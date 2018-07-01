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 Политика Украины
  1985  83
Все про:армия (6945) вертолет (515) ВМС (508) Воронченко (35)

 На победу должны работать и военные, и гражданские, - Воронченко

ВМС Украины передан вертолет Ка-226. В очередной раз благодарю областные власти Львовщины, ибо технику, которая несколько лет была в разобранном состоянии, привели в рабочее состояние усилиями волонтеров и власти, и передали дислоцированной на Николаевщине бригаде морской авиации.

Об этом в интервью Радіо Свобода заявил командующий Игорь Воронченко, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: ВМС Украины получат десантно-штурмовые катера типа "Кентавр", - Воронченко

"Тем, кто говорит: "Ой, это же вертолет для гражданских нужд...", напомню: в стране идет война, на победу должно работать все государство, и военные, и гражданские", - отметил командующий ВМС Украины.

"Вертолет Ка-226 на самом деле универсальный, он может действовать на море, садиться на палубу корабля, использоваться для поисково-спасательных действий, эвакуировать раненых в зоне проведения операции Объединенных сил. Сейчас проводим регламентные работы, планируем, что через две недели он будет "стоять на крыле", - сообщил Воронченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3074181
 
   
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Ясно - ВСЕ на мальдивы и сейшелы !!! На победу должны работать и военные, и гражданские, - Воронченко - Цензор.НЕТ 5171
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На Победу никто и ничего не должен! -- хотеть надо... ...но тоже -- шоб потом не остаться должным...
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Не всем же на Донбассе защищать Родину, кто то должен и там....Там не легче, все пьяные и голые, как понять ,а кто свой кто враг?
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Я просто офигеваю масштабами, ну как командующий может гордиться одним вертолётом? А если война он что, один всех врагов перестреляет? А если его собьт в первый же день, кто его заменит? Кто у нас вообще занимается строительством боевых вертолётов?
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Мы за ценой не постоим!
На победу должны работать и военные, и гражданские, - Воронченко - Цензор.НЕТ 6693
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ну вот ты козел, вывесил агитку, а пойдешь с ней в спам.
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как на победу будут работать французские вертолеты почти на 700 млн зелени?
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Х**ло будет работать,"ка_краб на галерах.
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ще один?
давай тобі заплачу.
йди воюй.
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Реально правду человек говорит. А таки. да. Ты прав.
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Сначала нужно создать учетную запись в ФСБ России, типа "Лолита",желательно со студенческих лет. Со стороны в президенты Украины похоже не берут
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-- та я тебя прошу... -- на всех октябрят учётные записи составлять -- чернил не хватит...
...я макулатуру, в 1969 году, очень активно собирал... -- КГБ завербовало? *)
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"Тем, кто говорит: "Ой, это же вертолет для гражданских нужд...", напомню: в стране идет война, на победу должно работать все государство, и военные, и гражданские", - отметил командующий ВМС Украины.
Премиальные Нафтогазу отменили? Вот на них и стройте вертолёты и не простые, а ударные. Ведь есть же завод Антонова, КБ. Или на Ка-226 свет клином сошёлся. Не позорься, Воронченко.
Источник: https://censor.net.ua/n3074181
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Вроде недавно так радовались что наш завод перестал двигатели к вертолётам России продавать. Хоть и стёб---а может пусть братаны северные расчитываются вертолётами собраными там? 4 движка=1 вертоль!
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Один срач на цензоре, на интере хоть футбол можно посмотреть, а тут только бла-бла-бла, ничего дельного.
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Езжай в Быдляндию, там и войны нет и ихтамнеты есть.
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"Поедем поедим" там не показывают?
Для любителей жизни как растения Уоррен рассказывает, что Крым - его любимое место паРаши...
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Надо было дослужиться до министра,что бы прозреть "Победа куется в тылу".Один вертолет!!!
А если завтра (не дай ..)война.А их в день по 10 штук сбивать будут.Где промышленность?Где кузница кадроов?Где КБ?Вон оно как министры мыслят,одним вертолетом.Стратеги.
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Этого позорника слушать тошно. Бабло пришёл косить, а не воевать и что-то строить.
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Перефразируя Галатея-"Парад Перемоги буде! І він буде на Мальдівах!!!"
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Понятноє дєло,куди ж без них.
Це новопризначенний заступник Воронченка,пан Игорь Ступницький
На перемогу мають працювати і військові, і цивільні, - Воронченко - Цензор.НЕТ 3617 На перемогу мають працювати і військові, і цивільні, - Воронченко - Цензор.НЕТ 1831
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Але ж які люди нікчемні.
Хочуть перемогти за чужий рахунок.
Нехай хтось воює, нехай хтось допомагає..
А ми в сторонкє постоім..
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Люди заплатили уже сполна. Такого инфляционного налога как в Украине даже в Сирии не было. Где деньги? Они в рефинансе для банков помоек которые надо ликвидировать во время очередной "реформы" по очищению банковской системы. В стенке педераста яценюка, в рюкзочках авакова, в роттердаме рыжего гудка. Разосрали пот и кровь народа и негодуете? Бросайтесь в окно панночка, на вашем месте самурай раз 200 сипуку совершил.
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Ви ще напишіть, що війну Київ почав.
Саме це випливає з ваших слів. Особливо про свідомітів.
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З тим військом, яке лишилось після яніка, сильно не навоюєш.
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Прям кацапська мрія озброїти патріотів автоматами і відправити проти російських танків та градів..Щоб всіх вибили. Раз і назавжди.
Переможець диванний.. Де ви такі беретесь..
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А тепер кацапи зловтішаються.
пс. можливо у вашому середовищі мат то звичайна розмовна мова, то в моєму нонсенс.
виражайтесь коректніше, щоб ваша козломордість не так помітною була.
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Девочка, вы много тут пишите на ветке, но всё какие-то наивные лозунги, агитки и прочий шоколадный бред.
Не устали ещё строчить галиматью?
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Не хочете допомагати армії ? Ваша хата скраю ? То так і пишіть.
Непотрібно зайвих слів.
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С какого хера я должен кому-то допомогать, когда сам еле-еле выживаю?
В 14 и 15-м годах, я от каждой своей пенсии жертвовал на армию, кажный грёбаный месяц. Я, у которого доход то равен тому - шобы токо не сдохнуть с голоду!
Нашей армии помогал весь Мир четыре года ( четыре года, Карл, лились деньги в Украину со всех сторон света!!!) и на шо пошла эта помощь? - если нашей армии и щас должны помогать пенсионеры и прочие украинцы, которые еле-еле доживают месяц до своего пособия по нищете ( у нас это пенсией и зарплатой зовётся).
Бiльш не хочу и не буду, без зайвих слiв.
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Тоді мовчіть собі. Інші допоможуть.
Бо це НАША армія. Якщо декому ще незрозуміло.
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Ksenia VB Люди дивляться на чиновників і бізнесменів,у них діти не воюють.
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На победу должны работать и военные, и гражданские, - Воронченко
хорошо ,что бы и власть поработала
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По мнению Воронченко гражданские ничего не делают, только горилку с салом употребляют.
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Работать должны все, а зарплату получать - некоторые...
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ага, а пиришенко с ахметовым на рошен и роттердам.
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"На победу должны работать и военные, и гражданские, - Воронченко..."

И на "Сталинград". На самом деле - нужно работать на достижение. Потм придет победа. Работать? Может и малыми силами , но результативно. Степ бай степ. Ве строится на достижении, а потом "победах." А не было возможности иметь свой! вертолет почти за 30 лет? Что мешало? (Ка-226 - российский многоцелевой вертолёт, разработанный ОКБ Камова) На перемогу мають працювати і військові, і цивільні, - Воронченко - Цензор.НЕТ 4161 Машина - хорошая, Только чья "победа?"
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И чтобы картина была совсем ясна:
ВВП на душу населения:
Украина 2 тыс $
Уругвай 15тыс $

Ну мы ж богатая страна, у нас Премьер министр тратит сам в месяц больше, чем годовая заплата Президента США
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Уругвай называют Латиноамериканской Швейцарией и недаром. Это одна из наиболее развитых в экономическом отношении стран в Латинской Америке, где к тому же наиболее равномерно распределяются доходы. По разным рейтингам страна занимает первое место в Латинской Америке в области демократии, отсутствия коррупции, электронного администрирования, также она на первых позициях, когда речь идет о свободе печати, показателях среднего класса, общем процветании, экономической свободе, доходах на душу населения и притоку ПИИ.
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Странно, я не заметил. Типичная Ю. Америка. И тетки недорогие. Удивило, что в Монтевидео можно было тётю на борт прихватить, правда- оформив надлежаще. Но, можно!
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А Никарагуа с ВВП 2152 доллара на душу чем называют?
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я думаю, приписки, обман, теневая экономика
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Уфф,как распинаются Гоффноеды Плешивого педофила,прямо Беслан выиграли с Норд Остом На перемогу мають працювати і військові, і цивільні, - Воронченко - Цензор.НЕТ 3913 На перемогу мають працювати і військові, і цивільні, - Воронченко - Цензор.НЕТ 3913
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одним мона 500 мильёнов на вертушки тратить, а другие одним довольствуются! не хорошо!
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іспанці погано грали, не хотіли перемогти
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Вітаємо братню Канаду з її Днем Незалежності! Дякую всім українцям Канади за допомогу Україні ! Happy Canada day!На перемогу мають працювати і військові, і цивільні, - Воронченко - Цензор.НЕТ 5737
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ДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ДААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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да знаем, знаем. Что канцлер ФРГ - Ангелина, и что-"Ангела Меркель агент КГБ. 5 сентября 2014."
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ты хоть понял о чем я?... На перемогу мають працювати і військові, і цивільні, - Воронченко - Цензор.НЕТ 7577 какие, нах, вертолеты с анжелами, тут дела поважней идут - ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!АААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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а ты понял, старпёр, о чём я? Какой нах четвертьфинал для ФРГ, вылетевшей, нах, к Меркель сам понимаешь куда?
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Для кого впервые, для кого пройденный этап в 2006.
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тогда было везение, а сейчас результат большой проделанной работы, высокого профессионализма и отдачи... На перемогу мають працювати і військові, і цивільні, - Воронченко - Цензор.НЕТ 9592 ну и тактики, конечно - до чемпа сливали всем, потом уругваю в последней игре, а потом КА-А-АК ВЫИГРАЛИ!!!!!!!!!!!!!!!У ИСПАНИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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результат большой проделанной работы, высокого профессионализма и отдачи/ бредишь, старпёр. Мечты команды ФРГ накрылись медным тазом. Выпетела она в государственный орган канцлера-понял, о чём я?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа победу должны работать и военные, и гражданские, - Воронченко
 
 
 
 
 
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