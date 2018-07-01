 ВМС Украины получат десантно-штурмовые катера типа "Кентавр", - Воронченко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"На подходе десантно-штурмовые катера типа "Кентавр". Были определенные проблемы с оборудованием, но они решены ‒ агрегаты, которых не хватало, уже на судостроительном заводе "Кузница на Рыбацком". Вскоре два "Кентавра" будут спущены на воду. Удачные, считаю, катера, их отдельные характеристики превышают аналогичные "Рапторы", которыми вооружен российский ВМФ", ‒ отметил вице-адмирал.
По словам Воронченко, "Кентавры" более маневренные и скоростные, чем российские "Рапторы", имеют большую вместимость ‒ до 31 человек, и могут вмещать взвод морской пехоты.
Напомним, проектом предусмотрена максимальная скорость до 50 узлов. Катера оснастят соответствующим оружием, огневой мощи которого достаточно для уничтожения отдельных маломерных целей противника.
"Кентавры" будут малозаметны для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Еще одним преимуществом катера является дальность плавания до 500 миль.
хорошая новость
УкраинаИзготовители
ПАО «Завод "Ленинская кузня"»Годы постройки2016- по н.в.Запланировано3 (?)Строится2"_______________ ...это "грандиозная перемога" - два(!) взвода(!) получат по катеру...
пропаганда.
Обрати внимание https://bmpd.livejournal.com/3129246.html
с 1945 года без военных действий погило 93 подлодки Советского Гоффна...ДЕВЯНОСТО ТРИ...
Ти під яким прарорцем пишеш ?
А без буває ?
Карочє, висновок такий - хочуть за 3 роки з десяток новітніх корветів, штук 20 ракетних катерів, штук 50 морських патрульних кораблів, підводних човнів можна штук 10-15, 3-5 вертольтоносців. Ну і один авіносець. Можна "міні" - для затравки.
но моряки - были есть и будут!!!!
главное кацапа убивать