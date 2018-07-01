 Объединенные силы взяли под контроль населенный пункт Золотое-4, - ИС

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет народный депутат и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"Благодаря умелому и профессиональному руководству командования батальона, решительным действиям командира роты младшего лейтенанта Олега Лиденко и командира взвода Зураба Чихелидзе, потерь среди украинских военнослужащих и мирного населения не было", - написал он, добавив, что операция была проведена без нарушений Минских договоренностей.
Але поки що бодай на сантиметр посунути українських солдатів не вдається. Окрім густих хащів - великих клопотів нашим воякам завдав будинок. Раніше там були позиції української армії, але щоб вберегти життя мирних мешканців, вони звідти відійшли. І тепер будинок офіційно під юрисдикцією України, а по факту в сірій зоні і туди постійно заходять бойовики.
https://24tv.ua/ukrayina_tag1119
Золоте 4 - это Родина ?
И последней улицы назвавние прочли.
А название такое -- прямо слово -- боевое!
Улица Московская по городу идёт...
Значит нам туда дорога!
Улица Московская -- к Победе нас ведёт!
...почти Утёсов... *)