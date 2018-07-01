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 Политика Украины
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Все про:Львов (3235) IT-индустрия (136)

 Во Львове начали строить IT- парк. Заложили символическую капсулу

На участке, где через 2,5 года во Львове планируют открыть IT-парк, 30 июня заложили символическую капсулу времени.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон, об этом сообщает портал Львовского горсовета.

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В событии участвовали мэр Львова Андрей Садовый, глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка, посол Канады в Украине Роман Ващук, инвесторы, архитекторы и девелоперы проекта.

"Через три года вы не узнаете этот город. Это только начало. У кластера грандиозные планы", – цитирует СЕО львовского IТ-кластера Степана Веселовского Zaxid.net.

Строит новый IТ-парк канадская компания Brookfield Asset Management. Объект будет занимать 10 га и сможет вместить 10 тыс. работников IT-индустрии, а также более 4 тыс. сотрудников из смежных отраслей. Комплекс будет построен на перекрестке улиц Стрыйская и Чмолы, куда легко добраться из аэропорта, от железнодорожного вокзала, университетов и исторического центра города, отмечают в мэрии.

На пресс-конференции Садовый напомнил, что у Львова амбициозная цель – стать столицей IТ и Украины, и мира. "Хороша та власть, которая не мешает. Бизнес все сделает сам", – уверен городской голова.

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В Facebook он добавил, что инвестор вложит в создание парка более $160 млн.

Источник: https://censor.net.ua/n3074178
 
   
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Очередной "старт-ап"... Через несколько лет уже и забудут, что такое модное ныне ай-ти... Пускание пыли...
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а можем лучше завод по утилизации мусора???????????
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Почекайте-почекайте, я не встигаю тачку з багном підганяти з одного поста на інший. Треба ж якось обі срати по людськи... Розкрадуть, зрада, да буть такого не може... )
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Капсулу выкопать, послать канадцев нахер, мы все умрем, только вождь спасёт страну, кругом зрада.
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На інтері ватнік коментує футбол ....гидко слухать...
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Так ничего не открыли .то перед выборами какие то капсулы и бутылки в землю зарывают .- говорят что что то строить когда то будут .
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Тем более можно было 2 раза попиариться на одном и том же.
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Точно, Петя мешает строить мусороперерабатывающий завод, а строить IT-парк не запрещает...
Может ему подсказать?
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Ти й підскажи..Ашотама з бульбою-дозріла, сало нагуляла? Окучуй....))
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ты ещё напиши что мусорный бизнес очень прибыльный и очередь из инвесторов стоит У Львові почали будувати IT-парк. Заклали символічну капсулу - Цензор.НЕТ 3523
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львов и так не пасет задних в ит
дело хорошее и выгодное
а дибилам надо на других ветках про власть писать
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В "капсюльке" хоч літрів з 20(?) пивасрка є??🤑
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВо Львове начали строить IT- парк. Заложили символическую капсулу
 
 
 
 
 
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