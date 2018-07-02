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Все про:плавание (55) рекорд (184) Говоров (1)

 Украинец Говоров установил новый мировой рекорд, проплыв дистанцию 50 м баттерфляем за 22,27 секунды

Украинский пловец Андрей Говоров установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает XSport

В воскресенье 1-го июля в финале соревнований в Риме Андрей показал время 22,27 секунды. Таким образом, он на 0,16 секунды улучшил прежнее мировое достижение, которое с 2009-го года принадлежало испанцу Рафаэлю Муньосу.

"Это история! Я оставил в ней свой след. Я действительно счастлив показать нечто особенное", - цитирует издание спортсмена.

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При этом Андрей Говоров признался, что не тренировал специально баттерфляй.

"Честно говоря, в последние годы я тренировал вольный стиль. Но здесь я пропустил 50 метров вольным стилем, потому что был перегружен. Было принято решение проплыть баттерфляем в этот соревновательный период. Я не тренировал баттерфляй, как таковой", - сказал пловец.

Отмечается, что 50 метров баттерфляем является неолимпийской дистанцией. При этом на последнем чемпионате мира, который в 2017-м принимал Будапешт, Говоров взял бронзу на "полтиннике". Хронология рекордов на дистанции 50 метров баттерфляем: Андрей Говоров, Украина, 22.27 (2018); Рафаэль Муньос , Испания, 22.43, (2009); Роланд Шойман , ЮАР, 22.96 (2005); Роланд Шойман , ЮАР, 23.01 (2005); Ян Крокер , США, 23.30 (2004).

Источник: https://censor.net.ua/n3074204
 
   
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Украинец Говоров установил новый мировой рекорд, проплыв дистанцию 50 м баттерфляем за 22,27 секунды - Цензор.НЕТ 4474 Записки сумасшедшего‏ @Pavel_XII 8 год.8 годин тому

А помните, как Россия ликовала после победы сборной на Олимпиаде в Сочи? А потом все накрылось мельдониевой мочой.

21 reply 135 ретвітів 334 вподобань
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ну а шо, оно же хромосома виновата=))

По всей России граждане стихийно создают региональные, районные и областные (республиканские) комитеты народного движения «А мы и не торопимся» в поддержку повышения пенсионного возраста.

Украинец Говоров установил новый мировой рекорд, проплыв дистанцию 50 м баттерфляем за 22,27 секунды - Цензор.НЕТ 5029
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Херня,а ось вболівальники із кацапстануУкраинец Говоров установил новый мировой рекорд, проплыв дистанцию 50 м баттерфляем за 22,27 секунды - Цензор.НЕТ 3889
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Круто! Хорошо когда день начинается с такого приятного позитива.
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинец Говоров установил новый мировой рекорд, проплыв дистанцию 50 м баттерфляем за 22,27 секунды
 
 
 
 
 
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