просили камни с неба , вот и получают , то что хотят . В ближайшее время Хуйло вообще начнет выселять татар из Крыма , ему это раздражитель просто на хер не нужен.И главное , что когда лет через 10 Крым вернется назад , мы получим голую пустыню каким становится все где по бывали кацапы.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРоссия отрабатывает в оккупированном Крыму практику закрытых "судов", - адвокат Курбединов
 
 
 
 
 
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