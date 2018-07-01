 Сотни туристов в "Жулянах" не могут вылететь в Грузию и Турцию

Об этом сообщает корреспондент телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.

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Несколько тысяч туристов не могут вылететь на отдых, в частности, в Анталию и Батуми.

Пассажиры пытались выяснить причины задержки одного из рейсов у авиаперевозчика. Сначала им отвечали, что самолет сломался, затем что в компании возникли финансовые трудности, а потом вообще перестали поднимать трубку.

Как сообщает ТСН, судя по расписанию на сайте аэропорта "Киев", большинство рейсов, которые задерживаются, принадлежат авиакомпании Bravo Airways, которая до этого засветилась в скандале с туристами в Тунисе. Только один рейс с задержкой - до турецкого города Даламан - принадлежит украинской авиакомпании Anda Air.

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