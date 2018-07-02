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Все про:взрыв (3929) Мариуполь (3525) Нацполиция (7717)

 Мужчина подорвался на взрывном устройстве под Мариуполем, - полиция

Пострадавший доставлен в больницу. Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия. По данному факту начато досудебное расследование.

Сообщение о том, что оказана медицинская помощь мужчине 1982 года рождения поступило в полицию от врачей 1 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции Донетчины.

"В районе Мариуполя в результате взрыва неизвестного предмета ранен мужчина. Установлено, что житель Талаковки получил травмы в результате взрыва неустановленного предмета. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает. Правоохранители Кальмиусского отделения полиции устанавливают происхождение взрывоопасного предмета и обстоятельства случившегося", - рассказали в полиции.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3074211
 
 
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Талаковка! Туда шо тока не прилетало, в том числе- очень хорошо слышимое. Странно, я полагал, что естественный отбор там уже должен был случиться и желающие поиграть с ВОПами уже там отсутствуют, по разным причинам. А вот поди ж ты!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина подорвался на взрывном устройстве под Мариуполем, - полиция
 
 
 
 
 
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