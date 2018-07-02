 На блокпосту возле Торецка задержан мужчина, причастный к деятельности незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР", - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

"Вчера, 1 июля, около 14.45 на блокпосту, который расположен возле города Торецк Донецкой области, общий наряд в составе сотрудников роты патрульной службы полиции особого назначения "Кривбасс" Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области и военнослужащих Военной службы правопорядка ВС Украины из состава ООС остановил автомобиль DAEWOO Lanos для проверки пассажиров и салона транспортного средства. В нем следовал гражданин К. 1981 года рождения, житель города Торецка", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время проверки данный мужчина предъявил паспорт гражданина Украины. По данным базы ситуационного центра Национальной полиции оказалось, что мужчина причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований "ДНР/ЛНР".

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По данному факту очередной наряд блокпоста вызвал на место происшествия оперативную группу под руководством следователя отделения Торецкого отдела полиции Бахмутского отдела Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. Данный факт был внесен в журнал единого учета.

Впоследствии задержанного гражданина передали сотрудникам военной контрразведки СБ Украины для проведения соответствующих мероприятий.