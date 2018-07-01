 Финансирование медучреждений по принципу "деньги идут за пациентом" началось в Украине, - Гройсман

Об этом сообщил в Facebook Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ.
По словам премьера, теперь медицинские учреждения начнут получать значительно большее финансирование и как результат - лучшее качество лечения для пациентов, выше зарплату для специалистов.
"По приблизительным подсчетам, зарплата врача может вырасти почти вдвое", - подчеркнул он.
Гройсман отметил, что тариф за обслуживание не зависит от того, сколько раз в течение года человек обратится к специалисту, и поэтому врач будет заинтересован в том, чтобы заниматься профилактикой заболеваний.
Он также сообщил, что уже 149 больниц заключили соглашения с Национальной службой здоровья и напомнил о тарифах для врачей на обслуживание пациентов: 370 грн за молодежь и людей среднего возраста; 740 грн за людей пожилого возраста и 1480 грн за ребенка.
Кроме того, по словам премьера, пациент может подписать декларацию с врачом, который работает в частной клинике, если это учреждение заключило соглашение с Национальной службой здоровья.
В заключении Гройсман подчеркнул, что больницы, которые еще не присоединились к реформе, продолжат получать субвенцию из бюджета.
"Ни одно заведение не останется без финансирования, а пациент - без врача", - резюмировал он.
Если в год то почему нельзя было просто всех застраховать, особенно детей где сумма 1480грн...
"!гайку с болтиком закрутили" на местном уровне начался еще не начавшись реформа в кавычках ОТКАТ денег на оптимизацинет и не будет.. 375 гривен на тех кто заключил Договор и 240 грн для тех кто не заключид самое выгодное это люди пожилого возраста на них применяют коэфициент х2 и дети.. чтобы быстрее справадить на тот свет...
только не вздумайте давать врачам взятки.
если конечно сами пациенты не начнут растление врачевателей..
)))
Ау, жертвы скипидара, вам тит ничего не перепадёт ! Займитесь российскими коновалами. У вас поликлиники - шо пипец в мелкую клеточку.
))
Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."🤣
Відтак, у 2017 році в Україні нараховувалося 1,7 тис. лікарняних закладів, тоді як у 2012 році їх кількість становила 2,5 тис. Кількість лікарняних ліжок також скоротилася - на 23,5%. У 2017 році їх нараховувалося 309 тис, тоді як у 2012 році їх кількість становила 404 тисячі.