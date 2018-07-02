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 Террористы за сутки 25 раз открывали прицельный огонь по позициям украинских сил на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 01 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Российские оккупационные войска, пренебрегая решением Трехсторонней контактной группы по установлению так называемого "хлебного перемирия", проявляли невысокую активность практически по всей линии соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал запрещенное минскими договоренностями оружие.

"Противник 25 раз прибегал к провокационному огню по нашим позициям, дважды - из тяжелого вооружения.

Подразделения Объединенных сил надежно удерживали занимаемые рубежи, неуклонно придерживались режима прекращения огня и не поддавались на провокации врага. Адекватный ответ давали только тогда, когда действия агрессора несли прямую угрозу нашим военнослужащим и мирному населению", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на Луганском направлении неспокойно было в районе населенных пунктов Счастье, Новоалександровка, Крымское, где враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Защитников Троицкого боевики провоцировали выстрелами из 82-мм миномета.

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За прошедшие сутки противник также открывал огонь в районе Светлодарск дуги. Там позиции украинских сил обстреливались из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На горловском направлении российские наемники развернули боевые действия в районе населенного пункта Луганское, где открывали огонь по позициям украинских сил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов: "Враг обстрелял из минометов калибром 120 мм защитников Зайцево, а по позициям в районе Гладосово отработала БМП".

Вместе с тем сообщается, что на Донецком направлении на протяжении минувших суток было тихо.

"Неспокойно было на мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово и Широкино. Огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг пытался заставить наших защитников открыть огонь.

Потерь среди наших военнослужащих нет", - сообщили в пресс-службе ООС.

Террористы за сутки 25 раз открывали прицельный огонь по позициям украинских сил на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074205
 
 
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Добре, що немає втрат, бо останніми днями було забагато смертей і поранень.
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