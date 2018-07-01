 С начала суток наемники РФ 7 раз нарушили "хлебное перемирие", потерь в рядах ВСУ нет, - сводка ООС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернюю сводку Операции Объединенных сил, с начала суток и до 18:00 российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня на Луганском, Горловском и Мариупольском направлениях "с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

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"Под провокационным огнем находились наши позиции в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Гнутово и Водяное. Враг постоянно пытался спровоцировать Объединенные силы в нарушение установленного перемирия. Потерь среди наших военнослужащих нет. Украинские защитники полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага", - говорится в сообщении.

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Напомним, представители Трехсторонней контактной группы на заседании 27 июня договорились о перемирии с 1 июля 2018 года в связи с началом жатвы.