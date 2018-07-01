EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Происшествия
  3749  41
Материалы по теме:
Все про:Луганщина (3830) Тымчук (1647) операция Объединенных сил (301)

 Объединенные силы взяли под контроль населенный пункт Золотое-4, - ИС

В конце июня ротой глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил была проведена удачная операция по освобождению и взятию под контроль очередной важной административной единицы - населенного пункта Золотое-4 в Попаснянском районе Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет народный депутат и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Благодаря умелому и профессиональному руководству командования батальона, решительным действиям командира роты младшего лейтенанта Олега Лиденко и командира взвода Зураба Чихелидзе, потерь среди украинских военнослужащих и мирного населения не было", - написал он, добавив, что операция была проведена без нарушений Минских договоренностей.

Смотрите также: Во всех крупных городах Донбасса пройдут комплексные отработки силами ООС, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Объединенные силы взяли под контроль населенный пункт Золотое-4, - ИС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074169
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вітаю ЗСУ з маленькою, але перемогою !
 показать весь комментарий
 
 
Приєднуюсь. Перемоги всі великі. Слава Україні!!!
 показать весь комментарий
 
 
Золотые наши воины, спасибо вам за освобождение украинской земли от черного сатанинского кацапья. Гоните его взашей.А вас пусть Бог бережет.
 показать весь комментарий
 
 
Как только не стыдно врать, Золотое-4 всегда было под контролем ВСУ. Знаю, потому что сам с Золотого-5, которое в т.н. ЛНР. И вот мне постоянно приходится доказывать, что Золотое-5 под ЛНР. Тошнит от этой лжи.
 показать весь комментарий
 
оно находилось в серой зоне и не было под контролем
 показать весь комментарий
 
 
зачем здесь писать ? Напиши Тымчуку в ФБ ....может это так - а может и нет
 показать весь комментарий
 
У Золотому лінією розмежування слугує залізнична колія. Через те, що вона знаходиться на висоті, ворог підходить майже впритул до позицій ЗСУ.

Але поки що бодай на сантиметр посунути українських солдатів не вдається. Окрім густих хащів - великих клопотів нашим воякам завдав будинок. Раніше там були позиції української армії, але щоб вберегти життя мирних мешканців, вони звідти відійшли. І тепер будинок офіційно під юрисдикцією України, а по факту в сірій зоні і туди постійно заходять бойовики.
https://24tv.ua/ukrayina_tag1119
 показать весь комментарий
 
так мелкими перебежками и ростов возьмут
 показать весь комментарий
 
 
так как ростов не был прописан в минских соглашениях,то украинская армия взяла его без нарушений минских соглашений
 показать весь комментарий
 
 
От же сейчас пиздюлей российским охвицерам прилетело из москвы!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Очередной вход в серую зону выдаваемый за победу.К чему это,
 показать весь комментарий
 
 
это наша земя и каждый кусочек хочь серый хочь белый это Украина!
 показать весь комментарий
 
 
была серая,а стала украинская,так тебе понятно полотерка иммигрантская?
 показать весь комментарий
 
 
была оккупированной,пока ты в Израиле полы тер поломойка дешевая
 показать весь комментарий
 
 
Очередной вход в серую зону выдаваемый за победу.К чему это,/ К тому что гнида Нетаньяха поймет что его личный друг Путин -хуйло?
 показать весь комментарий
 
 
никто не нарушал,это наша украинская земля
 показать весь комментарий
 
а никто ничего не нарушал. Согласно Минским договоренностям границу с россией должны контролировать ВСУ. Вот они и продвигаются к границе.
 показать весь комментарий
 
Для тех кто говорит "Тут хазяiн украiнець". Хотя я не против ного, чтобы украинцы были лучше представлены в высших эшелонах власти, а не Вальцманы. Командир роты- Зураб Чихелидзе.
 показать весь комментарий
 
 
ну это хоть не килибердыев с бурятии.
 показать весь комментарий
 
 
Золоте 5 -> Михайлівка
Золоте 4 - это Родина ?
 показать весь комментарий
 
донецк писдуйте берите.. сколько тех золотых по дороге
 показать весь комментарий
 
С боем взяли мы Донецк -- город весь прошли!
И последней улицы назвавние прочли.
А название такое -- прямо слово -- боевое!
Улица Московская по городу идёт...
Значит нам туда дорога!
Улица Московская -- к Победе нас ведёт!
...почти Утёсов... *)
 показать весь комментарий
 
 
......маленький победный ШАЖОК , путь к большой ПОБЕДЕ !!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОбъединенные силы взяли под контроль населенный пункт Золотое-4, - ИС
 
 
 
 
 
 вверх