 Австрия возглавила Совет ЕС, Порошенко озвучил ожидания Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал у себя на странице в Facebook, поздравляя Австрию с началом председательства.
"Поздравляю начало Австрийского председательства в Совете ЕС. В Украине ценят высокий уровень нашего партнерства в деле обеспечения безопасности Европы. Рассчитываем на конструктивный и эффективный вклад Вены в продвижение амбициозной повестки дня отношений Украина-ЕС", - подчеркнул Порошенко.
Глава государства также выразил надежду на нерушимость единства и солидарности ЕС с Украиной с целью общего противодействия агрессии Кремля и отстаивания европейских ценностей.
«Поздравляю начало Австрийского председательства в Совете ЕС. В Украине ценят высокий уровень нашего партнерства в деле обеспечения безопасности Европы. Рассчитываем на конструктивный и эффективный вклад Вены в продвижение амбициозной повестки дня отношений Украина-ЕС", - подчеркнул Порошенко.»
Ты хоть раз попытался разобраться - почему эффективна кацапская пропаганда на международной арене?
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😁
Во первых, это единственная фишка курортника мальдивского.
Во вторых, вообще капец, путен нападьот.
Він був царем у Відні, на балу!
Аби там ще й читали реп, замісто вальсу,
він показав би свою міць Хуйлу!
Напевно, він і їхав у той Відень,
наперекір питанню «на хера?»,
бо в цій війні перемогти нам ніде,
окрім, як в залі «Wiener operА»
Шикарний фрак, кажись, від Генрі Пула…
ШузИ, мабуть, від бренда БалданИ…
Історія ніколи ще не чула,
про отакі мундири в час війни!
Він доконав усі ті «руськіміри»,
знаходячись від фронту Бог зна де,
простосердечною, гарантівською вірою
в непереможність свого па-де-де!
Та бал скінчився… От, дегенерати!
Дозволили б з недільку танцювать!..
Щоб міг гарант ще й ВеВеПе підняти
для неньки-України!.. вашу мать!....
А так чекати рік іще до Відню,
щоби нарешті всіх перемогти!..
................................................
- З поверненням!..
- Що вилупились, злидні?!
Платіть за газ, та йдіть під три чорти!
.
😜
)))
Це недорого.
вважаю, що подібне знайомство з Європою може дозволити собі майже кожний.
І не роби з українців жебраків, бо це неправда.
була у Львові, то там автобуси один за одним йдуть.
😻
Буратина в стране дураков...
УКРАЇНА???
Хателки припиздєнта...
ПАЦТАЛОМ!
🤣🙃
Тут принято его обливать грязью. До критики дело не доходит.
А что в Украине есть другой "хороший" президент?
Австрия сегодня - это страна "путинферштейна"