 Позиция Соединенных Штатов по Украине не совпадает с российской, - Болтон

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

На вопрос корреспондента, как воспринимать слова президента Трампа, который не стал абсолютно отвергать возможность признания Крыма частью России, Джон Болтон ответил: "Я не знаю, сказал ли он вообще это... Я думаю, президент часто говорит "мы посмотрим", чтобы показать, что он готов вести переговоры с иностранными лидерами по широкому кругу вопросов и услышать их позиции. Президент Путин достаточно четко выразил свою позицию в этом вопросе. Я ответил - нам придется согласиться, что мы имеем разные позиции по Украине".

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Джон Болтон добавил, однако, что политику проводит президент, а не он.

Отметим, что ранее Politico и другие зарубежные СМИ опубликовали информацию, что Трамп не дал четкого ответа на вопрос журналистов, могут ли США признать аннексированный Крым российским. Он ответил: "Мы посмотрим".

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Напомним, встреча Болтона и Путина состоялась 27 июня в Кремле в расширенном составе и продолжалась два часа. В переговорах принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, а также посол США в РФ Джон Хантсман. Болтон после встречи с Путиным заявил о сохранении санкций США против России.