 Австрия возглавила Совет ЕС, Порошенко озвучил ожидания Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал у себя на странице в Facebook, поздравляя Австрию с началом председательства.

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"Поздравляю начало Австрийского председательства в Совете ЕС. В Украине ценят высокий уровень нашего партнерства в деле обеспечения безопасности Европы. Рассчитываем на конструктивный и эффективный вклад Вены в продвижение амбициозной повестки дня отношений Украина-ЕС", - подчеркнул Порошенко.

Глава государства также выразил надежду на нерушимость единства и солидарности ЕС с Украиной с целью общего противодействия агрессии Кремля и отстаивания европейских ценностей.