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 Политика Украины
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Все про:ВМС (508) назначение (1341) Полторак (978) Тарасов Андрей (2) Ступницкий_Игорь (1)

 Полторак назначил Тарасова и Ступницкого заместителями командующего ВМС ВСУ Украины

Министр обороны Степан Полторак, прибывший в Одессу для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, издал 1 июля два приказа о кадровых изменениях в штабе ВМС.

Он подписал приказы непосредственно на Одесском морвокзале, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Я решил назначить контр-адмирала Андрея Тарасова первым заместителем командующего - начальником штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Именно он должен организовать управление и обеспечение боевых действий подразделений военных моряков, а также координацию усилий по получению стандартов Североатлантического альянса", - отметил Полторак.

Также министр назначил заместителем командующего ВМС ВСУ по логистике полковника Игоря Ступницкого.

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"Почему я делаю это именно сегодня и здесь? Чтобы вы с первой минуты после назначения этого офицера видели. Знали, с кого в дальнейшем спрашивать за то, как вас кормят, как одевают, как обеспечивают жильем, за ваш социальный пакет", - обратился Полторак к военным морякам.

Генерал армии сообщил, что этим же приказом Ступницкому присвоено воинское звание "капитан 1 ранга".

Источник: https://censor.net.ua/n3074163
 
 
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О кино,командующие того чего НЕТ ,мультик помню в детстве смотрел ,называется "Корабль-призрак",почки как ВМФ Украины ....
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АЖ 2 новых зама в ранге адмиралов НО в стране- всего-то 6 (шесть!) боевых кораблей и катеров. В том числе один фрегат, один корвет, один ракетный и три артиллерийских катера. А во главе эскадры сразу 10 адмиралов и 310 капитанов ПЕРВОГО РАНГА А еще - три генеральских должности для руководства тылом, морской авиацией, береговыми войсками и морской пехотой. то есть на 1 катер 1,5 адмирала и 0,3 генерала Таково штатное расписание ВМСУ, введенное в действие указом президента Петра Порошенко № 39/2015 от 28 января 2015 года. Но генерал и адмирал это не только зарплата но и перс..Анальный транспорт как для генерала,так и для его жены Ещё идут бонусы - ,личный повар, дача ,адьютанты ,денщики и ординарцы- лакеи пайки усиленные и спецвоенторг!!!И много-много всего хорошего А это ДИВЕРСИЯ против бюджета нищей страны
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Командующих+заместителей больше чем остальных ВМС.
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..это прям "позор какой-то": от флота одно воспоминание, оттяпали Азовское море и - пох на это, зато - адмиралов, генералов и прочей лампасной шушеры - как будто "морская держава мирового уровня"..это ж сколько бюджетных средств идёт в НИКУДА... Полторак назначил Тарасова и Ступницкого заместителями командующего ВМС ВСУ Украины - Цензор.НЕТ 5780 Полторак назначил Тарасова и Ступницкого заместителями командующего ВМС ВСУ Украины - Цензор.НЕТ 1692
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолторак назначил Тарасова и Ступницкого заместителями командующего ВМС ВСУ Украины
 
 
 
 
 
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