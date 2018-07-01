EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 За рубежом
  2257  27
Все про:Крым (20259) Россия (69800) США (13855) Трамп (1866) Болтон (9)

 Позиция Соединенных Штатов по Украине не совпадает с российской, - Болтон

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в программе канала CBS заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не являются позицией Соединенных Штатов.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

На вопрос корреспондента, как воспринимать слова президента Трампа, который не стал абсолютно отвергать возможность признания Крыма частью России, Джон Болтон ответил: "Я не знаю, сказал ли он вообще это... Я думаю, президент часто говорит "мы посмотрим", чтобы показать, что он готов вести переговоры с иностранными лидерами по широкому кругу вопросов и услышать их позиции. Президент Путин достаточно четко выразил свою позицию в этом вопросе. Я ответил - нам придется согласиться, что мы имеем разные позиции по Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Белом доме рассказали об ожиданиях Трампа от предстоящей встречи с Путиным

Джон Болтон добавил, однако, что политику проводит президент, а не он.

Отметим, что ранее Politico и другие зарубежные СМИ опубликовали информацию, что Трамп не дал четкого ответа на вопрос журналистов, могут ли США признать аннексированный Крым российским. Он ответил: "Мы посмотрим".

Также читайте: Мы должны укреплять международный режим деоккупации Крымского полуострова, - Порошенко

Напомним, встреча Болтона и Путина состоялась 27 июня в Кремле в расширенном составе и продолжалась два часа. В переговорах принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, а также посол США в РФ Джон Хантсман. Болтон после встречи с Путиным заявил о сохранении санкций США против России.

Источник: https://censor.net.ua/n3074192
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Рудому частіше методички читайте, а то він ляпає на весь світ що в голову впаде.
 показать весь комментарий
 
 
Согласие, есть продукт непротивления обеих сторон!
 показать весь комментарий
 
 
трамп гнида давно бы Украину сдал,но знает мразь что разоблачат его тогда и казнят в сша!
 показать весь комментарий
 
 
никто практически помогать нам не будет и это правильно.... мы должны уничтожать нечисть сами - а разговоры оставим еврам....
 показать весь комментарий
 
 
Головне є чим і є бажання,хто не бачив ГІМН АРТИЛЕРИСТА

https://youtu.be/9EWfCfYeZSg
 показать весь комментарий
 
 
Трамп может быть хоть марсианским пришельцем, но он бессилен против Конгресса. Поэтому я спокоен за "линию партии" США.
 показать весь комментарий
 
 
Это просто неожиданность. Никогда такого не было, и вот опять!
 показать весь комментарий
 
 
Долго не мог понять, почему Болтон излучает такой позитив.
Вдруг понял - он похож на дiда Панаса.
 показать весь комментарий
 
 
Вот почему он невыгодный переговорщик для кацапов - это все равно. что с дiдом Панасом вести переговоры.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, какие переговоры з дідом Панасом? "Отака куйня, малята... Я пішов бухать."
 показать весь комментарий
 
...от хорошо из хаты выползать, хоть изредка... -- на заправке у одной Мёдхен тросик на мотике открутился... ...а у меня, как раз, отвёрточка крестовая в закромах нашлась...
...и, хоть уже 2 дня слегка небрит -- завтра завтрак с барышней имею!... -- чисто из технической благодарности... *)
 показать весь комментарий
 
"Отвёрточку" сполосни и дезодорантом вспрысни - вдруг придётся в дело пустить...
 показать весь комментарий
 
Все кто пишет про Трампа агента спецсужб РФ. Напомните кто делал "перезагрузку с руснёй" в 2009 году. Уже после того как русня и орки из батальона Ямадаева вторглись в Грузию и творили бесчинства в окрестностях Тбилиси? Не ваша ли либералка путинская подстилка клинтон?
 показать весь комментарий
 
 
Главное начать торговлю, а там, как всегда, можно до чего то с мордором "договорится"
 показать весь комментарий
 
 
К сожалению и политика украинских властей особенно её Президента не совпадает с интересами Украины. Проспал Будапештский. Меморандум .Своим без альтернативным Минском просырает ГТС Украины. Фабрика в Липецке дороже страны и её армии.
 показать весь комментарий
 
 
Мальдивы забыл, и оффшоры... А, ещё "Вальцмана"... Тогда будет полная "обойма" Лахти-2...
 показать весь комментарий
 
в Украине клевый Презик!!!!
(к нам в Ольгино новая методичка только что пришла - приказано хвалить Порошенко)
Позиція Сполучених Штатів щодо України не збігається з російською, - Болтон - Цензор.НЕТ 50
 показать весь комментарий
 
trampu nado jasno skazat sto on nedelil cuzyje teritoriji.Jesly xocet pust Aliasku podarit ruskim
 показать весь комментарий
 
В Штатах нет царя ,к нашему счастью , и даже если Трамп и хотел бы все Хуйлу слить , но не сможет это сделать , по тому что свои же ястребы его в 2 секунды через импичмент на нары по жизненно закроют. Чему активно демократы будут помогать.
 показать весь комментарий
 
обратно мордва пролетела. она сама придумала что госдеп якобы признает накрысм удмуртским. И конечно этого просто не могло произойти. Русня такая, сама придумала и сама рассказала своим же хакасам.
 показать весь комментарий
 
- Фима, что можно сделать, чтоб на горжетке не вылезал мех?
- Я не знаю, что такое горжетка, но на всякий случай советую поменьше кататься на велосипеде…
 показать весь комментарий
 
Я ПИСАЛ 12 АПРЕЛЯ...
Miko R 798886a8

К сожалению...
Трамп - барыга. То-есть, принципов ноль, верне, принцип единственный: выгода. И за выгоду он продаст, купит и ещё раз продаст. Все барыги в мире одинаковы. Это болезнь такая, генетическое нарушение. Он не может жить ради страны, народа, другого человека, даже ради себя. Он живёт ради бабла. И всё меряет через бабло... Поэтому спрогнозировать его действия теперь нетрудно... Они будут почти никакие.
12.04.2018 21:46
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПозиция Соединенных Штатов по Украине не совпадает с российской, - Болтон
 
 
 
 
 
 вверх