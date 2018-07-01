 Украинскому консулу впервые за два года удалось посетить украинского заложника РФ Литвинова, обвиняемого в "карательных операциях" и осужденного за "разбой"

Об этом в комментарии Громадському сообщил осведомленный в делах украинских политзаключенных Станислав Огоровый, который по этому поводу общался с украинским консулом в Новосибирске Дианой Ивановой, передает Цензор.НЕТ.

"Она была у Литвинова три дня назад. Насколько мне известно, это первый случай, когда консул там, под Магаданом, его увидела. Его два года никто не видел, хотя консул неоднократно писала запросы на его посещение", - сказал Огоровый.

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По его словам, Литвинов за время пребывания в колонии строгого режима похудел на 17 килограммов из-за плохого питания и условий.

Огоровый добавил, что украинскому политзаключенному не выдали новый летний комплект одежды, поэтому он вынужден носить обычную футболку и брюки черного цвета. В то же время, администрация колонии считает это нарушением режима и отправляет политзаключенного в штрафной изолятор.

"У него нет никакой поддержки с родины, нет посылок. Я думаю, что он вообще потерял связь с семьей. Он хочет вернуться в Ростовскую область, где он сначала отбывал наказание, ведь по закону - это то место, где он был осужден, и он имеет на это право", - сказал Огоровый.

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Напомним, Сергей Литвинов был задержан в Ростовской области в 2014 году, этапирован в Москву и обвинен в убийствах нескольких десятков мирных жителей Луганской области, которые он якобы совершил, находясь в составе добровольческого батальона "Днепр-1".

Когда защита доказал, что "жертв" Литвинова никогда не существовало, то следственный комитет РФ обвинения снял. Сразу после этого украинца обвинили в совершении разбоя в отношении гражданина России Александра Лысенко и приговорили к 8,6 годам тюрьмы. Позже Литвинова этапировали из колонии в Ростовской области в Магадан.