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 Строительство газопровода может быть профинансировано РФ в случае санкций США, - финдиректор "Nord Stream-2"

Строительство газопровода "Северный поток-2", который свяжет напрямую Россию и Германию, может быть профинансировано даже в случае введения Вашингтоном санкций в отношении европейских компаний, задействованных в проекте.

Об этом финансовый директор компании Nord Stream 2 Пол Коркоран заявил в интервью Welt am Sonntag, которое издание опубликовало в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

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"Проект, безусловно, будет профинансирован. Это важно для "Газпрома", а Россия в настоящий момент имеет высокий запас ликвидности в евро", - подчеркнул Коркоран. По его словам, инициатива при необходимости может быть реализована и без западных капиталовложений.

Комментария на этот счет из российской корпорации "Газпром" на момент написания материала не поступало.

В министерстве экономики и энергетики Германии ранее не подтвердили сообщение, что Берлин получил предварительные гарантии нераспространения санкций США в отношении России на проект газопровода "Северный поток-2". Об представитель министерства Беате Барон (Beate Baron) сообщила в ответ на запрос DW. По ее словам, ситуация остается прежней и ничего нового в этом вопросе не произошло.

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В реализации спорного проекта "Северный поток-2", помимо российского "Газпрома", участвует целый ряд европейских фирм, в том числе австрийский концерн OMV. К настоящему времени восемь инвесторов предоставили на строительство газопровода, который должен будет соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд, сумму в 4 миллиарда евро. Общая протяженность газопровода, который предполагается проложить параллельно первому "Северному потоку", должна составить 1220 километров.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня правительство Швеции одобрило строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах. Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.

Источник: https://censor.net.ua/n3074167
 
 
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Мне иногда кажется, что если Россия профинансирует восстановление Бухенвальда, то Германия поломается для проформы и согласится.
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А Коркорану санкции нипочём? Всю жизнь будет тратить свои миллионы на Немытой?))))
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Как только человек разумный идёт в услужение к ордынским боярам, его серое вещество превращается в коричневое и издает зловоние ))
Какая разница, кто вложит деньги, идиот? Санкциям подвергнуться все задокументированные участники "проекта", реальные и скрытые, принимающая и распределяющая стороны...
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6 шокладных гнид, шеф которых делает ауфвидерзеен всем в ближайшие полгода, оккупировали форум цензора..ну шо я могу сказать.. мабуть цензор в доле Строительство газопровода может быть профинансировано РФ в случае санкций США, - финдиректор "Nord Stream-2" - Цензор.НЕТ 2886
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Наше МЗС похоже вообще мышей не ловит!
Цитата "Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз" должна быть ключевой в агитации против Потока.
Мокша ведь сам проболтался, что задача "снизить транзит газа через Украину" а не увеличить транзт в Европу.
Хотя блин, все они там только заколачивают бабки для своих бюргеров и им насрать на нас - главное чтобы их обыватели ходили непуганными и сытыми...
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Ептель... Так давайте рубанем свой транзит сейчас, раз европеосы не считаются с интересами Украины.
А то щас пользуются, а потом, типа, накуй с пляжа? Так не пойдет, ребята. Гасите им трубу, нахер, а на бизнес Фиртша и Ахметова нам насрать. Один хер они разворовывают Украину.

А недополученное бабло с транзита, компенсируем порядком на таможне, в ДФС и на прозрачности госзакупок. Беларусь живет и мы не сдохнем. Во всяком случае, хуже не будет.
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блин .. в своем репертуаре. Думают за их кровавое бабло ВСЕ МОЖНО КУПИТЬ!!! У раиси столько денег нет чтобы ПОКРЫТЬ все убытки от санкций компаниям которые продолжат этот "нарко"иглугазопровод...
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Да,конечно будет профинансировано из бюджета РФ, да плюс деньги украденные путенскими опричниками на потоке неизбежно вольются в экономику ЕС и США - сладкая конфета, от которой трудно отказаться.
Украине нельзя ныть - ответственный подход к выборам, немедленная либерализация и диверсификация экономики, реконструкция замшелой и преступной политической системы.
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Траты и убытки "Газпрома" на газопроводы превысят $100 миллиардов


Тот редкий случай, когда новость не только порадовала своим контекстом, но и потешила мое скромное самомнение. И речь идет о крайне некрасивой ситуации со Сбербанком, который разогнал свой аналитический отдел, назвавший в последнем обзоре "Газпром", по сути, прокладкой для отмывания денег, а все его проекты провальными и убыточными.
И вот когда речь идет о проектах "Газпрома" то в первую очередь подразумеваются газопроводы "Северный поток - 2", "Турецкий поток" и "Сила Сибири", общая стоимость которых оценивается в $94 млрд, а их окупаемость будет под вопросом даже через 50 лет!
Откровенно говоря, я этим трем газопроводам посвятил немало статей, и для меня все вышеизложенные факты не новость. Кто внимательно читал, тот знает все подробности. Эти три газопровода и вправду весьма затратные и имеют туманную перспективу. Но, приятно, что подобные мысли уже стали возникать и в аналитических отделах обители тоталитаризма.
Так же хотелось бы сказать ещё пару слов о цифрах из того самого злополучного обзора. В частности, аналитики Сбербанка сделали вывод, что "Турецкий поток" принесет "Газпрому" убыток в $13 млрд, "Северный поток - 2" в $6 млрд, а "Сила Сибири" обескровит монополии ещё на $11.
Таким образом, газопроводы, на которые молится вся ура-патриотическая прослойка сверхдержавы, которыми грозят мировому капитализму и киевской хунте, не только обойдутся адептам культа "боярки" в $94 млрд, но и нанесут урон главной монополии страны в размере $30 млрд.
Что тут ещё можно сказать? Эта новость сделала мой день! И - стройте дальше!
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Если в Украине пройдут кардинальные реформы, то внешнеполитическая ситуация резко изменится. Рассейский народец тоже воспылает желанием насыпать раскаленных углей за шиворот, своим педофильным правителям.
И не смейтесь. Самые авторитетные политологи говорят, что именно этого и боится Путин, то есть "дурного" украинского примера.
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Будет реальная борьба с коррупцией и реальные реформы, будет и план Маршалла.

Контрабас на таможне оценивается в 7 млрд. долл. в год, добавь Налоговые шашни, 40%-е откаты на госзакупках. и т.д. По мнению экспертов, получается, как минимум, еще один бюджет Украины.
Давай начнем с этого!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСтроительство газопровода может быть профинансировано РФ в случае санкций США, - финдиректор "Nord Stream-2"
 
 
 
 
 
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