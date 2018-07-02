 #FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников. ФОТОрепортаж

"Я также хотел бы вспомнить сегодня еще одного художника, который сейчас находится в тюрьме в России только за то, что он отказался сдать украинский паспорт, только за то, что он любит Украину. Его имя Олег Сенцов. И я также думаю, что мы здесь вместе можем выразить слова высокой солидарности со всем миром, который требует от Путина немедленного освобождения Сенцова и всех политических заключенных, удерживаемых в тюрьмах в Российской Федерации и на оккупированных территориях. Свободу Олегу Сенцову", - цитирует Цензор.НЕТ речь Порошенко на открытии концерта международного проекта "Пути дружбы. Равенна - Киев", опубликованную на сайте главы государства.

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Отметим, что итальянские и украинские музыканты в воскресенье, 1 июля, сыграли концерт на Софийской площади в Киеве в рамках международного проекта "Пути дружбы. Равенна – Киев". В концерте приняли участие более 300 мастеров классической музыки, оперного и хорового пения. На концерте Порошенко вручил государственные награды Украины актеру Джону Малковичу, профессору Никола Франко Балонни, дирижеру Рикардо Мутти и президенту Равенского фестиваля Кристине Мутти.

Напомним, акции в поддержку украинских политузников прошли в разных городах мира.

Берлин, Германия

Лион, Франция

Вильнюс, Литва

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Мариуполь, Украина

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Кривой Рог, Украина

Смотрите: "#FreeSentsov. Свободу політв’язням! Путіна – в Гаагу!", - жители Запорожья собрались в поддержку Олега Сенцова. ФОТОрепортаж

Запорожье, Украина

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Херсон, Украина

Одесса, Украина

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Харьков, Украина. Фото: Сурен Кочарян

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Киев, Украина