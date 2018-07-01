 Объединенные силы взяли под контроль населенный пункт Золотое-4, - ИС

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет народный депутат и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Благодаря умелому и профессиональному руководству командования батальона, решительным действиям командира роты младшего лейтенанта Олега Лиденко и командира взвода Зураба Чихелидзе, потерь среди украинских военнослужащих и мирного населения не было", - написал он, добавив, что операция была проведена без нарушений Минских договоренностей.

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