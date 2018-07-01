 СБУ и Нацполиция получили письмо с угрозой убить детей-заложников

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

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Злоумышленник угрожает осуществить преступление в случае неуплаты ему средств в сумме 350 000 долларов США, говорится в сообщении СБУ.

Проверяется версия о возможных мошеннических действий, поскольку составленный анонимом список детей содержится на официальном сайте "Службы розыска детей".

Двое из них уже найдены, а факт их похищения не подтверждается.

Национальная полиция открыла уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 146, 147 и 189 Уголовного кодекса Украины.