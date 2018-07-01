"На победу должны работать и военные, и гражданские, - Воронченко..."

Об этом в интервью Радіо Свобода заявил командующий Игорь Воронченко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Тем, кто говорит: "Ой, это же вертолет для гражданских нужд...", напомню: в стране идет война, на победу должно работать все государство, и военные, и гражданские", - отметил командующий ВМС Украины.
"Вертолет Ка-226 на самом деле универсальный, он может действовать на море, садиться на палубу корабля, использоваться для поисково-спасательных действий, эвакуировать раненых в зоне проведения операции Объединенных сил. Сейчас проводим регламентные работы, планируем, что через две недели он будет "стоять на крыле", - сообщил Воронченко.
давай тобі заплачу.
йди воюй.
...я макулатуру, в 1969 году, очень активно собирал... -- КГБ завербовало? *)
Премиальные Нафтогазу отменили? Вот на них и стройте вертолёты и не простые, а ударные. Ведь есть же завод Антонова, КБ. Или на Ка-226 свет клином сошёлся. Не позорься, Воронченко.
Источник: https://censor.net.ua/n3074181
Для любителей жизни как растения Уоррен рассказывает, что Крым - его любимое место паРаши...
А если завтра (не дай ..)война.А их в день по 10 штук сбивать будут.Где промышленность?Где кузница кадроов?Где КБ?Вон оно как министры мыслят,одним вертолетом.Стратеги.
Це новопризначенний заступник Воронченка,пан Игорь Ступницький
Хочуть перемогти за чужий рахунок.
Нехай хтось воює, нехай хтось допомагає..
А ми в сторонкє постоім..
Саме це випливає з ваших слів. Особливо про свідомітів.
Переможець диванний.. Де ви такі беретесь..
пс. можливо у вашому середовищі мат то звичайна розмовна мова, то в моєму нонсенс.
виражайтесь коректніше, щоб ваша козломордість не так помітною була.
Не устали ещё строчить галиматью?
Непотрібно зайвих слів.
Собачье сердце - в пользу детей Германии
В 14 и 15-м годах, я от каждой своей пенсии жертвовал на армию, кажный грёбаный месяц. Я, у которого доход то равен тому - шобы токо не сдохнуть с голоду!
Нашей армии помогал весь Мир четыре года ( четыре года, Карл, лились деньги в Украину со всех сторон света!!!) и на шо пошла эта помощь? - если нашей армии и щас должны помогать пенсионеры и прочие украинцы, которые еле-еле доживают месяц до своего пособия по нищете ( у нас это пенсией и зарплатой зовётся).
Бiльш не хочу и не буду, без зайвих слiв.
Бо це НАША армія. Якщо декому ще незрозуміло.
хорошо ,что бы и власть поработала
И на "Сталинград". На самом деле - нужно работать на достижение. Потм придет победа. Работать? Может и малыми силами , но результативно. Степ бай степ. Ве строится на достижении, а потом "победах." А не было возможности иметь свой! вертолет почти за 30 лет? Что мешало? (Ка-226 - российский многоцелевой вертолёт, разработанный ОКБ Камова) Машина - хорошая, Только чья "победа?"
ВВП на душу населения:
Украина 2 тыс $
Уругвай 15тыс $
Ну мы ж богатая страна, у нас Премьер министр тратит сам в месяц больше, чем годовая заплата Президента США