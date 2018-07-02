 Террористы за сутки 25 раз открывали прицельный огонь по позициям украинских сил на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал запрещенное минскими договоренностями оружие.

"Противник 25 раз прибегал к провокационному огню по нашим позициям, дважды - из тяжелого вооружения.

Подразделения Объединенных сил надежно удерживали занимаемые рубежи, неуклонно придерживались режима прекращения огня и не поддавались на провокации врага. Адекватный ответ давали только тогда, когда действия агрессора несли прямую угрозу нашим военнослужащим и мирному населению", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на Луганском направлении неспокойно было в районе населенных пунктов Счастье, Новоалександровка, Крымское, где враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Защитников Троицкого боевики провоцировали выстрелами из 82-мм миномета.

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За прошедшие сутки противник также открывал огонь в районе Светлодарск дуги. Там позиции украинских сил обстреливались из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На горловском направлении российские наемники развернули боевые действия в районе населенного пункта Луганское, где открывали огонь по позициям украинских сил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов: "Враг обстрелял из минометов калибром 120 мм защитников Зайцево, а по позициям в районе Гладосово отработала БМП".

Вместе с тем сообщается, что на Донецком направлении на протяжении минувших суток было тихо.

"Неспокойно было на мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово и Широкино. Огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг пытался заставить наших защитников открыть огонь.

Потерь среди наших военнослужащих нет", - сообщили в пресс-службе ООС.