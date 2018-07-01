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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Жуляны (55) самолет (2055) туризм (1032)

 Сотни туристов в "Жулянах" не могут вылететь в Грузию и Турцию

В столичном аэропорту "Киев" (Жуляны) со вчера проблемы с вылетом. По состоянию на 12:00 на информационном табло сообщалось о задержке семи рейсов.

 Об этом сообщает корреспондент телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Украинских туристов, которые не могут вылететь из Туниса, доставят в Украину 2 июля, - Омелян

Несколько тысяч туристов не могут вылететь на отдых, в частности, в Анталию и Батуми.

Пассажиры пытались выяснить причины задержки одного из рейсов у авиаперевозчика. Сначала им отвечали, что самолет сломался, затем что в компании возникли финансовые трудности, а потом вообще перестали поднимать трубку.

Как сообщает ТСН, судя по расписанию на сайте аэропорта "Киев", большинство рейсов, которые задерживаются, принадлежат авиакомпании Bravo Airways, которая до этого засветилась в скандале с туристами в Тунисе. Только один рейс с задержкой - до турецкого города Даламан - принадлежит украинской авиакомпании Anda Air.

Читайте также: Часть туристов, которые не могли вылететь из Туниса, вернулась в Украину, - МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3074166
 
 
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Сериал "Хроники зубажиння" . Серия 100500-я.
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Да какое там? Настолько охляли от татального зубажиння и генацида, что не понятно, как они до аэропорта-то добрались.
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У них ещё осталось деньги на бюджетный отдых и такси..!? Ничего рехворматоры скоро это исправят..
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Опять "скоро"?
Четвыре года ноете и ноете про генацид и зубажиння, а теперь оказывается снова "скоро"?

Хотя... Это ж вы там антибариг юлек-гриценков-гнапов-бойков-славиковзеленских припиздентами собираетесь выбрать? Да? И уж они тогда точно всё исправят, как мокши желают.
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На старых дрожжах многие и держится..А выборы,к сожалению, ничего не решат..
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Потому некоторые ( не будем тыкать в бигборды и рекламу по ТВ) так и возбудились с предвыборной агитацией за 9 месяцев до выборов?
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Для народа перемен не предвидится при любом раскладе на выборах.. Система феодального олигархата менять никто не планирует..да и не сможет.. даже при желании..
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Вот смотри. Не про политику... хотя... как знать-ка знать...

Вчера на вокзале своего горда увидел провалившуюся плитку. Япа такая где-то метр на метр и сантиметров 40 глубиной. Когда провалилось - не знаю. Почему не ремонтируют - не знаю. НО! Яма заполнена до верху мусором( бутылки, какие-то упаковочеи от снеков, ещё какой-то мусор. Вот мне интересно. Это барИга мальдивский спецом инкогнито к нам приезжал, чтоб мусор этот набросать. Или это вот тот народ, для которого кто-то что-то поменять должен, а он будет продолжать гадить там, где живёт, сам это всё наполнил?

Вот так же и в политической жизни.
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Диковатый и избитый народ,никто не спорит..Но он либо снесёт этот воровской кагал, либо канет в Лету..других вариантов я не вижу..
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Нехай відкладають на "пенсію", нех8й відпочивати коли в Україні "війна".
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Парнишка любуется на свои картинки с гиперлупом, 50-тью аэропортома и мечтает о роботах в 20 50-м.
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*аэропортами.И другими порталами, в другую Вселенную.
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Під час війни всі хто залишив Батьківщину мають вважатися зрадниками та повинні бути позбавлені громадянства!!!
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Bravo Airways - большой лохотрон. Следующим будет YanAir, а на подходе свежесозданная SkyUp.
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Почему следующим? Янэйр это уже лохотрон с самого момента основания.
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з одного боку пишуть у ЗМІ, що на кордоні із окупованим Кримом у Каланчаку черги громадян України, з іншого авіакомпанії зривають перевезення на курорти Турції, Грузії, Тунісу...треба уважно перевірити кому належать ці перевізники та туроператори((
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Авиакомпания Браво принадлежит гражданину Ливии. Компания зарабатывает не собственно перевозками, а финансовыми махинациями, накапливая долги перед аэропортами. Авмакомпании Браво запрещены полеты в страны ЕС и США из-за ненадлежащего (аварийного) состояния летного состава и из-за фин. махинаций.
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В том и вопрос, что кроме честного мошенничества и кидалова для которого данная компания и создавалась руководством СБУ ,депутатом Волковым и Ко, они, похоже решили подзаработать еще и на конъюнктуре саботажа, сняв бабки и с ФСБ России. Очень на это похоже
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Мадам, не Ливии, а Ливана. В остальном все правильно
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Чего там проверять, подумаешь, бином Ньютона. Это все одна и та же наглая ливанская харя Мерхеж, которому давно пора оторвать яйца и заставить их съесть. Но у нас почему-то авиарегуляторы ждут, когда после 40 мертвых натовских солдат, начнут разбиваться гражданские рейсы украинских авиакомпаний этого черножепого ублюдка, скупающего по всему миру отлетавшее свое старье. Может потом будут думать - лишить ли его лицензий? Наверно, опять Порошенко виноват.
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"Наверно, опять Порошенко виноват. " А кто же еще? ну может фронт зрад, т.к. руководителя Госавиаслужбы Бильчука назначал Гройсман, а предыдущего, наверное Антонюка наверное Яйценюк ..но суть та же коррупция, коррупция и коррупция...А Луценко или допустим Матиос кому подчиняется? Порошенку
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Та мразь що зараз лізе в Україну робить те,що їм дозволяють нинішні горе-керівники!Не виключено що вони також в долі.А гарант...просто весільний генерал,не більше!
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в Батуми ехать - ноги на камнях ломать. Сракашвили даже песка на пляжи не привез.
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А Порошенко за 4 года тоннель не построил.Во гад.
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14 червня 2018 року о 20:40 літак McDonnell Douglas MD-83 із бортовим номером UR-CPR при заході на посадку у міжнародному аеропорту Києва (Жуляни) за складних погодних умов викотився[3] зі злітної смуги. Загиблих немає.28 червня 2018 близько 800 туристів з України не могли вилетіти з Тунісу в наслідок конфлікту з Oasis Travel. Авіакомпанія Bravo Airways і турфірма звинувачують один одного у невиконанні зобов'язань, що призвело до затримок з вильотами. За твердженням ЗМІ, Oasis Travel заборгував перевізнику більше млн. доларів. І навпаки, за словами міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, з якою у Oasis Travel конфлікт, 650 туристів вивезла в Україну за свій рахунок авіакомпанія Bravo Airways.[4][5][6]З 30 червня 2018 року стали затримуватись рейси до Анталії та Батумі з київського аеропорту «Жуляни». Станом на 12-ту годину 1 липня було затримано 7 рейсів. Авіакомпанія та туроператор звинувачували один одного у невиконанні зобов'язань. Причини затримок компанія пояснювала несправністю літаків, відсутністю пального, а пізніше стала ігнорувати пасажирів.[7][8]
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Грузія й Турція - не Мальдіви й не Сейшели.. Відпочивальники можуть і потерпіти..
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Шустрый студент
На заре независимости в Украине появился некий ливанский гражданин по имени Родриг Мерхеж - студент института гражданской авиации. Имея, по его собственному признанию, в кармане двести долларов, шустрый парень внезапно разбогател и открыл украинскую авиакомпанию. Как студенту удалось заработать на создание авиакомпании, реестры судебных решений тех лет умалчивают.
В СМИ же открыто говорили о его сотрудничестве с бывшим замглавы СБУ Владимиром Сацюком и народным депутатом Александром Волковым. Как бы там ни было, основанная ливанцами Родригом Мерхежем и его братом Маруном авиакомпания получила громкое имя: «Украинско-Средиземноморские авиалинии», или сокращенно: «Усрав».
Ныне ее позиции стали достаточно шаткими. Постоянные скандалы с нарушениями безопасности полетов, банкротство, жалобы пассажиров на задержки и отсутствие сервиса - подкосили «Усрав» Мерхежа. Однако, сегодня у бывшего студента, а ныне ливанского авиа-олигарха уже не одна и не две компании. За 20 с небольшим лет ливанец и его приближенные, пустив кустистые корни на украинском рынке, стали совладельцами еще нескольких, похожих авиакомпаний: «Буковина», «Браво», «Хорс», «Украинские Крылья».
По данным госавиаслужбы, объемы перевозок всех этих компаний группы «Усрав» мизерны - суммарно около 1,5% на всех. Пассажиры летать на старых 30-летних бортах «украинских» ливанцев не хотят. Поэтому такие слабо летающие авиакомпании организовали свое «карманное» профессиональное сообщество - «Ассоциацию предприятий авиационной отрасли Украины», которое зачастую работает только над поднятием реноме ливанского авиа-олигарха и отвлечения внимания публики от непрозрачных приемов группировки Мерхежа.
Поскольку Мерхеж заявляет, что все обвинения в его адрес - это происки других олигархов и попытки «очернить его честь и достоинство», приведем несколько задокументированных примеров деятельности его группировки, подтвержденных судебными решениями.
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Криминальный талант
Недолго думая, Мерхеж нашел дополнительную нишу для своего «бизнеса»: предоставление услуг… международным террористам и поставки в страны, находящиеся под санкциями ООН.
Но этот бизнес, конечно, куда более рисковый, чем банальный невозврат денег украинским контрагентами.
В 2013 году бизнесу Мерхежа был нанесен существенный удар. После соответствующей проверки США внезапно также вводят санкции в отношении его основных авиакомпаний: «Буковины» и «Украинско-Средиземноморских авиалиний».
Как отмечается в сообщении Минфина США в вину украинским компаниям ставится передачу в аренду и продажа самолетов иранским авиакомпаниям, которые использовались для перевозок Корпуса стражей исламской революции, Минобороны Ирана и ливанской Хизбаллы, в том числе для поставок грузов в Сирию.
В документе, в частности, говорится, что Um Air (это еще одно имя авиакомпании «Усрав», - Ред.) давала в лизингодной из авиакомпаний Ирана самолеты BAe-146 Avro RJ100 и обучала пилотов и инженеров этой иранской компании.
Минфин США также указывает, что «Буковина» совместно с Um Air (авиакомпанией «Усрав», - Ред.) с 2010 года экспортировала в Иран десятки самолетов. Американское ведомство добавляет, что предоставленные «Буковиной» самолеты неоднократно использовались для полетов в Сирию. О чем сообщило агентство «Интерфакс-Украина».
К Родригу Мерхежу (Rodrigue Elias Merhej), как основному владельцу компаний, в США были введены персональные санкции. Ни больше ни меньше.
Не торопясь встречаться с американскими детективами, Мерхеж напрочь обосновался в Украине и принялся выдавать себя за международного бизнесмена. Интересно, что при этом руководители и учредители компаний Мерхежа не далеко ушли от своего босса и имеют значительный криминальный опыт. Они неоднократно привлекались к уголовной ответственности по многочисленным статьям уголовного кодекса - от «нарушение правил воздушного полета», ч.1 ст. 287 УК Украины (привлекалась, например, Мерхеж-Кравченко Елена из «Усрав»), до «невыплаты заработной платы и установленных законом выплат», ч.1 ст.175 УК Украины (привлекался Илюк Роберт, руководитель «Буковины»).
Однако, в Украине произошла революция и все «налаженные связи» канули в лету. Казалось бы, какие перспективы при новой власти могут быть у фигуранта «черных списков ЕС и США», полу-криминального бизнесмена, лоббисты которого сбежали в Россию?
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Монстры из прошлого
Оказывается, могут-таки. Во всяком случае, проворный ливанец не унывает и сейчас, сделав, правда, ставку на прошлое.
Так, в качестве своего главного инструмента в информационной войне он использует известное российское информационное агентство, зарегистрированное в Украине и известное своей односторонней и предвзятой позицией в освещении украинской темы. Тот факт, что это СМИ представляет сегодня враждебную нам страну-агрессора, авиа-олигарха совсем не печалит.
Этого мало - в авиакомпаниях Мерхежа работает несколько мелких авиачиновников времен Януковича, которым не удалось сбежать вместе с патроном, они укрылись от справедливой люстрации и народного гнева «под крылом» авиа-олигарха. Стоит ли говорит, что более преданных «солдат» ливанцу не найти! Не брезгует он и использованием связей (пусть даже и не самых чистоплотных) в политических и парламентских кругах. То, что этот метод давно устарел и презираем в обществе, Мерхежа, опять же не заботит. Привлеченные им несколько народных депутатов помогают авиа-олигарху не только защищать его сомнительный бизнес, но даже влиять на государственные назначения.
Ливанец, похоже, остается верен своему давнему правилу - держать в активе и использовать лоббистов из власти. И остается только догадываться, чем именно он их заинтересовывает, коль скоро народные избранники (явно жаждущие внимания и славы - пусть и дешевой) согласились на российские телекамеры повторять «деревянные» месседжи его пиар-службы.
Абсурдно, но факт: фигурант «черного списка» в Евросоюзе и в США, ключевой персонаж многочисленных скандалов по выкачиванию денег из госпредприятий, олигарх Мерхеж продолжает запускать в небо старые самолеты под лозунгами «развития авиации», «нового пути в ЕС» и «борьбы с олигархами».
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СПРАВКА
К компаниям, связанным с Родригом Мерхежем (Rodrigue Elias Merhej) относятся: ООО «Украинские средиземноморские авиалинии» код ЕГРПОУ 30180773ЧАО «Авиакомпания» Буковина «код ЕГРПОУ 22838502ООО «Авиакомпания Браво» код ЕГРПОУ 32259588ООО «Дарт» код ЕГРПОУ 25203307ООО Авиакомпания «ХОРС» код ЕГРПОУ 04937956ООО «Авиакомпания Украинские Крылья» код ЕГРПОУ 40217935«Ассоциация предприятий авиационной отрасли Украины»
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Почему то у меня есть такое предчувствие что за каждый сорванный рейс из Украины на курорты Турции, Грузии, Африки ..Мерхеж и Ко получат , а может и уже получили солидную компенсацию через каналы спецслужб одной враждебной нам страны
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Дело даже не том, откуда они получат деньги, а в том, что их полеты закончатся один раз кучей трупов, если раньше не лишить их лицензий
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ну так для этого нужно сперва начать уголовное дело и провести НСРД и пару -тройку обысков в Госавиаслужбе...без этого они там все порешают
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А кто эти туристы летающие по Анталиям? Ето корупционеры судьи , прокуроры с их ублюдочными мажорными детьми и жёнами , корупционные таможенники и депутаты с министрами со своими ублюдочными тварями детьми , которые жируют на крови Украинского Народа .
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эти в Турцию не летают, тем более в Анталию...разве что в 5звезд. Там в Анталии сей час цены дешевле чем в Киеве
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Та ладно- "дешевле"! Чё ж мы всем Киевом ещё в антилии не перебрались? Сотні туристів у "Жулянах" не можуть вилетіти до Грузії і Туреччини - Цензор.НЕТ 5383
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Бютанутых туда не пускают, только в Затоку.
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помолись за Бахиню, чтобы ей загоралось лучше на Лазурном берегу и прими курс уринотерапии.
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Ты нищий, потому что идиот. Нормальные люди могут отложить 20-30 тыс. грн. на Турцию.
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Очень хорошо. Меньше гауносамолётов будет гудеть над головой спящих киевлян. В Борисполь шуруйте! Оттуда и летайте!
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А чё рожи пассажирам позамазывали? Чтобы народ не знал, у кого есть бабки на анталии? Сотні туристів у "Жулянах" не можуть вилетіти до Грузії і Туреччини - Цензор.НЕТ 9337
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Бабки есть у тех кто работает, а не ждёт что добрая Коса у богатых отберёт и им-нищебродам даст))
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Петрович, все те, кого Вы перечислили, давно уже не летают по Анталиях. У них уже, давным-давно , намного более дорогие туры, на собственных самолётиках.Ну и политтуризм, за счёт госбюджета:поговорить о том, о сём, тридцать три раза. В Турции отдыхают те, кто вопреки Системе, РАБОТАЮТ.
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Я иногда бывалв таких ситуациях. Да! Это большая неприятность и не хотелось бы оказаться среди этих пассажиров. Но, во-первых, все они летят не регулярными рейсами, а чартерными, где риски заложены именно в чартере, где могут быть сбои и пассажиры должны это знать. Во-вторых, сбои были всю жизнь и будут потому, что это техника и она имеет свойство ломаться. А, если у перевозчика обломался хотя бы один самолет, то ломается вся логистическая система, которую за один час не восстановишь. И занять самолеты не у кого, у всех такая же напряженка.
И эту неприятность беспардонно нагнетают СМИ - сегодня во многих пишут, что в Жулянах застряли тысячи пассжиров. Ну за чем же так грубо? Если даже застряли люди с семи рейсов, то это не более 1,5 тысячи, но никак не тысячи и не десятки тысяч, как это бывает в крупнейших аэропортах мира при большой непогоде. Ну и добваляет жару министр Омельян, который пригрозил прокуратурой и уголовными делами туроператорам. Только вопрос - при чем здесь туроператор? Это вопрос перевозчиков! Туроепратор может оказать только организационную помощь качестве посредника между туристами и перевозчиком. Нужна не истерия, а грамотные действия власти и перевозчиков.
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Туроператоры тоже не святые, заказываешь отель 5*, а селят в 4* и ссылаются на договор, по которому это допускается.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотни туристов в "Жулянах" не могут вылететь в Грузию и Турцию
 
 
 
 
 
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