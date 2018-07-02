 Непогода в Украине: обесточены 42 населенных пункта в двух областях

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке ГСЧС.

"В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 42 нас. пункта в 2 областях, а именно Днепропетровская - 38 н.п. и Луганская - 4 н.п.", - сказано в сообщении.

Кроме того, как сообщили в ГСЧС, вследствие интенсивных осадков и порывов ветра были зафиксированы случаи подтопления и повреждения объектов жилищной сферы.

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Отмечается, что во Львовской области остаются подтопленными 3 приусадебных участка и 3 подвала жилых домов в с. Заречное Стрыйского р-на (всего в 4 районах области было подтоплено 60 приусадебных участков, 25 жилых домов и 9 подвалов жилых домов. Повреждены две дороги местного значения).

К ликвидации последствий непогоды от ГСЧС привлекались 80 ед. тех. и 236 чел. л/с, откачано более 12 тыс. 700 м3 воды (за сутки привлекалось 15 ед. тех. и 54 чел. л/с, откачано 3 тыс. 400 м3 воды).

"В настоящее время проводятся работы по восстановлению электроснабжения, откачке воды и ликвидации последствий непогоды. Погодные условия стабилизировались.

Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды", - сказано в сообщении.