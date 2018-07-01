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 Политика Украины
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Все про:ВМС (508) корабль (957) оборона (981) США (13855) флот (665) Полторак (978)

 Флот ВМС Украины пополнят патрульные катера из США, - Полторак

Министр обороны также сообщил, что в этом году должно быть завершено строительство десантно-штурмовых катеров, продолжена работа по строительству корвета, а также по разработке и строительству артиллеристских бронированных катеров.

Об этом сегодня в Одессе во время церемонии, посвященной Дню ВМС Украины, заявил министр обороны генерал армии Степан Полторак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Читайте: ВМС Украины получат десантно-штурмовые катера типа "Кентавр", - Воронченко

"В 2018 году ВМС обретут боевые возможности, будет сформировано командование морских сил, командование морской пехоты, мы должны завершить формирование второй бригады морской пехоты. В этом году, кроме тех катеров, которые только что ввели в боевой состав, мы ожидаем получение патрульных катеров от наших партнеров из США", - сказал Полторак.

Он также добавил, что должно быть завершено строительство десантно-штурмовых катеров, продолжена работа по строительству корвета, а также по разработке и строительству артиллеристских бронированных катеров.

Как подчеркнул министр обороны, 2018 год будет непростым для ВМС, как и для всего сектора безопасности и обороны Вооруженных сил Украины.

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"Мы все вместе поставили перед собой амбиционные задачи – вступление в Евросоюз и в НАТО. Закон, который принят Верховной Радой, "О национальной безопасности" – является очень мощным сигналом и свидетельством необратимости реформ, которые происходят в секторе безопасности и обороны. Необратимости нашего пути, который мы выбрали для себя, – пути демократичного общества", - подчеркнул Полторак.

Сегодня, 1 июля, в Одессе состоялась церемония включения в состав ВМС Украины малых бронированных артиллеристских катеров проекта 58155 "Вышгород", "Лубны", "Кременчуг", "Никополь", построенных частным акционерным обществом "Завод "Кузня на Рыбальском".

Источник: https://censor.net.ua/n3074176
 
   
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Двойной удар по зрадофилам с разницей в час. Флот ВМС Украины пополнят патрульные катера из США, - Полторак - Цензор.НЕТ 3412
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Сейчас почитаем, почему эти катера нужны были вчера, а сегодня уже не нужны. И где здесь замешан Порошенко. Флот ВМС Украины пополнят патрульные катера из США, - Полторак - Цензор.НЕТ 4054
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Пришли фото этого флота из Азова. И расскажи что рыбакам и кораблям уже безопасно плавать по его водам.
Ну давай, хочу услышать перемогу!
Факты в студию плииз!
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Видишь,даже ты задаёшся этими вопросами!А кто не порохо-сос?
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Опять всё в будущем. А ЧТО УЖЕ СДЕЛАЛ, ГДЕ КОРВЕТ, КРЕЙСЕРЫ, ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ.....НУ ХОТЯ БЫ ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ВЕРФИ. НЕТ НИ-ЧЕ-ГО. ПОЛНЫЙ ОБЛОМ.
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Ах-ах крейсера - вот умора! Вообщето крейсера на вооружении имеет только одна страна США, если не считать Снегерию со своими 4-я посудинами, которые постоянно в ремонте!
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А тебя эти рыболовецкие лодочки устраивают, с пукалками для устрашения только браконьеров годящимися?
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Тебе сюда
https://durdom.in.ua/
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Виктор Потоцкий c0ec5c80-я смотрю парниша тебя все не устраивает...и во всех новостях об Украине ты сеешь лишь негатив.здается падлюка ты тролик . и ты уволен. Флот ВМС України поповнять патрульні катери зі США, - Полторак - Цензор.НЕТ 8745
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Кук,тебя Канада отшила?Я уже думал поздравить себя с твоим исчезновением... Флот ВМС України поповнять патрульні катери зі США, - Полторак - Цензор.НЕТ 2573Но видно канадцы спрашивают-ты любишь сою?А так,как ты парниша честный а они соевых не принимают,маемо тэ шо маемо... Флот ВМС України поповнять патрульні катери зі США, - Полторак - Цензор.НЕТ 2252
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А, що ,ти, для цього зробив, в минулому? Вибрав овоча? Розкидав лайно?
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Ну правильно,передать этот хлам Украине гораздо дешевле,чем утилизировать а пэтя за это ещё уголька пенсильванского прикупит - молодцы американцы ... Флот ВМС Украины пополнят патрульные катера из США, - Полторак - Цензор.НЕТ 6343
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вот жеж зрада...у кацапырлов аж дымится
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Этот "хлам" трехбального шторма не боится, в отличие от бронекатеров Кузницы Порошенко.
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Когда польская кавалерия, в 1939-м, при поддержке танков и бронемашин, шла в атаку на немецкую пехоту, при поддержке танков, Красная Армия смеялась. (А кавкорпуса собственные, с тачанками, а не с танками, расформировала лишь в 1946-м). Когда американцы передали истекающей кровью Британии миноносцы времён Первой мировой, для охраны конвоев, идущих через Атлантику, смеялись с "корыт" немцы... Теперь "зраднюки" злорадствуют, что США, проводя модернизацию своего "малого" флота, передают, за символическую цену, Украине, выводимые из своего состава катера, которые вдвое моложе, чем большая половина таких же катеров, состоящих на вооружении России. Я смотрю, кое-кому не дают покоя лавры "Игора Л" с его "Звездой смерти"?
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Подскажите почему на английской версии это сайта выключены комментарии? Где же Свобода слова или это сайт только для внутреннего потребления ?
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А к чему это ? При чем тут Спортлото ? Не вижу связи я задал нормальный вопрос , я хочу чтобы больше иностранцев могли оставлять комментарии и читать чужие что тут плохого , нужно быть открытыми
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тут іноземці тільки кацапи, вони і на своєму піджині пишуть з помилками, а ти хочеш, щоб ще й під англомвних косили, типа їх висери на кривій англійській будуть інші ніж на срузком чи через перекладач українською.
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Як це так, цього разу Ленінська кузня "не заробила", невже відклали все на наступний? Його може вже не бути....
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"катер" - это наше все...при нынешнем "гаранте" ps наши чиновники в лампасах на перебой делят НЕДОСТРОЕННЫЕ и НЕ ПОЛУЧЕНЫЕ... КАТЕРА(!)(зацените уровень ПАДЕНИЯ державы, заводы которой КОГДА ТО производили плавсредства тоннажем исчисляемым ДЕСЯТКАМИ ТЫСЯЧ ТОНН)
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металлолом в утиль пришлють.
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...я пока за пивом на заправку сгоняю... ...а там посмотрим -- шо там у них за катера? *)
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Ну, если из США... тада конечно... А когда прибудут Апачи?...
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-- ты кинуху китайскую глянь! -- все Аппачи уже давно там... -- вмете с Хамерами и МИ-8...

Внушаеть внатуре! ...особенно -- по тексту: Ты шо, на гражданку захотел?

...там, как грил ёщё наш Замполит в ЗабВо: Увидел китайца -- убей его!
...но я дембельнулся -- 1979... ...был там в 2012 -- ...замполита не встретил средь руин... -- там пыздець -- Мамай обратно возвращался...*)
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Та ,канэшна, да...
Енту жвачку жульом ..ойц..жуйом вже років з два..
Дастали, мля...
А патамушо ПОПе нада було намастирити нафік катера на своєму 'свічному
заводику' "чЛенистого кузнеца"..🤣🤑
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Ты о чем? То американские патрульные катера, не имеющие ничего общего с бронекорытами Кузни Порошенки. Он бы их не допустил во флотилию, но развонялась общественность, что мол америкосы предлагают на шару, а оно нэ бэрэ, причем американские плавать в море не боятся, в отличие от Гюрзы.
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Полторак шо то не то говорит . цитирую "также по разработке и строительству артиллеристских бронированных катеров" так у нас уже есть готовый проект " Гюрза" Флот ВМС України поповнять патрульні катери зі США, - Полторак - Цензор.НЕТ 6401 то ли он как и положено сапогу путает бронированные артиллерийские катера с ракетными или какими то другими . то ли они там в "Куне на Рыбальском " решили замутить еще один проект бронекатеров . типа эти утюжки хорошо пошли давайте еще наделаем Флот ВМС України поповнять патрульні катери зі США, - Полторак - Цензор.НЕТ 48
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Любая проститутка и на фоне государственного флага остаётся проституткой...
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Так повинні були ж чотири корвети будувати. Чи може вже передумали?
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За них откаты ещё не поделили, а это проблема. Флот ВМС України поповнять патрульні катери зі США, - Полторак - Цензор.НЕТ 8110
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Сейчас наши зрадоадмиралы форумные начнут снова вопить, что крейсера и авианосцы не строятся, и почему до сих пор у нас нет АПЛ.

Скучные.
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А порохоботы такие "веселые", блть!
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Может иностранные катера неуязвимы и им не нужны восстановление, ремонт и обслуживание (необходимо и наличие подготовленного персонала, в том числе)?
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Менеджер заводу Порошенка у 2014-му домовлявся з окупантами про майбутнє президентського активу

10 Травня, 2018 17:11
http://ua1.com.ua/politics/menedzher-zavodu-poroshenka-u-2014-mu-domovlyavsya-z-okupantami-pro-maybutne-prezidentskogo-aktivu--42741.html
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Кораблі будуються виходячи з потреб країни в них. Авіаносці нам точно нафіг не впали.
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А куда вы десант высаживать собираетесь?
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Украина отложила получение двух бесплатных американских кораблей береговой охраны класса Island на 3 года чтобы дать возможность Порошенко продать больше бронированых шоколодок ВСУ. Флот ВМС України поповнять патрульні катери зі США, - Полторак - Цензор.НЕТ 8715
https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/ukraines-government-drags-feet-us-naval-aid.html
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Я це подібне вже постив зверху...)))
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Украинские 54-тонные Гюрзы уступают американские кораблям класса Island по всем основным параметрам несмотря на их значительно более высокую цену.

Флот ВМС України поповнять патрульні катери зі США, - Полторак - Цензор.НЕТ 8929 Флот ВМС України поповнять патрульні катери зі США, - Полторак - Цензор.НЕТ 8918 Флот ВМС України поповнять патрульні катери зі США, - Полторак - Цензор.НЕТ 8918
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На сколько Island превосходят в обслуживании или они предназначены стоять на постаменте, а не участвовать в бою?
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На сегодняшний день, 37 катеров класса Island охраняют побережье США.
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И заходят в Мариуполь на обслуживание и ремонт?
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Выше было: "Этот "хлам" трехбального шторма не боится, в отличие от бронекатеров Кузницы Порошенко."(с)

Для начала: шо такое волнение моря Три Сраных Балла? Это означает- ветерок 4 балла. При таком ветерке на море, кое-где, появляются так называемые "барашки". Повторяю: кое-где. Этот ветерок может сотворить вот такое: Умеренный. Ветер поднимает пыль и бумажки, приводит в движение тонкие ветви деревьев. Волны на море удлиненные, белые барашки видны во многих местах.(с)
Всем понятно, при каком ветре продукция Кузницы неспособна к выходу в море? Вот при таком! И слово шторм- тут неуместно.
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О каких американских катерах блеет этот толстяк? Айленды, которые США нам подарили еще в 2014 г и которые там 4 года ржавеют, хотя и в таком состоянии гораздо лучше консервных банок, которые отэц нации поставляет втридорога со своей "Кузни"?
Неужели таки удосужились забрать подарок?
Да он энерджайзер, этот мордастенький.
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Кому нужны эти катера? Их пожгут сразу же. Ну,в принципе,кому нужны-понятно. Тому,кто заработал. И шоколадку на счастье прилепил на винт. А за 4 года можно было бы построить что-то одно,но вменяемое. Эсминец например.
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В корвет уже вложили 600 лямов. Правда- гривен. Это несколько менее, чем 30 лямов. Знаете, сколько нужно ещё? А мелочь- 210 лямов. Правда, уже не гривен. Вы не в курсе- скока стоит 1 "Кентавр"?
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С учетом наших традиций отмывания бабла-то не меньше корвета.
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Если так, то о флоте, даже минимальном- можно забыть сразу и навсегда.
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Спроси у Вальцмана, его заводы строят эти рыболовные шлюпки.
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У президента Порошенко надежные союзники и верные друзья.
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Зелёные бумажки с американскими президентами
.?
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И куда ты их прилепишь? На десантные или речные катера?
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І ще отримає Супермена, Бетмена і дядька Скруджа Макдака.
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В 1991 - ом году Украинская армия была одна из самых сильных в мире и с ядерным оружием .Кто всё просрал?
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Брехуны и ворьё!

в 2014 году Соединенные Штаты предложили бесплатно предоставить Украине два патрульных катера «Island» - "для поддержки и восстановления Военно-морского флота Украины". Минуло ЧЕТЫРЕ года!!!

И до сих пор эти два катера находятся в гавани Балтимора ...
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нам і Оттава літаки безкоштовно віддала, але ж бач, в нас не має їх чим обслуговувати.
мені цікаво, хто так успішно працює проти нашої країни?
Коли Європа ледь справляється з хуйлом, то ми на самі передові, чесно, я почав задумуватися що з Порохом не так? Був би Ющенко - кінець, цей тримає оборону.
Подумайте хоч, я теж не "Нострадамус", але ми тримаємо оборону, німці лягли, жабокляки впали, Італійці давно здали позиції, залишились тільки Британці (вийшли з європейського союзу) і залишились на стороні України (як багато років назад захистили Польщу).
Тому, повернення Україні ядерної зброї саме перше що повинні зробити гаранти нашої безпеки.
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Вчитуємося в цю кастровану маячню продажного кастрованого "полководця" : "...ВМС набудуть бойових можливостей - буде сформовано командування морських сил і командування морської піхоти...". Ну, командування-то може і буде сформовано (зайвий десяток адміралів та сотня полковників на наші податки, разрм з майном, машинами, речниками та речницями..) . А САМІ МОРСЬКІ СИЛИ І МОРСЬКА ПІХОТА, то як???
Бездарні продажні пиздаболи.При Сталіні би уже давно розстріляли...
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"мы ожидаем получение патрульных катеров от наших партнеров из США" - заявил Полторак. (это они еще лет 5 будут ожидать?)
На сам деле катера сами по себе не прилетят и их "получение" заключается в затратах примерно 10 миллионов долларов для обеих катеров. Одним из главных препятствий стало то, что американская сторона настаивает на прямом контракте между Министерством обороны Украины и Береговой охраной США.
Украина сопротивляется ..., а как же % откаты "Укроборонпрома" ?
Очень интересно сколько пройдет времени между очередным анонсом от Полторака и реальным введением этих катеров в строй ВМСУ.
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Ориентировочная стоимость постройки корвета - 250 миллионов евро, закупки малой подводной лодки - 200 миллионов долларов США. А создание группировки из трех многоцелевых корветов, двух малых и одной средней подводных лодок, вместе с кораблями (катерами) охраны и строительством береговой инфраструктуры базирования требует... 55,1 миллиарда гривен. При этом из годового оборонного бюджета на развитие корабельного состава ВМС Украины может направляться до 1 миллиард гривен, то есть на все про все понадобится... 55 лет.(с)
А ещё, я нашел цену "Гюрзы"! Она равна150 лямов гривен. И вот такой вот вывод:
"Имеющийся ресурс до 2020 года (около 8 млрд грн) позволяет пополнить боевой состав ВМС ВС Украины около 30 единицами "москитного флота".
Указанной суммы хватит только для завершения строительства одного корвета 58250".(с)
Ну, вот так, приблизительно, обстоят дела.
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А как же быть тогда с обещаниями Порошенко, данными на Майдане? Ведь обещал же полность восстановить всё за время своей каденции, да и войну уже закончить?
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дела обстоят значительно хуже ...

Россия не сможет провести десантную операцию на побережье Азовского моря, но Украина может потерять возможность свободного судоходства, если Россия продолжит свою агрессию.

"Скорее всего, мы потеряем Азовское море, смотря насколько далеко они пойдут. Если так, то нормальное судоходство, а также мариупольский и бердянский порты будут тихонько чахнуть. Разве что Запад поможет нам и надавит на Россию. Но, как я смотрю, за Черное море они еще готовы бороться, а за Азовское - совсем нет", - отметил эксперт.
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Ну катера береговой охраны...не плохо....в подарок ...оЧЧ хорошо!!!
НО у меня вопрос...сколько стоит построить корвет????….БЫСТРО!!!!!
Может отнять "премии" у уродов с "нафтогаза" и вложить в постройку СВОЕГО корвета.
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Рядом с "Джевелинами" на складе стоять будут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФлот ВМС Украины пополнят патрульные катера из США, - Полторак
 
 
 
 
 
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