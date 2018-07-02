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 Политика Украины, Общество
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 #FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников. ФОТОрепортаж

Акции в поддержку украинских политических заключенных прошли в разных городах мира, а Петр Порошенко со сцены в Киеве напомнил о причине заключения Олега Сенцова.

"Я также хотел бы вспомнить сегодня еще одного художника, который сейчас находится в тюрьме в России только за то, что он отказался сдать украинский паспорт, только за то, что он любит Украину. Его имя Олег Сенцов. И я также думаю, что мы здесь вместе можем выразить слова высокой солидарности со всем миром, который требует от Путина немедленного освобождения Сенцова и всех политических заключенных, удерживаемых в тюрьмах в Российской Федерации и на оккупированных территориях. Свободу Олегу Сенцову", - цитирует Цензор.НЕТ речь Порошенко на открытии концерта международного проекта "Пути дружбы. Равенна - Киев", опубликованную на сайте главы государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акцию "FreeSentsov" провели за рубежом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Отметим, что итальянские и украинские музыканты в воскресенье, 1 июля, сыграли концерт на Софийской площади в Киеве в рамках международного проекта "Пути дружбы. Равенна – Киев". В концерте приняли участие более 300 мастеров классической музыки, оперного и хорового пения. На концерте Порошенко вручил государственные награды Украины актеру Джону Малковичу, профессору Никола Франко Балонни, дирижеру Рикардо Мутти и президенту Равенского фестиваля Кристине Мутти.

Напомним, акции в поддержку украинских политузников прошли в разных городах мира.

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 01

Берлин, Германия

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 02

Лион, Франция

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 03

Вильнюс, Литва

Также смотрите: В поддержку Олега Сенцова митинговали в Мариуполе. ФОТОрепортаж

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 04

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 05

Мариуполь, Украина

Смотрите также: Жители Кривого Рога вышли на всемирную акцию "FreeSentsov". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 06

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 07

Кривой Рог, Украина

Смотрите: "#FreeSentsov. Свободу політв’язням! Путіна – в Гаагу!", - жители Запорожья собрались в поддержку Олега Сенцова. ФОТОрепортаж

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 08

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 09

Запорожье, Украина

Также смотрите: Сенцова и других украинских политзаключенных поддержали в Одессе и Херсоне. ФОТОрепортаж

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 10

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 11

Херсон, Украина

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 12

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 13

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 14

Одесса, Украина

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акция в поддержку Олега Сенцова прошла в центре Харькова. ВИДЕО

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 15
#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 16
#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 17

Харьков, Украина. Фото: Сурен Кочарян

Смотрите также: Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 18

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 19

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 20

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 21

#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников 22

Киев, Украина

Источник: https://censor.net.ua/n3074203
 
   
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А ватный скот,типа стогния или бывшего овощного говорилы в МИДе волошина,ублюдка-"блогера" гороховского и прочей шелупони,наподобие "шоу-мена" дурнева иронизируют над реакцией украинцев из-за,я уверен, дурацкого проигрыша испанцев кацапью. Кому что.
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Не у соседа ,а у заклятого врага .. #FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников - Цензор.НЕТ 9050 .Это совсем разные вещи ..
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ватный скот,типа стогния )) Это ты очень правильно написал , про Стогния .
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Насрать на ватный скот...тут под шумок газовую трубу через верховный суд вывели с госсобственности...и передали структурам, аффилированных с Медведчуком...
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А поподробее? Какую газовую трубу? Из дачи мертвечука в соседнюю деревню? Уж не думаешь ли ты,будто я поверю что речь идет о ГТС Украины?
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ты с головой своей дружишь? тема про что?
не уводи от темы! если нечего сказать -пшол отсель #FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников - Цензор.НЕТ 3213 #FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников - Цензор.НЕТ 9374
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Ты даун ?Он поздоровался и пожелал всем хорошего дня.
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....породия на человека ненавидит все вокруг.
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Вчера испанцы еле двигали ногами. Видать, к каждой ноге были привязаны по пять миллионов баксов.
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Призываю. Мировое сообщество продолжать акцию до Победного.От меня им за это личное уважение.Свободу Сенцову!!
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Мтавьте мне лайки чтоб по ту сторону мировое сообщесвво видело что не только от меня уважение.А от нас.Слава Украине!!!
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Сатанисты просто питаются нашим горем и печалью.
Быдло понимает только боль и страх - вот и с Хуйлом нужно разговаривать, только на языке силы.....
пока мир этого не поймет и будет идти с гопником на переговоры-уговоры, будут литься кровь и слезы!...
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 10 ч.10 часов назад

Еще

Крым. Оккупанты снова собираются отмечать День крещения КИЕВСКОЙ Руси. Только слово "КИЕВСКОЙ" они с недавних пор не упоминают, переписав историю под потребности кровавого Кремля. Всё ворованное у них, абсолютно всё!#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников - Цензор.НЕТ 3124
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Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A 6 ч.6 часов назад

Иностранные болельщики утверждают, что результат пенальти, назначенного в ворота сборной Испании в основное время, появились ДО того, как Россия его реализовала. Если это правда, то все вопросы отпадают. Футбол как спорт - мёртв вместе с ФИФА
#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников - Цензор.НЕТ 2456
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Что-то мне это напоминает 🤔. Ах да!! #freesavchenko 😁
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і що ?
нехай наші ув'язнені сидять, гниють в російських казематах, бо вам це щось нагадує ?
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Вся эта шумиха-умело организованные и скоординированные действия.Кому-то очень нужно отвлечь внимание украинцев (и не только),чтобы не мешали набивать карманы.И если всё закончится как с гадей,то я не очень удивлюсь.
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Такие люди как Олег Сенцов - редкость для нашего подлого времени.
Он честный, сильный и не продающийся человек. Он еще и владеет словом правды. Поэтому для путинской орды - он враг, чужак, преступник. Ему дали 20 лет за то, что на российском суде назвал кремлевского пахана - кровавым карликом, лжецом и убийцей.
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Почувствуйте разницу , наши политзаключенные в рашке голодуют чтобы вернуться на Родину, кацапские пленные в Украине, бояться вернуться домой.
Кто, за что воюет, и на чьей стороне правда, Родина и бог - видно наглядно, еще никто не встречал голодающего военопленного из казламордии, напротив, отъедаются у нас, убийцы, и сдают за свою никчемную жизнь все явки и пароли.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины#FreeSentsov: люди в разных городах мира призывают Россию освободить украинских политузников. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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