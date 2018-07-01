 Мы должны укреплять международный режим деоккупации Крымского полуострова, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Мы должны укреплять международный режим деоккупации Крымского полуострова. В то время, когда Россия усиленными темпами милитаризирует полуостров, восстанавливая советские базы и превращая Крым в "остров несвободы", мы должны максимально эффективно использовать имеющиеся международно-правовые механизмы для преобразования оккупированного полуострова в неподъемный груз для Москвы", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

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