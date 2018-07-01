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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Австрия (368) Порошенко (15051) Евросоюз (11964)

 Австрия возглавила Совет ЕС, Порошенко озвучил ожидания Украины

Сегодня Австрия принимает председательство в ЕС от Болгарии, которое продлится полгода под лозунгом "Европа, которая защищает". Президент Украины Петр Порошенко рассказал об ожиданиях от Вены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал у себя на странице в Facebook, поздравляя Австрию с началом председательства.

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"Поздравляю начало Австрийского председательства в Совете ЕС. В Украине ценят высокий уровень нашего партнерства в деле обеспечения безопасности Европы. Рассчитываем на конструктивный и эффективный вклад Вены в продвижение амбициозной повестки дня отношений Украина-ЕС", - подчеркнул Порошенко.

Глава государства также выразил надежду на нерушимость единства и солидарности ЕС с Украиной с целью общего противодействия агрессии Кремля и отстаивания европейских ценностей.

Австрия возглавила Совет ЕС, Порошенко озвучил ожидания Украины 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074161
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Опять этот ждун мальдивский обнюхался ,какой-то дрянью ...
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Обоснуй, что он сказал не так:
«Поздравляю начало Австрийского председательства в Совете ЕС. В Украине ценят высокий уровень нашего партнерства в деле обеспечения безопасности Европы. Рассчитываем на конструктивный и эффективный вклад Вены в продвижение амбициозной повестки дня отношений Украина-ЕС", - подчеркнул Порошенко.»
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Обоснуй, что он сказал по делу. Ключевое слово "ждун", от него отталкивайся. Да, упрощаю задачу, когда поздравляют, в данном случае, то, не просят на старте
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В политике озвучивают ожидания и это не просьбы...
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Ты хоть понял - о чём я говорю?
Ты хоть раз попытался разобраться - почему эффективна кацапская пропаганда на международной арене?
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тебе дома мало проблем, где ждут не дождутся твоего вмешательства и разбирательства. А мы уж как-нить у себя без лушпаек разберемся.
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Когда на паРаша и Лука-ТВ показывают любимые зрадой способы решения проблем, то ты вмешиваешься в дела всех стран, которые хотят уйти от паРаши...
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Австрия это партнёр россии ,австрийцы не раз гундели про налаживание с путиным диалога канцлер Австрии с путиным целовался взасос и ратовал за снятие санкций из-за которых теряет австрийский бизнес и ждать чего-то положительного ох Австрии может только клоун мальдивский ... Австрия возглавила Совет ЕС, Порошенко озвучил ожидания Украины - Цензор.НЕТ 4489
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некоторые воспринимают президента как Хозяина типа Сталина, Хрущёва, Путина. Те, кто считает что Хозяин им не додал, на него жалуются пользуясь любой возможностью.
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Чомусь згадалися віденська кава і віденський бал..
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нельзя быть недовольным безвизом.
Во первых, это единственная фишка курортника мальдивского.
Во вторых, вообще капец, путен нападьот.
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Таки гарант у нас і справді красень!
Він був царем у Відні, на балу!
Аби там ще й читали реп, замісто вальсу,
він показав би свою міць Хуйлу!

Напевно, він і їхав у той Відень,
наперекір питанню «на хера?»,
бо в цій війні перемогти нам ніде,
окрім, як в залі «Wiener operА»

Шикарний фрак, кажись, від Генрі Пула…
ШузИ, мабуть, від бренда БалданИ…
Історія ніколи ще не чула,
про отакі мундири в час війни!

Він доконав усі ті «руськіміри»,
знаходячись від фронту Бог зна де,
простосердечною, гарантівською вірою
в непереможність свого па-де-де!

Та бал скінчився… От, дегенерати!
Дозволили б з недільку танцювать!..
Щоб міг гарант ще й ВеВеПе підняти
для неньки-України!.. вашу мать!....

А так чекати рік іще до Відню,
щоби нарешті всіх перемогти!..
................................................
- З поверненням!..
- Що вилупились, злидні?!
Платіть за газ, та йдіть під три чорти!
.
😜
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2000 евро зарплаты и 1000 евро пенсии в месяц уже сегодня, вот и все ожидания. Кто, кроме президента Порошенко может озвучить их лучше?
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Антипорохоботы это озвучивают прямо, не желая ожидать...
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Самая БАРЫЖНАЯ страна в ЕС (на страже капиталов ОЛИГАРХИИ)!
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Можна поїхати автобусним туром до Відня на вихідні, коштує 60 євро.
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Так покататься на автобусе можно и дешевле ... Австрия возглавила Совет ЕС, Порошенко озвучил ожидания Украины - Цензор.НЕТ 6147
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Пропонуються основні екскурсії, можна окремі за доплату.
Це недорого.
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Конешно недорого ,особенно для живущих на 100 Евро в месяц ,месяц не поел-не попил ,коммуналку не поплатил и можно покататься на автобусе. Австрия возглавила Совет ЕС, Порошенко озвучил ожидания Украины - Цензор.НЕТ 8674
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де ти такі зарплати бачив, чи мова про пенсії ?
вважаю, що подібне знайомство з Європою може дозволити собі майже кожний.
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Тю,а какая в Украине минималка ,которую в основном люди получают я уже молчу о тех ,которые ишачят на полставки и о каком знакомстве с Европой может иди речь ,когда человек приехал скажем в Вену ,карманы у него пустые ,дома одни проблемы а кругом ходят счастливые,богатые,улыбающиеся люди .... Австрия возглавила Совет ЕС, Порошенко озвучил ожидания Украины - Цензор.НЕТ 3664
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Не відходь від теми.
І не роби з українців жебраків, бо це неправда.
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Ну если речь идёт о порошенко ,авакове,гройсмане,яценюке и компании ,то они конечно не нищие а очень даже богатые ,зато ВСЕ остальные нищие и рейтинги это увы подтверждают .
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та подивись скільки навкруги машин і не сміши мене більше.
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Это да ,металлолома на дорогах полно ,хотя и полно хороших ,дорогих машин ,но это не потому,что украинцы богатые а потому,что в Украине полно судей,депутатов,прокуроров ,налоговиков,мусоров,таможенников Австрия возглавила Совет ЕС, Порошенко озвучил ожидания Украины - Цензор.НЕТ 4710шо-то я не видел на таких машинах ни одного комбайнера,тракториста , доярки или упаковщицы,слесаря или плотника ,не видел ни одного учителя или дворника ,продавца или парикмахера Австрия возглавила Совет ЕС, Порошенко озвучил ожидания Украины - Цензор.НЕТ 4710и поверь мне,что тут не смеяться а ПЛАКАТЬ надо..
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звичайний.
була у Львові, то там автобуси один за одним йдуть.
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я так і подумала, що то зі Львова. З інших міст дорожче напевно буде
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Нєєє, нююю, пийсатийзвиздєц....
Буратина в стране дураков...
УКРАЇНА???
Хателки припиздєнта...
ПАЦТАЛОМ!
🤣🙃
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О да, самое время об ожиданиях, учитывая, что Австрия является одним из самых пророссийских членов ЕС наряду с Кипром, Грецией, Италией и Венгрией. Австрия возглавила Совет ЕС, Порошенко озвучил ожидания Украины - Цензор.НЕТ 776
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Может морду им набить, а не работать с ними в нужном направлении и оставить всю работу паРаше?
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Австріяки говорять,що вони за відміну санкцій проти рашки і готові долучитись до італійців,а цей про якусь єдність,в якому він світі живе
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Грибная пора таки, а как известно "некоторыми грибами можно накушаться, а от некоторых и "кино посмотреть".." Австрия возглавила Совет ЕС, Порошенко озвучил ожидания Украины - Цензор.НЕТ 1175
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"Нахрена нам телевизор? Мы едим грибы и смотрим ковёр"
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Пускай попросит австриякив шоб Азарова с Клюевывм отдали .
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Кто бы что ни говорил ,но Австрия всегда голосует за продление санкций ЕС для мацковии
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Все правильно сказал Президент.

Тут принято его обливать грязью. До критики дело не доходит.
А что в Украине есть другой "хороший" президент?

Австрия сегодня - это страна "путинферштейна"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАвстрия возглавила Совет ЕС, Порошенко озвучил ожидания Украины
 
 
 
 
 
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