 Мужчина подорвался на взрывном устройстве под Мариуполем, - полиция

Сообщение о том, что оказана медицинская помощь мужчине 1982 года рождения поступило в полицию от врачей 1 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции Донетчины.

"В районе Мариуполя в результате взрыва неизвестного предмета ранен мужчина. Установлено, что житель Талаковки получил травмы в результате взрыва неустановленного предмета. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает. Правоохранители Кальмиусского отделения полиции устанавливают происхождение взрывоопасного предмета и обстоятельства случившегося", - рассказали в полиции.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.