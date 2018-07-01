 Полторак наградил именным оружием командира бывшей Сакской бригады морской авиации Бедзая. ФОТО

Полковнику ВМС Бедзаю, который сейчас командует 10-й бригадой морской авиации Военно-морских сил Украины, вручили автоматический пистолет Стечкина на официальной церемонии в Одессе по случаю Дня Военно-морских сил Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Читайте: Государственный флаг на наших кораблях снова поднимут в бухтах украинского Севастополя, - Порошенко поздравил моряков с Днем ВМС

В 2014 году морской летчик был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Во время аннексии Крыма, когда аэродром в Новофедоровке был захвачен российскими военнослужащими, Игорь Бедзай отдал приказ подняться в воздух авиатехнике, имевшейся в распоряжении бригады. На николаевский аэродром Кульбакино смогли переправить три самолета и шесть вертолетов.

По словам Игоря Бедзая, парк 10-й бригады ВМС, которой командует полковник, пополнился вертолетом Ка-226. Техника, которая почти десятилетие находилась в разобранном состоянии, восстановлена силами волонтеров при поддержке областной власти Львовской области. Универсальный вертолет, способный действовать на море, садиться на палубу корабля, использоваться для поисково-спасательных действий, эвакуировать раненых в зоне проведения операции Объединенных сил, передали Военно-морским силам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов поздравил военных моряков и морпехов с профессиональным праздником: "Сегодня национальный флот возрождается"

"Поскольку данный тип техники в Украине никем не эксплуатируется, сейчас технический состав бригады проходит переобучение, после чего проведет регламентные работы. Готовимся к тому, чтобы ввести вертолет в эксплуатацию – ориентировочно через 1,5-2 месяца", – отметил полковник Бедзай в комментарии Крым.Реалии.