 Мы должны укреплять международный режим деоккупации Крымского полуострова, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы должны укреплять международный режим деоккупации Крымского полуострова. В то время, когда Россия усиленными темпами милитаризирует полуостров, восстанавливая советские базы и превращая Крым в "остров несвободы", мы должны максимально эффективно использовать имеющиеся международно-правовые механизмы для преобразования оккупированного полуострова в неподъемный груз для Москвы", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Мужик, кадровый и очень профессиональный опер вынужден был уволиться из полиции.
Руководителем одного из райотделов полиции в Одессе стала барышня, которую он дважды привлекал к админответственности за проституцию.
У меня все.