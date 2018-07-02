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 На блокпосту возле Торецка задержан мужчина, причастный к деятельности незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР", - ООС

На блокпосту возле Торецка задержан гражданин, причастный к деятельности "Л/ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

"Вчера, 1 июля, около 14.45 на блокпосту, который расположен возле города Торецк Донецкой области, общий наряд в составе сотрудников роты патрульной службы полиции особого назначения "Кривбасс" Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области и военнослужащих Военной службы правопорядка ВС Украины из состава ООС остановил автомобиль DAEWOO Lanos для проверки пассажиров и салона транспортного средства. В нем следовал гражданин К. 1981 года рождения, житель города Торецка", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время проверки данный мужчина предъявил паспорт гражданина Украины. По данным базы ситуационного центра Национальной полиции оказалось, что мужчина причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований "ДНР/ЛНР".

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По данному факту очередной наряд блокпоста вызвал на место происшествия оперативную группу под руководством следователя отделения Торецкого отдела полиции Бахмутского отдела Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. Данный факт был внесен в журнал единого учета.

Впоследствии задержанного гражданина передали сотрудникам военной контрразведки СБ Украины для проведения соответствующих мероприятий.

На блокпосту возле Торецка задержан мужчина, причастный к деятельности незаконных вооруженных формирований Л/ДНР, - ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074208
 
   
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Ну и что будете делать? Отпустить под программу или просто отпустить?
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Впоследствии задержанного гражданина передали сотрудникам военной контрразведки СБ Украины для проведения соответствующих мероприятий...
На блокпосте возле Торецка задержан мужчина, причастный к деятельности незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР", - ООС - Цензор.НЕТ 1115
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ставим ставки как скоро этого кАКзла грицаковские шлюхи отпустят.
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После опросов ВКР СБ Украины еще никто просто так без суда не выскакивал. На блокпосту возле Торецка задержан мужчина, причастный к деятельности незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР", - ООС - Цензор.НЕТ 4650
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Никто даже не может сказать где находится тот зоопарк в котором находятся все задержанные орки
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Почему опять задержан, а не ликвидирован?
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Ты смотри, бля и паспорт украинский сохранило!!! И без Украины не живется, прут рискуя , как бараны в пропасть!!!
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Пока к таким не будет применены жёсткие меры наказания даже лишение гражданства, будет появляться все новые задержанные и отпущенные
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шнайпер...))) в такую тяжело промахнуться - вот и "пострадала"...)
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всему своё время,если этот человек действительно боевик лднр значит место его в тюрьме,как говорится-следствие покажет.а ребята молодцы,хорошо отработали！
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа блокпосту возле Торецка задержан мужчина, причастный к деятельности незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР", - ООС
 
 
 
 
 
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