EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Политика Украины
  1356  118
Материалы по теме:
Все про:Крым (20259) Порошенко (15051) деоккупация (330)

 Мы должны укреплять международный режим деоккупации Крымского полуострова, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество сделать Крым неподъемным для России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Международные партнеры начали более четко заявлять о деоккупации Крыма, - Черныш

"Мы должны укреплять международный режим деоккупации Крымского полуострова. В то время, когда Россия усиленными темпами милитаризирует полуостров, восстанавливая советские базы и превращая Крым в "остров несвободы", мы должны максимально эффективно использовать имеющиеся международно-правовые механизмы для преобразования оккупированного полуострова в неподъемный груз для Москвы", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос деоккупации Крыма связан с безопасностью каждой европейской страны, - Волкер

Мы должны укреплять международный режим деоккупации Крымского полуострова, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074174
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Хотя да. Прочел твои предыдущие отрыжки - язык у тебя явно заплетается.
 показать весь комментарий
 
 
Товарооборот с Россией, которую, помнится, признали агрессором, растёт...
 показать весь комментарий
 
 
Инна Нуржинская‏ @nyrhinskajЧитатьЧитать @nyrhinskajЕщеОдин мой знакомый рассказал забавную историю.
Мужик, кадровый и очень профессиональный опер вынужден был уволиться из полиции.
Руководителем одного из райотделов полиции в Одессе стала барышня, которую он дважды привлекал к админответственности за проституцию.
У меня все.
 показать весь комментарий
 
 
ОЛЬГИНЕЦ ПАВАЯЛ И ОЛЬГИНЕЦ ПОВЕРИ. ОХ ВІ РУСНЯ И ТУПІЕ
 показать весь комментарий
 
 
Шо треба,інтелехтуал мінстецевський..?
 показать весь комментарий
 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНІЙ И ТУПІЕ СКАЗКИ ОЛЬГИНСКИХ ТУПОРЕЙ. НАПИСАЛ БІ ХОТЯ БІ ЧТО ПРИВЛЕКАЛСЯ ЗА КОРРУПЦИЮ
 показать весь комментарий
 
 
Так у Авакова была подобная замминистра...
 показать весь комментарий
 
 
У ПУТИНА-ХУЙЛА ТВОЕГО. И ЖОПА ТВОЯ ВАТНАЯ
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Расходы на оборону в размере до 3% от ВВП благоприятно сказываются на ее экономике (у нас 1%, потому что 2й процент идет сразу в карман Лолиты)
 показать весь комментарий
 
 
-- надо не деоккупацию укреплять, а освобождение расширять... ...но, то такэ -- советы с немецкого дивана...*)
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы должны укреплять международный режим деоккупации Крымского полуострова, - Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх