 Позиция Соединенных Штатов по Украине не совпадает с российской, - Болтон

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
На вопрос корреспондента, как воспринимать слова президента Трампа, который не стал абсолютно отвергать возможность признания Крыма частью России, Джон Болтон ответил: "Я не знаю, сказал ли он вообще это... Я думаю, президент часто говорит "мы посмотрим", чтобы показать, что он готов вести переговоры с иностранными лидерами по широкому кругу вопросов и услышать их позиции. Президент Путин достаточно четко выразил свою позицию в этом вопросе. Я ответил - нам придется согласиться, что мы имеем разные позиции по Украине".
Джон Болтон добавил, однако, что политику проводит президент, а не он.
Отметим, что ранее Politico и другие зарубежные СМИ опубликовали информацию, что Трамп не дал четкого ответа на вопрос журналистов, могут ли США признать аннексированный Крым российским. Он ответил: "Мы посмотрим".
Напомним, встреча Болтона и Путина состоялась 27 июня в Кремле в расширенном составе и продолжалась два часа. В переговорах принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, а также посол США в РФ Джон Хантсман. Болтон после встречи с Путиным заявил о сохранении санкций США против России.
https://youtu.be/9EWfCfYeZSg
Вдруг понял - он похож на дiда Панаса.
...и, хоть уже 2 дня слегка небрит -- завтра завтрак с барышней имею!... -- чисто из технической благодарности... *)
(к нам в Ольгино новая методичка только что пришла - приказано хвалить Порошенко)
- Я не знаю, что такое горжетка, но на всякий случай советую поменьше кататься на велосипеде…
Miko R 798886a8
К сожалению...
Трамп - барыга. То-есть, принципов ноль, верне, принцип единственный: выгода. И за выгоду он продаст, купит и ещё раз продаст. Все барыги в мире одинаковы. Это болезнь такая, генетическое нарушение. Он не может жить ради страны, народа, другого человека, даже ради себя. Он живёт ради бабла. И всё меряет через бабло... Поэтому спрогнозировать его действия теперь нетрудно... Они будут почти никакие.
12.04.2018 21:46