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 СБУ и Нацполиция получили письмо с угрозой убить детей-заложников

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией проверяют поступившую в анонимном письме в адрес обоих ведомств информацию с угрозой убить детей, которые, якобы, находятся в заложниках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

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Злоумышленник угрожает осуществить преступление в случае неуплаты ему средств в сумме 350 000 долларов США, говорится в сообщении СБУ.

Проверяется версия о возможных мошеннических действий, поскольку составленный анонимом список детей содержится на официальном сайте "Службы розыска детей".

Двое из них уже найдены, а факт их похищения не подтверждается.

Национальная полиция открыла уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 146, 147 и 189 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3074164
 
 
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Пахнет разводом,но за такие дела нужно поймать и от 15ти до пожизненного дать,что бы другим дурные мысли не лезли в голову.
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Взять бы топор и всех зарубить.
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Звичайно, що це страшний злочин, бо навіть стверджувати таке і вимагати гроші за це подібно вбивству.
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За детей преступника поймать и обезвредить, вернее обезглавить.
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Страна полна идиотов, само по себе делать из детей заложников несусветное зверство и вызов человеческой популяции (как биологическому виду, идти против природы инстинктов), а мошенничать на этом полная дурость и глупость, такие преступления расследуются очень серьёзно и тщательно, потому что имеют очень большой общественный резонанс, не жалеют ни ресурсов, ни сил, ни времени, но если поймают злоумышленников, то получат "по полной", не факт, что дело до суда дойдёт, могут и убить на месте (и никто не осудит исполнителей за "превышение необходимых действий")!
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Викторию расследовали уже? Не жалея сил и средств.....
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Какой-то дебил просмотрел сайт розыска пропавших детей и - решил "заработать"..ну и "заработает" лет 8-10.
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Господи... какие ж бездари работают у нас в СБУ и полиции...
Это нужно было сообщать всему миру?
Ну согласитесь, возьмите на передаче бабла и влепите пожизненно...
Да к куда ж там....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ и Нацполиция получили письмо с угрозой убить детей-заложников
 
 
 
 
 
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