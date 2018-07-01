 С начала суток наемники РФ 7 раз нарушили "хлебное перемирие", потерь в рядах ВСУ нет, - сводка ООС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернюю сводку Операции Объединенных сил, с начала суток и до 18:00 российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня на Луганском, Горловском и Мариупольском направлениях "с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".
"Под провокационным огнем находились наши позиции в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Гнутово и Водяное. Враг постоянно пытался спровоцировать Объединенные силы в нарушение установленного перемирия. Потерь среди наших военнослужащих нет. Украинские защитники полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага", - говорится в сообщении.
Напомним, представители Трехсторонней контактной группы на заседании 27 июня договорились о перемирии с 1 июля 2018 года в связи с началом жатвы.
И не омерзительно жителям нормальных стран заниматься сексом с дегенеративными самками москалей. Надо было побрезговать, да любая негритянка, арабка и тем более латино-американка лучше любой кацапки.
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Епут сейчас русских Наташек все кому не лень. Ведь Россия стала не только страной Чемпионата мира, но и временно центром секс-туризма )))
Но зато паршивенький россиянский генофонд маленько улучшат всякие Гансы, Альберты, Джоны и Педро )))
Именно поэтому российские девушки цепляются за такой крохотный шанс, переспав хоть с чертом, свалить из страны.
Россия вырождается. Аминь.
Картинки о русском народе
Когда такой маленький карлик, как русский народ, отбрасывают такую длинную тень - значит, мы живем при их закате. Читать дальше...
Königsberg, (Кёнигсберг, с 1946 года - Калиниград, "древний город России") - административный центр немецкой провинции Восточная Пруссия.
Неизвестная блокада
Открытое письмо людоедам Читать дальше...
По информации российской стороны, аэродром атаковали малоразмерными беспилотными летательными аппаратами и все цели были уничтожены зенитными средствами.
Известно, что на данный момент авиабаза работает в обычном режиме. О пострадавших или материальном ущербе не сообщается.
Пользователями сети Youtube также были опубликованы видео, на которых в воздухе видно поражение дрона ракетой.