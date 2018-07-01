 Ночью наемники РФ в нарушение "хлебного перемирия" обстреляли Зайцево из минометов калибром 120 мм, - СЦКК

"Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики вооруженных формирований РФ несмотря на введение с 00:00 часов 1 июля 2018 года режима прекращения огня в рамках "хлебного перемирия" вдоль всей линии разграничения сторон, принятого Трехстороннего контактной группой 27 июня 2018 года в Минске, нарушили режим тишины, применив по позициям ВС Украины и гражданской инфраструктуре населенного пункта Зайцево минометы калибром 120 мм (14 мин)", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на facebook-странице Операции Объединенных сил.
По результатам фотофиксации, проведенной наблюдателями СЦКК, было установлено, что огонь по гражданской инфраструктуре населенного пункта Зайцево противник вел ночью из населенного пункта Зайцево Южное, в период с 03:55 до 04:20.
Вследствие обстрела уничтожен нежилой дом, повреждены хозяйственные постройки, ограждение и приусадебные участки мирных жителей по улице Маресьева. Никто из местных жителей не пострадал.
"Об указанном проинформированы СММ ОБСЕ. Украинская сторона СЦКК расценивает указанное как явную провокацию со стороны боевиков вооруженных формирований РФ, направленную на осуществление психологического давления на жителей населенных пунктов, а также, чтобы заставить ВС Украины открыть огонь, и перевести с себя ответственность за нарушение режима тишины", - информируют в пресс-центре ООС.
Напомним, представители Трехсторонней контактной группы на заседании 27 июня договорились о перемирии с 1 июля 2018 года в связи с началом жатвы. До 18:00 враг 7 раз нарушил "хлебное перемирие", обстреливая позиции ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.