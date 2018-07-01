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 С начала суток наемники РФ 7 раз нарушили "хлебное перемирие", потерь в рядах ВСУ нет, - сводка ООС

Противник не прекращал провокации против украинских подразделений, чем грубо нарушал установлено с 00:00 1 июля 2018 года "хлебное перемирие".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернюю сводку Операции Объединенных сил, с начала суток и до 18:00 российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня на Луганском, Горловском и Мариупольском направлениях "с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

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"Под провокационным огнем находились наши позиции в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Гнутово и Водяное. Враг постоянно пытался спровоцировать Объединенные силы в нарушение установленного перемирия. Потерь среди наших военнослужащих нет. Украинские защитники полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага", - говорится в сообщении.

Также читайте: Оккупанты 26 раз атаковали позиции ОС и дважды нарушили новое перемирие: ранен украинский воин, поврежден вражеский БТР

Напомним, представители Трехсторонней контактной группы на заседании 27 июня договорились о перемирии с 1 июля 2018 года в связи с началом жатвы.

Источник: https://censor.net.ua/n3074185
 
 
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На кацапах всходит очень хорошая пшеница. И хлеб хороший...
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Из Дебальцево строчишь, животное с хвостом на голове?)))))
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иностранные болельщики, чего только не повидавшие на своем веку, в полном ошалении от доступности мокшанских красавиц.
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Ваши за рубли даже гыкать перестают)) ахахааа)
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Автор: MahruisНовость:

И не омерзительно жителям нормальных стран заниматься сексом с дегенеративными самками москалей. Надо было побрезговать, да любая негритянка, арабка и тем более латино-американка лучше любой кацапки.
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Ваши хоть и косят под русских, но диалект и «мода» выдают)
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Мокшанские рабы не должны знать о дворцах бояр!заткнули рот всем своим холопам,а те и рады жить с компом во рту!

Кстати кацапчеги!поздравляем вас с правильным выбором! Хуйлоподнялстранусколенипоставилраком!хуйлолучшийутилизаторпедерации!хуйлододела
етработумеченого! Браво кацапчеги!так держать! ИХТАМНЕБЫЛО!!!_ТЫНЦ_
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Копипаста не спасет. На мкаде ваши стоят. Обтекай)
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Рванули пуканчики у бежавших с Крыма?))))
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#1Сегодня, 16:26Автор: 777Новость:

Епут сейчас русских Наташек все кому не лень. Ведь Россия стала не только страной Чемпионата мира, но и временно центром секс-туризма )))
Но зато паршивенький россиянский генофонд маленько улучшат всякие Гансы, Альберты, Джоны и Педро )))
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Я и говорю, ваши жинки понаехали, заторы на мкаде, не проедешь))
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Короче, коллективная российская самка своими действиями выносит приговор всему мужскому генофонду страны - не годен для продолжения рода.
Именно поэтому российские девушки цепляются за такой крохотный шанс, переспав хоть с чертом, свалить из страны.
Россия вырождается. Аминь.
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Вас по хлебу 25 млн осталось. Утилизируйтесь дальше)
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Ботик, ты сломался. Тащите следующего, народ)
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Кац.Повторяю.Самку занюхай свою😄🌷
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Терпи, трус, бежавший из Крыма)))
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Тупая козья морда.Самку понюхал свою?🌷
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Почему ваши жинки работают в странн-ахрессоре?)))
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Ответь.Самку нюхал свою?У нее уже за кокошник затекло,пока ты тут рогами стучишь😂
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Аж треск от тебя стоит, водички холодной в тазик набери, посиди)
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знатно тебя опустили дебилоид ватноголовый Від початку доби найманці РФ 7 разів порушили "хлібне перемир'я", втрат у лавах ЗСУ немає, - зведення ООС - Цензор.НЕТ 8126
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Не забывайте Беслан!
Картинки о русском народе
Когда такой маленький карлик, как русский народ, отбрасывают такую длинную тень - значит, мы живем при их закате. Читать дальше...
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член изо рта своего вытащи чушка опущенная, ничего не понятно что ты там пробубунило Від початку доби найманці РФ 7 разів порушили "хлібне перемир'я", втрат у лавах ЗСУ немає, - зведення ООС - Цензор.НЕТ 2756
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Присваивать себе чужое - древняя традиция России

Königsberg, (Кёнигсберг, с 1946 года - Калиниград, "древний город России") - административный центр немецкой провинции Восточная Пруссия.
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И это ответ?😄Да ты уже хныкать начал.Пшел😄
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Хахахааа) ущербные каструльки) потому и сидите в дерьме)
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Вадим Фомченко
Неизвестная блокада
Открытое письмо людоедам Читать дальше...
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Ночью 20 июня в Сирии совершено нападение на авиабазу российских сил Хмеймим. Об этом сообщает Минобороны России.
По информации российской стороны, аэродром атаковали малоразмерными беспилотными летательными аппаратами и все цели были уничтожены зенитными средствами.
Известно, что на данный момент авиабаза работает в обычном режиме. О пострадавших или материальном ущербе не сообщается.
Пользователями сети Youtube также были опубликованы видео, на которых в воздухе видно поражение дрона ракетой.
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Хлебное, школьное, ржаное, ванильное, пшеничное, пасхальное, шоколадное , достали уже ! 😡...
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Продались испанцы , вот так бабло побеждает зло... hijos de putas.
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Особых не было, но за старательный закос под недовольного властью украинца надо отдать должное. Від початку доби найманці РФ 7 разів порушили "хлібне перемир'я", втрат у лавах ЗСУ немає, - зведення ООС - Цензор.НЕТ 9522
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Ипать ты шерлок холмсенко)))))) это просто блестящая спецоперация! Пистуй в сбу)
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КацаПсинскае Отребье радуется будто Беслан и Норд Ост паБЕДили...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток наемники РФ 7 раз нарушили "хлебное перемирие", потерь в рядах ВСУ нет, - сводка ООС
 
 
 
 
 
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