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 Денисова обговорит с послами ЕС невыполнение РФ договоренностей о посещении политзаключенных

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 2 июля встретится с послами Европейского Союза по вопросу посещения украинских политзаключенных в России.

Об этом она рассказала в эфире телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра на 14:00 я встречаюсь именно с послами Европейского Союза и буду рассказывать им о своей поездке, о состоянии выполнения договоренностей между двумя президентами", - сказала Денисова.

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Она подчеркнула, что двусторонние договоренности о посещении заключенных в РФ и в Украине не принесли результата из-за того, что Россия была не заинтересована в этом и сделала все, чтобы сорвать этот процесс.

"К сожалению, эта миссия не состоялась. Потому что, я думаю, что Российская Федерация и не думала выполнять договоренности, которые были предоставлены… мне именно президентом Путиным", - заявила омбудсмен.

Денисова отметила, что уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова имела шанс посетить моряков с судна "Норд", но не воспользовалась этой возможностью.

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"Надо сказать, что наш президент Петр Порошенко исполнил свои обязанности, взятые на себя еще 9 июня – он снял запрет госпоже Москальковой, которая приехала в Украину именно благодаря тому, что ей сняли запрет (на въезд. - Ред.). Она могла посетить семь моряков с судна "Норд", но потом они не выполнили никаких обязанностей, которые брали на себя для того, чтобы я встретились с кем-то из наших политзаключенных", - отметила украинский омбудсмен.

Денисова еще раз подчеркнула, что Россия всегда искала повод, чтобы не выполнять свои обещания перед Украиной.

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Напомним, украинский омбудсмен также планирует посетить Комиссара Совета Европы Дуню Миятович в Страсбурге и сообщить ей о недопуске ко всем украинским заложникам, а также призвать ее посетить украинцев в тюрьмах РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3074180
 
 
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Москалькову не треба взагалі пускати в Україну до звільнення Сенцова.
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Какие полит заключенные во время войны между двумя государствами?...
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С русаками нет смысла договариваться, замечено давно, на них нужно только давить.
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Отрицательный результат тоже результат и он не на пользу паРаше.
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Значит договариваться с Пуйлом нужно как-то по другому.
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Они сбитый "Боинг" проглотили и не поморщились,а вы им жалуетесь что не допустили к заключенным которые ЕС побарабану.Им главное что бы в Украине гейпарады проходили.
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