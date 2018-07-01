 Финансирование медучреждений по принципу "деньги идут за пациентом" началось в Украине, - Гройсман

Об этом сообщил в Facebook Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ.

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По словам премьера, теперь медицинские учреждения начнут получать значительно большее финансирование и как результат - лучшее качество лечения для пациентов, выше зарплату для специалистов.

"По приблизительным подсчетам, зарплата врача может вырасти почти вдвое", - подчеркнул он.

Гройсман отметил, что тариф за обслуживание не зависит от того, сколько раз в течение года человек обратится к специалисту, и поэтому врач будет заинтересован в том, чтобы заниматься профилактикой заболеваний.

Он также сообщил, что уже 149 больниц заключили соглашения с Национальной службой здоровья и напомнил о тарифах для врачей на обслуживание пациентов: 370 грн за молодежь и людей среднего возраста; 740 грн за людей пожилого возраста и 1480 грн за ребенка.

Кроме того, по словам премьера, пациент может подписать декларацию с врачом, который работает в частной клинике, если это учреждение заключило соглашение с Национальной службой здоровья.

В заключении Гройсман подчеркнул, что больницы, которые еще не присоединились к реформе, продолжат получать субвенцию из бюджета.

"Ни одно заведение не останется без финансирования, а пациент - без врача", - резюмировал он.

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