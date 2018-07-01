 Флот ВМС Украины пополнят патрульные катера из США, - Полторак

Об этом сегодня в Одессе во время церемонии, посвященной Дню ВМС Украины, заявил министр обороны генерал армии Степан Полторак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В 2018 году ВМС обретут боевые возможности, будет сформировано командование морских сил, командование морской пехоты, мы должны завершить формирование второй бригады морской пехоты. В этом году, кроме тех катеров, которые только что ввели в боевой состав, мы ожидаем получение патрульных катеров от наших партнеров из США", - сказал Полторак.
Он также добавил, что должно быть завершено строительство десантно-штурмовых катеров, продолжена работа по строительству корвета, а также по разработке и строительству артиллеристских бронированных катеров.
Как подчеркнул министр обороны, 2018 год будет непростым для ВМС, как и для всего сектора безопасности и обороны Вооруженных сил Украины.
"Мы все вместе поставили перед собой амбиционные задачи – вступление в Евросоюз и в НАТО. Закон, который принят Верховной Радой, "О национальной безопасности" – является очень мощным сигналом и свидетельством необратимости реформ, которые происходят в секторе безопасности и обороны. Необратимости нашего пути, который мы выбрали для себя, – пути демократичного общества", - подчеркнул Полторак.
Сегодня, 1 июля, в Одессе состоялась церемония включения в состав ВМС Украины малых бронированных артиллеристских катеров проекта 58155 "Вышгород", "Лубны", "Кременчуг", "Никополь", построенных частным акционерным обществом "Завод "Кузня на Рыбальском".
Ну давай, хочу услышать перемогу!
Факты в студию плииз!
https://durdom.in.ua/
Внушаеть внатуре! ...особенно -- по тексту: Ты шо, на гражданку захотел?
...там, как грил ёщё наш Замполит в ЗабВо: Увидел китайца -- убей его!
...но я дембельнулся -- 1979... ...был там в 2012 -- ...замполита не встретил средь руин... -- там пыздець -- Мамай обратно возвращался...*)
Енту жвачку жульом ..ойц..жуйом вже років з два..
Дастали, мля...
А патамушо ПОПе нада було намастирити нафік катера на своєму 'свічному
заводику' "чЛенистого кузнеца"..🤣🤑
)))
Скучные.
10 Травня, 2018 17:11
http://ua1.com.ua/politics/menedzher-zavodu-poroshenka-u-2014-mu-domovlyavsya-z-okupantami-pro-maybutne-prezidentskogo-aktivu--42741.html
https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/ukraines-government-drags-feet-us-naval-aid.html
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Я це подібне вже постив зверху...)))
Для начала: шо такое волнение моря Три Сраных Балла? Это означает- ветерок 4 балла. При таком ветерке на море, кое-где, появляются так называемые "барашки". Повторяю: кое-где. Этот ветерок может сотворить вот такое: Умеренный. Ветер поднимает пыль и бумажки, приводит в движение тонкие ветви деревьев. Волны на море удлиненные, белые барашки видны во многих местах.(с)
Всем понятно, при каком ветре продукция Кузницы неспособна к выходу в море? Вот при таком! И слово шторм- тут неуместно.
Неужели таки удосужились забрать подарок?
Да он энерджайзер, этот мордастенький.
.?
в 2014 году Соединенные Штаты предложили бесплатно предоставить Украине два патрульных катера «Island» - "для поддержки и восстановления Военно-морского флота Украины". Минуло ЧЕТЫРЕ года!!!
И до сих пор эти два катера находятся в гавани Балтимора ...
мені цікаво, хто так успішно працює проти нашої країни?
Коли Європа ледь справляється з хуйлом, то ми на самі передові, чесно, я почав задумуватися що з Порохом не так? Був би Ющенко - кінець, цей тримає оборону.
Подумайте хоч, я теж не "Нострадамус", але ми тримаємо оборону, німці лягли, жабокляки впали, Італійці давно здали позиції, залишились тільки Британці (вийшли з європейського союзу) і залишились на стороні України (як багато років назад захистили Польщу).
Тому, повернення Україні ядерної зброї саме перше що повинні зробити гаранти нашої безпеки.
Бездарні продажні пиздаболи.При Сталіні би уже давно розстріляли...
На сам деле катера сами по себе не прилетят и их "получение" заключается в затратах примерно 10 миллионов долларов для обеих катеров. Одним из главных препятствий стало то, что американская сторона настаивает на прямом контракте между Министерством обороны Украины и Береговой охраной США.
Украина сопротивляется ..., а как же % откаты "Укроборонпрома" ?
Очень интересно сколько пройдет времени между очередным анонсом от Полторака и реальным введением этих катеров в строй ВМСУ.
А ещё, я нашел цену "Гюрзы"! Она равна150 лямов гривен. И вот такой вот вывод:
"Имеющийся ресурс до 2020 года (около 8 млрд грн) позволяет пополнить боевой состав ВМС ВС Украины около 30 единицами "москитного флота".
Указанной суммы хватит только для завершения строительства одного корвета 58250".(с)
Ну, вот так, приблизительно, обстоят дела.
Россия не сможет провести десантную операцию на побережье Азовского моря, но Украина может потерять возможность свободного судоходства, если Россия продолжит свою агрессию.
"Скорее всего, мы потеряем Азовское море, смотря насколько далеко они пойдут. Если так, то нормальное судоходство, а также мариупольский и бердянский порты будут тихонько чахнуть. Разве что Запад поможет нам и надавит на Россию. Но, как я смотрю, за Черное море они еще готовы бороться, а за Азовское - совсем нет", - отметил эксперт.
НО у меня вопрос...сколько стоит построить корвет????….БЫСТРО!!!!!
Может отнять "премии" у уродов с "нафтогаза" и вложить в постройку СВОЕГО корвета.