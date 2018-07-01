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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:медицина (1620) Гройсман (4157) реформы (3043)

 Финансирование медучреждений по принципу "деньги идут за пациентом" началось в Украине, - Гройсман

С 1 июля государство начинает финансировать врачей и медучреждения по принципу "деньги идут за пациентом".

Об этом сообщил в Facebook Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Повышение пенсий происходит автоматически, ресурсы бюджета вкладываем в благосостояние граждан, - Гройсман

По словам премьера, теперь медицинские учреждения начнут получать значительно большее финансирование и как результат - лучшее качество лечения для пациентов, выше зарплату для специалистов.

"По приблизительным подсчетам, зарплата врача может вырасти почти вдвое", - подчеркнул он.

Гройсман отметил, что тариф за обслуживание не зависит от того, сколько раз в течение года человек обратится к специалисту, и поэтому врач будет заинтересован в том, чтобы заниматься профилактикой заболеваний.

Он также сообщил, что уже 149 больниц заключили соглашения с Национальной службой здоровья и напомнил о тарифах для врачей на обслуживание пациентов: 370 грн за молодежь и людей среднего возраста; 740 грн за людей пожилого возраста и 1480 грн за ребенка.

Кроме того, по словам премьера, пациент может подписать декларацию с врачом, который работает в частной клинике, если это учреждение заключило соглашение с Национальной службой здоровья.

В заключении Гройсман подчеркнул, что больницы, которые еще не присоединились к реформе, продолжат получать субвенцию из бюджета.

"Ни одно заведение не останется без финансирования, а пациент - без врача", - резюмировал он.

Читайте также: Через 2-3 года увидите результат, но для этого нужно быть последовательными, - Гройсман о медреформе

Финансирование медучреждений по принципу деньги идут за пациентом началось в Украине, - Гройсман 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074168
 
   
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Это сумма в год или в месяц за пациента?...
Если в год то почему нельзя было просто всех застраховать, особенно детей где сумма 1480грн...
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если застраховать, то спистят другие!, а єто не комильфо!)))
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Этот Гнося шутит не по детски. Какое качество лечения? Откуда оно взялось, если все врачи остались на месте? Откуда будет качество при нашем медобразовании? А доступность медицины где? 80% население осталось без медицины, так как не могут оплатить дорогущие ее услуги, а страховой медицины нет. А какие цены на лекарства? Они дороже в Украине , чем в ЕС с ихними зарплатами.Это ужас,ужас,ужас и геноцид.
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А то що ніхто навіть не збирається будувати лікарні тебе не бентежить..?
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Да они хотя бы в действующих больницах навели порядок,хотя бы сантехнику отремонтировали и вечный запах мочи убрали с отделений.
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Я також і про це - сраку витерти нічим, а банда про комп'ютери...
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будуваті - це ваабще не про Украину!!!)))
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Боюсь,что нам никогда не понять всей глубины соевых глубин ,ведь мы ходили в школу,техникум,институт а куда ходил Грося ,он бегал на рынок вместо школы ,где барыжничал и дурил людей ,так шо нам не дано ..... Фінансування медзакладів за принципом "гроші йдуть за пацієнтом" почалося в Україні, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1897
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лди вложили деньги в будущие деньги..вот и вся медреформа
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В рік. А зараз день в реанімації 1-2 штуки гривень. шота ніпанятна. )
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Вже завтра реанімація стане недосяжним благом...
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бла-бла бла евреские шутки в исполнении сварщика оградок кладбищ всего то типа заключило Договора 10 млн(миллионов десять) т.е. 1/4 часть населения 3/4 пока на сие
"!гайку с болтиком закрутили" на местном уровне начался еще не начавшись реформа в кавычках ОТКАТ денег на оптимизацинет и не будет.. 375 гривен на тех кто заключил Договор и 240 грн для тех кто не заключид самое выгодное это люди пожилого возраста на них применяют коэфициент х2 и дети.. чтобы быстрее справадить на тот свет...
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Реанимация, сложные операции уже давно стали недосягаемы для 80% украинцев.
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Значить треба реанымацію й складні операції зовсім ліквідувати..?
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Дохтор сказал в морг,значит в морг и никакой реанимации ... Фінансування медзакладів за принципом "гроші йдуть за пацієнтом" почалося в Україні, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4272
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Почався кінець медицини в Україні! Результати будуть як в 1933 році...
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Начался конец путинских популистов йули, тольи, вадика и прочих.
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Йуля Тимашонка.
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лолита так не палится.. но мальдивы иногда выдают=))
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А не цікаво тобі, хто буде це робити? Раби в білих халатах (придбаних, до речі, за власні кошти) за копійчану зарплату? Їх скоро не стане - виїдуть, вимруть, інше заняття знайдуть...
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...ага -- по 170 евриков в месяц + когда лежишь в больничке -- 50. ... лучше не болеть -- нехай грабят...*)
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на медицину завжди не хватало грошей, а тут раптом як з мішка сипануло. )))
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В духе "Нема, нема, а потiм знов..НЕМА". Фінансування медзакладів за принципом "гроші йдуть за пацієнтом" почалося в Україні, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1227 Эти "реформы не каждый переживёт, похоже..
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правильно
только не вздумайте давать врачам взятки.
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тоді прийдеться оплачувати ритуальні послуги )
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по идее, врач не должен нуждаться в благодарности, ему за это хорошо платят
если конечно сами пациенты не начнут растление врачевателей..
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3-4 штуки це тіпа харашо? Ви такі кумедні, Оксана.
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Будут оплачивать. Цифры совсем другие обещают.
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Обіцянками ви ще не ситі? Я вже довно перетравив і викакав їх...
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Я спочатку перевірю і вже потім зроблю висновки.
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Так за четыре то года ,можно бы было уже понять ,что происходит и миллион раз проверить .
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Скільки разів бойфренди обіцяли на вас женитись? )))
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Просто завжди було так, що тримаюча владу банда переводила стрілки на медиків...
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Це не "взятки", це волонтерська допомога. Як для армії. Бо і державу боронити треба, і від хвороби банальної не здохнути. Якщо думаєш, що лікуватимуть тебе повинні раби забезплатно, то ...
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Не давать врачам взятки ? Фінансування медзакладів за принципом "гроші йдуть за пацієнтом" почалося в Україні, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3926Тогда родственникам придётся раскошелится на похороны !
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Вова, цифры ошеломляют..Знаете сколько стоит вызов частной скорой в Киеве..? 1500-2000 грн..
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Так нащо сплачувати податки, щоб приїхала швидка де немає ліків та лікарів..? Викликаю приватну..
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за пациентами крадуться исче и баба с косой и патологанатом с гробовщиком а за деньгами пєця с гросей
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Как говорил Станиславский,-"не верю"
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Это он что там за деньги такие пообещал? Это что, рехворма такая? Копеечная. Он издевается, этот жид?
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Так мы же для него бандеровцы и пособники фашистов ,вот и мстит ...
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Вже здобули безкоштовні похорони? Невже ще ні, тоді чекаємо Вас на найближчому "безкоштовному" цвинтарі разом з Папою Панамським.
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Стрім з Майдану блокують барижні нелюди.
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Деньги идут за пациентом, деньги не догоняют пациента, деньги потеряли из виду пациента, деньги заблудились....Ау! Есть кто живой? Вывод: -пациент уже здоров и шустро бегает.
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Не ,всё наоборот ,пациент несёт деньги ,если они у него конечно есть а если нет то пациент скорее мертв чем жив ....
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Деньги идут за пациентом Фінансування медзакладів за принципом "гроші йдуть за пацієнтом" почалося в Україні, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2458 ...Балтская ЦРБ Одесская обл."добровольный внесок -200 гривен" участники войны не исключение нет денег иди гуляй - быдлота засевшая на руководящих должностях в этих учреждениях это местные поборщики.
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принцип "деньги" не могут догнать пациента ...работает
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Питерская тролльчатина навалилась на тему. Фінансування медзакладів за принципом "гроші йдуть за пацієнтом" почалося в Україні, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5702
Ау, жертвы скипидара, вам тит ничего не перепадёт ! Займитесь российскими коновалами. У вас поликлиники - шо пипец в мелкую клеточку.
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Да ,и не один раз .... Фінансування медзакладів за принципом "гроші йдуть за пацієнтом" почалося в Україні, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9980как говорится ,догонят и ещё дадут ... Фінансування медзакладів за принципом "гроші йдуть за пацієнтом" почалося в Україні, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9980
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Если деньхи с топором- хер догонишь клиента...Жизня дороже!😜
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а до цього часу вони куди йшли? і знову...яка кількість піддослідних українців залишилась на цій території? з дня незалежності - після перших внесень до конституції і до цих часів? хто за відповів?
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Керуюча справами виконкому Львівської міськради Марта Литвинюк минулоріч отримала 657 тисяч 80 гривень загального доходу. Про це сказано у її декларації за 2017 рік.Зокрема, 510 тисяч 747 гривень чиновниця заробила у виконавчому комітеті Львівської міськради, а також двічі отримала від сина "подарунок у негрошовій формі" - 61 тисячу та 85 тисяч гривень.Чоловік Марти Литвинюк отримав пенсію у розмірі 42 тисячі 151 гргривня та 746 тисяч 690 гривень прибутку від своєї підприємницької діяльності.Свої дві квартири у Львові загальною площею 52,8 м² та 31,1 м² Марта Литвинюк подарувала своєму синові Андрію, а квартиру на 144,6 м² , якою раніше володіла сама, розділила навпіл із чоловіком.Автомобіля чиновниця немає. Натомість її чоловік володіє Acur Mdx 2008 року, а син Volkswagen Passat 2002 року випуску. ось де гроші ідуть за держслужбовцем...і так по всій країні...
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Доктор, помогите! Ну? Мне снится кошмар, что за мной крадутся деньги...И? Потом появляется окровавленный хирург и шепчет - Сейчас я тебя порежу на 370 гривен... без сдачи.
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яка нх медицина.. чІтко поставлене завдання - скоротити до 15 млн населення.. бо багато жре ТА ще Й в Нату ХОЧЕ Фінансування медзакладів за принципом "гроші йдуть за пацієнтом" почалося в Україні, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1427
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"Главное у человека не деньги, а натурально - хворма, вчёность".(с)
))
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Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…

Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."🤣
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За останні 5 років в Україні кількість лікарняних закладів зменшилася майже на третину. Про це свідчать дані Держстатистики. http://www.ukrstat.gov.ua/
Відтак, у 2017 році в Україні нараховувалося 1,7 тис. лікарняних закладів, тоді як у 2012 році їх кількість становила 2,5 тис. Кількість лікарняних ліжок також скоротилася - на 23,5%. У 2017 році їх нараховувалося 309 тис, тоді як у 2012 році їх кількість становила 404 тисячі.
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Это просто Горе от ума. Выразиться можно только нецензурно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФинансирование медучреждений по принципу "деньги идут за пациентом" началось в Украине, - Гройсман
 
 
 
 
 
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