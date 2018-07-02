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Все про:бомба (188) США (13858) ядерное оружие (559)

 В США успешно провели испытания управляемой ядерной бомбы B61-12, - Military

Военно-воздушные силы США сообщили об успешных испытаниях управляемой ядерной бомбы B61-12 с помощью стратегических бомбардировщиков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает Military.com.

Военные США провели квалификационные тесты управляемой ядерной бомбы B61-12. Испытания проводились на полигоне Тонопа в штате Невада. В испытаниях участвовали стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit.

В ходе испытаний было установлено, что конструкция B61-12 соответствует системным требованиям.

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"Эти квалификационные летные испытания демонстрируют, что конструкция B61-12 соответствует системным требованиям и иллюстрирует прогресс программы B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности", – рассказал сотрудник Национальной администрации по ядерной безопасности США, бригадный генерал Майкл Луттон.

Источник: https://censor.net.ua/n3074206
 
   
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К переговорам с Хуйлом готовятся , хотят показать ,что у них ЯО современное , а недопиленное Совой как у Раши.
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Тепер путіна та кім чен ина не врятують глибинні бункери, бо атомна бомба буде керована і буде пробивати бетонний захист і вибухати всередині!
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Кстати кацапчеги!поздравляем вас с правильным выбором! Хуйлоподнялстранусколенипоставилраком!хуйлолучшийутилизаторпедерации!хуйлододела
етработумеченого! Браво кацапчеги!так держать! ИХТАМНЕБЫЛО!!!_ТЫНЦ_
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Писал кто-то что видел интервью совковый мУчоных каналу толи Н.Г., то ли Дискавери, но что поразило его, так это их зубы... Если у элиты(по идее) общества такие отвратительные зубы, то что говорить уже о массах?
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Потрошенко уже позвонил дональду, поздравил и попросил на время.
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Потому что пироману спички давать нельзя.
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Ця "Бімба" залетить прямо в кватирку Х*ила
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я за и даже "кривизна земной поверхности" ей не помеха
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залетело в шоколадный глаз хуйлу и разбило геморройные шишки
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сказочные . А Украине что от этого? Уже нагарантировали и подтерли жопу Будапештской бумажкой. А бомб там и так достаточно что бы все живое на нашем мячике сжечь. С бюджетом почти в триллион долларов на войну можно все себе позволить и НИКОМУ НИЧЕГО не позволять(если хотели бы)
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А Украине от этого более сильная позиция главного союзника на переговорах с врагом.
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Бомба, Карл! Даже у Ына уже ракеты, а США испытала бомбу!
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Военные США провели квалификационные тесты управляемой ядерной бомбы B61-12.Источник: https://censor.net.ua/n3074206

Управляемая,Карл! У США успішно провели випробування керованої ядерної бомби B61-12, - Military - Цензор.НЕТ 1522
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ракету теоретически даже кацапсины могут перехватить, пусть случайно. тут же касабы поймут, что что-то не то только тогда, когда с самолета-невидимки над кремблем управляемые бомбы посыпятся. но метаться уже поздно будет.
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Во-Во, так вы бомбу своими с-400 даже и не заметите...)))\просто - а оно вам надо...?)\
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для взлома глубоких бункеров, точность как у снайперской винтовки!
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Ну давай еще для полноты впечатлений о тебе напиши задорновское 'ну тупыыыыые'!
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управляемая бомба мало чем отличается от крылатой ракеты. Разве, что отсутствием двигателя. Она планирует по заданой траектории в заданую точку с большой точностью (способна попасть в шахту или вентиляцию). Не все ядрённые бимбы имеют мегасцукатонные заряды, есть достаточно небольшие для точечных ударов, в часности В-61 весом до полутонны, является противобункерной бомбой под кодовым названием "Серебряная пуля" разработка 1961 года, это её 12-я модификация.
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Мда, а это не то оружие, которое нам нужно. Это всего лишь ружбайки, чтобы убивать нас самих...нашими же руками.
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Управляемая бомба - это вам не крылатая ракета,
сникаких стартов, сбросили тут, а упала там.
Кто вам вмноват ?
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Бомба как раз готова к встрече Трампа и хуйла, чтоб хуйло зауважал Трампа и США.
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Нет проблем... Сдыхайте. И каждый месяц дополнительные 20 тыс. рублей, которые вам двоим должны были выплачивать в виде пенсии, пойдут на создание оружия...
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Перед переговорами проходит демонстрация силы.
Х-ло перед переговорами демострировало мультики...
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Вики: управляемая бомба по дальности практически не уступает ракете. Наполняемость взрывчатыми веществами у бомбы 0,7-0,9, у ракеты 0,2-0,5.
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по дальности чего? второй половины баллистической траектории ? Как это сравнивать если для бомбы нужно средство доставки.
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А засіб доставки є В-1 та В-2, у рашки нема чогось подібного, тому це асиметрично.
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У бомби траекторія менша, перехопити неможливо, малий час до вибуху. МБР летить десь 30 хвилин. Але добре коди є асортімент з чого вибирати від мбр "мінітменів" та "миротворців" мбр до "трайдендів" з ядерних субмарин запуск.
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Тепер США нічого не заважає заставити дотримуватися міжнародних договорів різними карликами із психічними відхиленнями...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ США успешно провели испытания управляемой ядерной бомбы B61-12, - Military
 
 
 
 
 
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