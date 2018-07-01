 Полторак назначил Тарасова и Ступницкого заместителями командующего ВМС ВСУ Украины

Он подписал приказы непосредственно на Одесском морвокзале, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте: Полторак наградил именным оружием командира бывшей Сакской бригады морской авиации Бедзая. ФОТО

"Я решил назначить контр-адмирала Андрея Тарасова первым заместителем командующего - начальником штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Именно он должен организовать управление и обеспечение боевых действий подразделений военных моряков, а также координацию усилий по получению стандартов Североатлантического альянса", - отметил Полторак.

Также министр назначил заместителем командующего ВМС ВСУ по логистике полковника Игоря Ступницкого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко анонсировал создание Морской пехоты в составе ВМС Украины

"Почему я делаю это именно сегодня и здесь? Чтобы вы с первой минуты после назначения этого офицера видели. Знали, с кого в дальнейшем спрашивать за то, как вас кормят, как одевают, как обеспечивают жильем, за ваш социальный пакет", - обратился Полторак к военным морякам.

Генерал армии сообщил, что этим же приказом Ступницкому присвоено воинское звание "капитан 1 ранга".