 Флот ВМС Украины пополнят патрульные катера из США, - Полторак

Об этом сегодня в Одессе во время церемонии, посвященной Дню ВМС Украины, заявил министр обороны генерал армии Степан Полторак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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"В 2018 году ВМС обретут боевые возможности, будет сформировано командование морских сил, командование морской пехоты, мы должны завершить формирование второй бригады морской пехоты. В этом году, кроме тех катеров, которые только что ввели в боевой состав, мы ожидаем получение патрульных катеров от наших партнеров из США", - сказал Полторак.

Он также добавил, что должно быть завершено строительство десантно-штурмовых катеров, продолжена работа по строительству корвета, а также по разработке и строительству артиллеристских бронированных катеров.

Как подчеркнул министр обороны, 2018 год будет непростым для ВМС, как и для всего сектора безопасности и обороны Вооруженных сил Украины.

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"Мы все вместе поставили перед собой амбиционные задачи – вступление в Евросоюз и в НАТО. Закон, который принят Верховной Радой, "О национальной безопасности" – является очень мощным сигналом и свидетельством необратимости реформ, которые происходят в секторе безопасности и обороны. Необратимости нашего пути, который мы выбрали для себя, – пути демократичного общества", - подчеркнул Полторак.

Сегодня, 1 июля, в Одессе состоялась церемония включения в состав ВМС Украины малых бронированных артиллеристских катеров проекта 58155 "Вышгород", "Лубны", "Кременчуг", "Никополь", построенных частным акционерным обществом "Завод "Кузня на Рыбальском".