 СБУ и Нацполиция получили письмо с угрозой убить детей-заложников

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
Злоумышленник угрожает осуществить преступление в случае неуплаты ему средств в сумме 350 000 долларов США, говорится в сообщении СБУ.
Проверяется версия о возможных мошеннических действий, поскольку составленный анонимом список детей содержится на официальном сайте "Службы розыска детей".
Двое из них уже найдены, а факт их похищения не подтверждается.
Национальная полиция открыла уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 146, 147 и 189 Уголовного кодекса Украины.
Это нужно было сообщать всему миру?
Ну согласитесь, возьмите на передаче бабла и влепите пожизненно...
Да к куда ж там....