 #FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников. ФОТОрепортаж

"Я также хотел бы вспомнить сегодня еще одного художника, который сейчас находится в тюрьме в России только за то, что он отказался сдать украинский паспорт, только за то, что он любит Украину. Его имя Олег Сенцов. И я также думаю, что мы здесь вместе можем выразить слова высокой солидарности со всем миром, который требует от Путина немедленного освобождения Сенцова и всех политических заключенных, удерживаемых в тюрьмах в Российской Федерации и на оккупированных территориях. Свободу Олегу Сенцову", - цитирует Цензор.НЕТ речь Порошенко на открытии концерта международного проекта "Пути дружбы. Равенна - Киев", опубликованную на сайте главы государства.
Отметим, что итальянские и украинские музыканты в воскресенье, 1 июля, сыграли концерт на Софийской площади в Киеве в рамках международного проекта "Пути дружбы. Равенна – Киев". В концерте приняли участие более 300 мастеров классической музыки, оперного и хорового пения. На концерте Порошенко вручил государственные награды Украины актеру Джону Малковичу, профессору Никола Франко Балонни, дирижеру Рикардо Мутти и президенту Равенского фестиваля Кристине Мутти.
Напомним, акции в поддержку украинских политузников прошли в разных городах мира.
Берлин, Германия
Лион, Франция
Вильнюс, Литва
Мариуполь, Украина
Кривой Рог, Украина
Запорожье, Украина
Херсон, Украина
Одесса, Украина
Харьков, Украина. Фото: Сурен Кочарян
Киев, Украина
не уводи от темы! если нечего сказать -пшол отсель
Быдло понимает только боль и страх - вот и с Хуйлом нужно разговаривать, только на языке силы.....
пока мир этого не поймет и будет идти с гопником на переговоры-уговоры, будут литься кровь и слезы!...
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Крым. Оккупанты снова собираются отмечать День крещения КИЕВСКОЙ Руси. Только слово "КИЕВСКОЙ" они с недавних пор не упоминают, переписав историю под потребности кровавого Кремля. Всё ворованное у них, абсолютно всё!
Иностранные болельщики утверждают, что результат пенальти, назначенного в ворота сборной Испании в основное время, появились ДО того, как Россия его реализовала. Если это правда, то все вопросы отпадают. Футбол как спорт - мёртв вместе с ФИФА
нехай наші ув'язнені сидять, гниють в російських казематах, бо вам це щось нагадує ?
Он честный, сильный и не продающийся человек. Он еще и владеет словом правды. Поэтому для путинской орды - он враг, чужак, преступник. Ему дали 20 лет за то, что на российском суде назвал кремлевского пахана - кровавым карликом, лжецом и убийцей.
Кто, за что воюет, и на чьей стороне правда, Родина и бог - видно наглядно, еще никто не встречал голодающего военопленного из казламордии, напротив, отъедаются у нас, убийцы, и сдают за свою никчемную жизнь все явки и пароли.