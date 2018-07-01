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 Политика Украины
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Все про:ВМС (508) корабль (957) флот (665) Воронченко (35)

 ВМС Украины получат десантно-штурмовые катера типа "Кентавр", - Воронченко

Командующий украинских Военно-морских сил Игорь Воронченко сообщил, что флот Военно-морских сил Украины получит десантно-штурмовые катера большой вместимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Читайте: Экипажи ВМС, которые будут принимать катера типа Island в США, проходят подготовку по английскому языку, - Минобороны

"На подходе десантно-штурмовые катера типа "Кентавр". Были определенные проблемы с оборудованием, но они решены ‒ агрегаты, которых не хватало, уже на судостроительном заводе "Кузница на Рыбацком". Вскоре два "Кентавра" будут спущены на воду. Удачные, считаю, катера, их отдельные характеристики превышают аналогичные "Рапторы", которыми вооружен российский ВМФ", ‒ отметил вице-адмирал.

По словам Воронченко, "Кентавры" более маневренные и скоростные, чем российские "Рапторы", имеют большую вместимость ‒ до 31 человек, и могут вмещать взвод морской пехоты.

Напомним, проектом предусмотрена максимальная скорость до 50 узлов. Катера оснастят соответствующим оружием, огневой мощи которого достаточно для уничтожения отдельных маломерных целей противника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Учебном центре ВМС Украины открыт класс с тренажерным комплексом судовождения. ФОТО

"Кентавры" будут малозаметны для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Еще одним преимуществом катера является дальность плавания до 500 миль.

Источник: https://censor.net.ua/n3074172
 
   
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че серьезно ??? как это я пропустил

хорошая новость ВМС України отримають десантно-штурмові катери типу "Кентавр", - Воронченко - Цензор.НЕТ 6575
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Населенный Пункт Золотое-4 наш... ВМС України отримають десантно-штурмові катери типу "Кентавр", - Воронченко - Цензор.НЕТ 5320Крысы Педофила получили новую порцию огонька от новой ракеты Турчинова "Шайтан".....
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Ни одной секретной разработки Украина не анонсировала....кацаПсины..пора на СаРай поднимать РАБссию с гофна КГБэшного..
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"Страна
ВМС України отримають десантно-штурмові катери типу "Кентавр", - Воронченко - Цензор.НЕТ 9100 УкраинаИзготовители
ВМС України отримають десантно-штурмові катери типу "Кентавр", - Воронченко - Цензор.НЕТ 9100 ПАО «Завод "Ленинская кузня"»Годы постройки2016- по н.в.Запланировано3 (?)Строится2"_______________ ...это "грандиозная перемога" - два(!) взвода(!) получат по катеру...
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К подлодке КУРСК подошел рыбацкий катер с Берданкой "Утюг" и кааак бабахнет....,до сих пор воняет....,но Она не Уонула,плешивый КГБист сбрехал..она ПОДОХЛА от 2 взрывов..
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Ну зачем пиарить посредственное по характеристикам судно ? В угоду кому ? И сравнивать их с безвестными "Рапторами".С каких пор кацапы стали ориентиром в судостроении ? Тупая
пропаганда.
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В чем конкретно этот катер посредственный? Ты специалист-кораблестроитель с уклоном в десантные катера?
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Тебе же сказали, что он годится ТОЛЬКО НА РЫБАЛКУ НА СТАВКАХ.
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Не Корми Поносно-ПОТОЦКОГО в Спам ГНИДУ Педофила...
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Катар заказал в Турции восемь катеров проекта MRTP 24/U
Обрати внимание https://bmpd.livejournal.com/3129246.html
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Катер проекта MRTP 24/U имеет цельнокомпозитную конструкцию, водоизмещение 55 тонн, длину 26,3 м и ширину 5,48 м. Два дизельных двигателя (тип и мощность варьируются по желанию заказчика) позволяют развивать скорость до 54 узлов. Запас топлива 9200 литров обеспечивает дальность плавания экономическим ходом более 500 миль. Экипаж составляет от пяти человек.
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разрывом пуканов доморощенных зрадоадмиралов на андреевские кресты удовлетворен.
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Титаник Утонул это правда,всё крупное не любит ходит морям океянам...,но быдло Кремлевское это не пониме...
с 1945 года без военных действий погило 93 подлодки Советского Гоффна...ДЕВЯНОСТО ТРИ...
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Чем меньше размер катера, тем труднее врагу по нему попасть.
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В идеале мы можем обойтись вообще без каких либо плавсредств. Послать в психическую атаку матросов верхом на зебрах.

ВМС України отримають десантно-штурмові катери типу "Кентавр", - Воронченко - Цензор.НЕТ 653
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Скоростной водный Глиссер,скорость 450 км\час....Экипаж 1 чел...,один выстрел и крейсера любого тоннажа НЕТ...
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во дурак... ВМС України отримають десантно-штурмові катери типу "Кентавр", - Воронченко - Цензор.НЕТ 5057 что, опять у санитара две таблетки проксифена выпросил?... ВМС України отримають десантно-штурмові катери типу "Кентавр", - Воронченко - Цензор.НЕТ 2818
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ну наконец-то на кацапов управа нашлась... ВМС України отримають десантно-штурмові катери типу "Кентавр", - Воронченко - Цензор.НЕТ 6774 сегодня катер, а через двадцать лет и фрегат построим...кацапье небось от страха ревут белугой...какие же они жалкие против нас... ВМС України отримають десантно-штурмові катери типу "Кентавр", - Воронченко - Цензор.НЕТ 261
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Поставить этот Кентавр на прикол и сделать плавучую дискотеку..Больше ,хотя бы по осадке, он ни на что не годится..
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а шо там слыхать про два патрульных катера типа "Islands", которые нам ПОДАРИЛИ американцы и которые... уже МНОГО ЛЕТ пылятся в Балтиморе????
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Кому нам ..?
Ти під яким прарорцем пишеш ?
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тебе мой украинский паспорт показать?
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Нє, не треба. Тут більшість інкогніто. Рекомендую так і залишити.
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сбежал я временно от "реформаторов" - жить ведь как то надо.
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У Берегов США подохла секретнейшая подлодка ССра дохляка..Амертиканцы сумели её поднять с большой глубины в тайне от ССРа... ВМС України отримають десантно-штурмові катери типу "Кентавр", - Воронченко - Цензор.НЕТ 3968Совки КУРСК не согли поднять со 100 метров ПОЗОРИЩЕ пля Дяржава сраная..
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КацаПсины отомстите США,постройте 20 подлодок КУРСК
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Линкор "Новороссийск" в Крыму потопили проще пареной Репы в 1955 году...граната и запал с чекой ВМС України отримають десантно-штурмові катери типу "Кентавр", - Воронченко - Цензор.НЕТ 9933
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"...граната и запал с чекой"

А без буває ?
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Почитав коменти доморощених "стратегів".
Карочє, висновок такий - хочуть за 3 роки з десяток новітніх корветів, штук 20 ракетних катерів, штук 50 морських патрульних кораблів, підводних човнів можна штук 10-15, 3-5 вертольтоносців. Ну і один авіносець. Можна "міні" - для затравки.

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надо же.... только ленкузня работает..... больше заводов нет..... у пети )))
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Как КацаПсины Финляндию брали в 1939 году...Ютьюб для стратегов Дохлого ССра... ВМС України отримають десантно-штурмові катери типу "Кентавр", - Воронченко - Цензор.НЕТ 8708 ВМС України отримають десантно-штурмові катери типу "Кентавр", - Воронченко - Цензор.НЕТ 8708
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Опана. А річкові броньовані катери "Гюрза" за 18млн. долл. що, вже не підходять? На металобрухт їх? Стали токсичними для президентської "Ленінської Кузні"?
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РАБссия не выиграла ни одной войны за 500 лет от Рождества Христового...
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ЦУсимское сражение эталон.Японцы затопили Два Флота сЦаря Николашки
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Рюцка-турецкая война 1853-56 гг...РАБссия просрала Туркам всё что можно и нельзя в Крыму ВМС України отримають десантно-штурмові катери типу "Кентавр", - Воронченко - Цензор.НЕТ 2934
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флот - не самый сильный у нас
но моряки - были есть и будут!!!!
главное кацапа убивать
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Катери оснащені зброєю, вогневої потужності якого достатньо для знищення окремих маломірних цілей противника. У теперішній час лютий ворог окупант нашої рідної суверенної української землі Криму і Донбасу це проклята фашистська педерація параші. А як тоді бути з із середніми і більшемірними цілями цього кривавого противника з його окупаційним контингентом кораблів ЧМФР, як їх успішно знищувати?
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Нужны небольшие двухместные гибриды экранопланов-субмарин (малой глубины погружения до 30-50 м) несущие ракеты или торпеды (не менее 2-х шт.). Это вполне реальный проект (уже не фантастика), эффективность их будет лучше любых катеров и субмарин, при сравнительно небольшой стоимости и эксплуатационных работ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВМС Украины получат десантно-штурмовые катера типа "Кентавр", - Воронченко
 
 
 
 
 
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