 Денисова обговорит с послами ЕС невыполнение РФ договоренностей о посещении политзаключенных

Об этом она рассказала в эфире телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра на 14:00 я встречаюсь именно с послами Европейского Союза и буду рассказывать им о своей поездке, о состоянии выполнения договоренностей между двумя президентами", - сказала Денисова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Она подчеркнула, что двусторонние договоренности о посещении заключенных в РФ и в Украине не принесли результата из-за того, что Россия была не заинтересована в этом и сделала все, чтобы сорвать этот процесс.

"К сожалению, эта миссия не состоялась. Потому что, я думаю, что Российская Федерация и не думала выполнять договоренности, которые были предоставлены… мне именно президентом Путиным", - заявила омбудсмен.

Денисова отметила, что уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова имела шанс посетить моряков с судна "Норд", но не воспользовалась этой возможностью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "От Украины прячут ее граждан", - Денисова

"Надо сказать, что наш президент Петр Порошенко исполнил свои обязанности, взятые на себя еще 9 июня – он снял запрет госпоже Москальковой, которая приехала в Украину именно благодаря тому, что ей сняли запрет (на въезд. - Ред.). Она могла посетить семь моряков с судна "Норд", но потом они не выполнили никаких обязанностей, которые брали на себя для того, чтобы я встретились с кем-то из наших политзаключенных", - отметила украинский омбудсмен.

Денисова еще раз подчеркнула, что Россия всегда искала повод, чтобы не выполнять свои обещания перед Украиной.

Также читайте: Сенцова могут принудительно кормить смесью с неизвестным влиянием на здоровье и психику, - Денисова

Напомним, украинский омбудсмен также планирует посетить Комиссара Совета Европы Дуню Миятович в Страсбурге и сообщить ей о недопуске ко всем украинским заложникам, а также призвать ее посетить украинцев в тюрьмах РФ.