"На победу должны работать и военные, и гражданские, - Воронченко..."

Об этом в интервью Радіо Свобода заявил командующий Игорь Воронченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Тем, кто говорит: "Ой, это же вертолет для гражданских нужд...", напомню: в стране идет война, на победу должно работать все государство, и военные, и гражданские", - отметил командующий ВМС Украины.

"Вертолет Ка-226 на самом деле универсальный, он может действовать на море, садиться на палубу корабля, использоваться для поисково-спасательных действий, эвакуировать раненых в зоне проведения операции Объединенных сил. Сейчас проводим регламентные работы, планируем, что через две недели он будет "стоять на крыле", - сообщил Воронченко.