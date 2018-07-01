 Сотни туристов в "Жулянах" не могут вылететь в Грузию и Турцию

Об этом сообщает корреспондент телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.
Несколько тысяч туристов не могут вылететь на отдых, в частности, в Анталию и Батуми.
Пассажиры пытались выяснить причины задержки одного из рейсов у авиаперевозчика. Сначала им отвечали, что самолет сломался, затем что в компании возникли финансовые трудности, а потом вообще перестали поднимать трубку.
Как сообщает ТСН, судя по расписанию на сайте аэропорта "Киев", большинство рейсов, которые задерживаются, принадлежат авиакомпании Bravo Airways, которая до этого засветилась в скандале с туристами в Тунисе. Только один рейс с задержкой - до турецкого города Даламан - принадлежит украинской авиакомпании Anda Air.
Четвыре года ноете и ноете про генацид и зубажиння, а теперь оказывается снова "скоро"?
Хотя... Это ж вы там антибариг юлек-гриценков-гнапов-бойков-славиковзеленских припиздентами собираетесь выбрать? Да? И уж они тогда точно всё исправят, как мокши желают.
Вчера на вокзале своего горда увидел провалившуюся плитку. Япа такая где-то метр на метр и сантиметров 40 глубиной. Когда провалилось - не знаю. Почему не ремонтируют - не знаю. НО! Яма заполнена до верху мусором( бутылки, какие-то упаковочеи от снеков, ещё какой-то мусор. Вот мне интересно. Это барИга мальдивский спецом инкогнито к нам приезжал, чтоб мусор этот набросать. Или это вот тот народ, для которого кто-то что-то поменять должен, а он будет продолжать гадить там, где живёт, сам это всё наполнил?
Вот так же и в политической жизни.
На заре независимости в Украине появился некий ливанский гражданин по имени Родриг Мерхеж - студент института гражданской авиации. Имея, по его собственному признанию, в кармане двести долларов, шустрый парень внезапно разбогател и открыл украинскую авиакомпанию. Как студенту удалось заработать на создание авиакомпании, реестры судебных решений тех лет умалчивают.
В СМИ же открыто говорили о его сотрудничестве с бывшим замглавы СБУ Владимиром Сацюком и народным депутатом Александром Волковым. Как бы там ни было, основанная ливанцами Родригом Мерхежем и его братом Маруном авиакомпания получила громкое имя: «Украинско-Средиземноморские авиалинии», или сокращенно: «Усрав».
Ныне ее позиции стали достаточно шаткими. Постоянные скандалы с нарушениями безопасности полетов, банкротство, жалобы пассажиров на задержки и отсутствие сервиса - подкосили «Усрав» Мерхежа. Однако, сегодня у бывшего студента, а ныне ливанского авиа-олигарха уже не одна и не две компании. За 20 с небольшим лет ливанец и его приближенные, пустив кустистые корни на украинском рынке, стали совладельцами еще нескольких, похожих авиакомпаний: «Буковина», «Браво», «Хорс», «Украинские Крылья».
По данным госавиаслужбы, объемы перевозок всех этих компаний группы «Усрав» мизерны - суммарно около 1,5% на всех. Пассажиры летать на старых 30-летних бортах «украинских» ливанцев не хотят. Поэтому такие слабо летающие авиакомпании организовали свое «карманное» профессиональное сообщество - «Ассоциацию предприятий авиационной отрасли Украины», которое зачастую работает только над поднятием реноме ливанского авиа-олигарха и отвлечения внимания публики от непрозрачных приемов группировки Мерхежа.
Поскольку Мерхеж заявляет, что все обвинения в его адрес - это происки других олигархов и попытки «очернить его честь и достоинство», приведем несколько задокументированных примеров деятельности его группировки, подтвержденных судебными решениями.
Недолго думая, Мерхеж нашел дополнительную нишу для своего «бизнеса»: предоставление услуг… международным террористам и поставки в страны, находящиеся под санкциями ООН.
Но этот бизнес, конечно, куда более рисковый, чем банальный невозврат денег украинским контрагентами.
В 2013 году бизнесу Мерхежа был нанесен существенный удар. После соответствующей проверки США внезапно также вводят санкции в отношении его основных авиакомпаний: «Буковины» и «Украинско-Средиземноморских авиалиний».
Как отмечается в сообщении Минфина США в вину украинским компаниям ставится передачу в аренду и продажа самолетов иранским авиакомпаниям, которые использовались для перевозок Корпуса стражей исламской революции, Минобороны Ирана и ливанской Хизбаллы, в том числе для поставок грузов в Сирию.
В документе, в частности, говорится, что Um Air (это еще одно имя авиакомпании «Усрав», - Ред.) давала в лизингодной из авиакомпаний Ирана самолеты BAe-146 Avro RJ100 и обучала пилотов и инженеров этой иранской компании.
Минфин США также указывает, что «Буковина» совместно с Um Air (авиакомпанией «Усрав», - Ред.) с 2010 года экспортировала в Иран десятки самолетов. Американское ведомство добавляет, что предоставленные «Буковиной» самолеты неоднократно использовались для полетов в Сирию. О чем сообщило агентство «Интерфакс-Украина».
К Родригу Мерхежу (Rodrigue Elias Merhej), как основному владельцу компаний, в США были введены персональные санкции. Ни больше ни меньше.
Не торопясь встречаться с американскими детективами, Мерхеж напрочь обосновался в Украине и принялся выдавать себя за международного бизнесмена. Интересно, что при этом руководители и учредители компаний Мерхежа не далеко ушли от своего босса и имеют значительный криминальный опыт. Они неоднократно привлекались к уголовной ответственности по многочисленным статьям уголовного кодекса - от «нарушение правил воздушного полета», ч.1 ст. 287 УК Украины (привлекалась, например, Мерхеж-Кравченко Елена из «Усрав»), до «невыплаты заработной платы и установленных законом выплат», ч.1 ст.175 УК Украины (привлекался Илюк Роберт, руководитель «Буковины»).
Однако, в Украине произошла революция и все «налаженные связи» канули в лету. Казалось бы, какие перспективы при новой власти могут быть у фигуранта «черных списков ЕС и США», полу-криминального бизнесмена, лоббисты которого сбежали в Россию?
Оказывается, могут-таки. Во всяком случае, проворный ливанец не унывает и сейчас, сделав, правда, ставку на прошлое.
Так, в качестве своего главного инструмента в информационной войне он использует известное российское информационное агентство, зарегистрированное в Украине и известное своей односторонней и предвзятой позицией в освещении украинской темы. Тот факт, что это СМИ представляет сегодня враждебную нам страну-агрессора, авиа-олигарха совсем не печалит.
Этого мало - в авиакомпаниях Мерхежа работает несколько мелких авиачиновников времен Януковича, которым не удалось сбежать вместе с патроном, они укрылись от справедливой люстрации и народного гнева «под крылом» авиа-олигарха. Стоит ли говорит, что более преданных «солдат» ливанцу не найти! Не брезгует он и использованием связей (пусть даже и не самых чистоплотных) в политических и парламентских кругах. То, что этот метод давно устарел и презираем в обществе, Мерхежа, опять же не заботит. Привлеченные им несколько народных депутатов помогают авиа-олигарху не только защищать его сомнительный бизнес, но даже влиять на государственные назначения.
Ливанец, похоже, остается верен своему давнему правилу - держать в активе и использовать лоббистов из власти. И остается только догадываться, чем именно он их заинтересовывает, коль скоро народные избранники (явно жаждущие внимания и славы - пусть и дешевой) согласились на российские телекамеры повторять «деревянные» месседжи его пиар-службы.
Абсурдно, но факт: фигурант «черного списка» в Евросоюзе и в США, ключевой персонаж многочисленных скандалов по выкачиванию денег из госпредприятий, олигарх Мерхеж продолжает запускать в небо старые самолеты под лозунгами «развития авиации», «нового пути в ЕС» и «борьбы с олигархами».
К компаниям, связанным с Родригом Мерхежем (Rodrigue Elias Merhej) относятся: ООО «Украинские средиземноморские авиалинии» код ЕГРПОУ 30180773ЧАО «Авиакомпания» Буковина «код ЕГРПОУ 22838502ООО «Авиакомпания Браво» код ЕГРПОУ 32259588ООО «Дарт» код ЕГРПОУ 25203307ООО Авиакомпания «ХОРС» код ЕГРПОУ 04937956ООО «Авиакомпания Украинские Крылья» код ЕГРПОУ 40217935«Ассоциация предприятий авиационной отрасли Украины»
И эту неприятность беспардонно нагнетают СМИ - сегодня во многих пишут, что в Жулянах застряли тысячи пассжиров. Ну за чем же так грубо? Если даже застряли люди с семи рейсов, то это не более 1,5 тысячи, но никак не тысячи и не десятки тысяч, как это бывает в крупнейших аэропортах мира при большой непогоде. Ну и добваляет жару министр Омельян, который пригрозил прокуратурой и уголовными делами туроператорам. Только вопрос - при чем здесь туроператор? Это вопрос перевозчиков! Туроепратор может оказать только организационную помощь качестве посредника между туристами и перевозчиком. Нужна не истерия, а грамотные действия власти и перевозчиков.