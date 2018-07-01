 ВМС Украины получат десантно-штурмовые катера типа "Кентавр", - Воронченко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"На подходе десантно-штурмовые катера типа "Кентавр". Были определенные проблемы с оборудованием, но они решены ‒ агрегаты, которых не хватало, уже на судостроительном заводе "Кузница на Рыбацком". Вскоре два "Кентавра" будут спущены на воду. Удачные, считаю, катера, их отдельные характеристики превышают аналогичные "Рапторы", которыми вооружен российский ВМФ", ‒ отметил вице-адмирал.

По словам Воронченко, "Кентавры" более маневренные и скоростные, чем российские "Рапторы", имеют большую вместимость ‒ до 31 человек, и могут вмещать взвод морской пехоты.

Напомним, проектом предусмотрена максимальная скорость до 50 узлов. Катера оснастят соответствующим оружием, огневой мощи которого достаточно для уничтожения отдельных маломерных целей противника.

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"Кентавры" будут малозаметны для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Еще одним преимуществом катера является дальность плавания до 500 миль.