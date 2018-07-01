 Во Львове начали строить IT- парк. Заложили символическую капсулу

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон, об этом сообщает портал Львовского горсовета.
В событии участвовали мэр Львова Андрей Садовый, глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка, посол Канады в Украине Роман Ващук, инвесторы, архитекторы и девелоперы проекта.
"Через три года вы не узнаете этот город. Это только начало. У кластера грандиозные планы", – цитирует СЕО львовского IТ-кластера Степана Веселовского Zaxid.net.
Строит новый IТ-парк канадская компания Brookfield Asset Management. Объект будет занимать 10 га и сможет вместить 10 тыс. работников IT-индустрии, а также более 4 тыс. сотрудников из смежных отраслей. Комплекс будет построен на перекрестке улиц Стрыйская и Чмолы, куда легко добраться из аэропорта, от железнодорожного вокзала, университетов и исторического центра города, отмечают в мэрии.
На пресс-конференции Садовый напомнил, что у Львова амбициозная цель – стать столицей IТ и Украины, и мира. "Хороша та власть, которая не мешает. Бизнес все сделает сам", – уверен городской голова.
В Facebook он добавил, что инвестор вложит в создание парка более $160 млн.
Может ему подсказать?
дело хорошее и выгодное
а дибилам надо на других ветках про власть писать