 Строительство газопровода может быть профинансировано РФ в случае санкций США, - финдиректор "Nord Stream-2"

Об этом финансовый директор компании Nord Stream 2 Пол Коркоран заявил в интервью Welt am Sonntag, которое издание опубликовало в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

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"Проект, безусловно, будет профинансирован. Это важно для "Газпрома", а Россия в настоящий момент имеет высокий запас ликвидности в евро", - подчеркнул Коркоран. По его словам, инициатива при необходимости может быть реализована и без западных капиталовложений.

Комментария на этот счет из российской корпорации "Газпром" на момент написания материала не поступало.

В министерстве экономики и энергетики Германии ранее не подтвердили сообщение, что Берлин получил предварительные гарантии нераспространения санкций США в отношении России на проект газопровода "Северный поток-2". Об представитель министерства Беате Барон (Beate Baron) сообщила в ответ на запрос DW. По ее словам, ситуация остается прежней и ничего нового в этом вопросе не произошло.

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В реализации спорного проекта "Северный поток-2", помимо российского "Газпрома", участвует целый ряд европейских фирм, в том числе австрийский концерн OMV. К настоящему времени восемь инвесторов предоставили на строительство газопровода, который должен будет соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд, сумму в 4 миллиарда евро. Общая протяженность газопровода, который предполагается проложить параллельно первому "Северному потоку", должна составить 1220 километров.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня правительство Швеции одобрило строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах. Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.