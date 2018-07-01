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 Политика Украины
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Все про:ВМС (508) Крым (20259) награда (1065) Полторак (978)

 Полторак наградил именным оружием командира бывшей Сакской бригады морской авиации Бедзая. ФОТО

Министр обороны Украины Степан Полторак 1 июля наградил именным оружием командира бывшей Сакской бригады морской авиации Игоря Бедзая.

Полковнику ВМС Бедзаю, который сейчас командует 10-й бригадой морской авиации Военно-морских сил Украины, вручили автоматический пистолет Стечкина на официальной церемонии в Одессе по случаю Дня Военно-морских сил Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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В 2014 году морской летчик был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Во время аннексии Крыма, когда аэродром в Новофедоровке был захвачен российскими военнослужащими, Игорь Бедзай отдал приказ подняться в воздух авиатехнике, имевшейся в распоряжении бригады. На николаевский аэродром Кульбакино смогли переправить три самолета и шесть вертолетов.

Полторак наградил именным оружием командира бывшей Сакской бригады морской авиации Бедзая 01

По словам Игоря Бедзая, парк 10-й бригады ВМС, которой командует полковник, пополнился вертолетом Ка-226. Техника, которая почти десятилетие находилась в разобранном состоянии, восстановлена силами волонтеров при поддержке областной власти Львовской области. Универсальный вертолет, способный действовать на море, садиться на палубу корабля, использоваться для поисково-спасательных действий, эвакуировать раненых в зоне проведения операции Объединенных сил, передали Военно-морским силам.

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"Поскольку данный тип техники в Украине никем не эксплуатируется, сейчас технический состав бригады проходит переобучение, после чего проведет регламентные работы. Готовимся к тому, чтобы ввести вертолет в эксплуатацию – ориентировочно через 1,5-2 месяца", – отметил полковник Бедзай в комментарии Крым.Реалии.

Источник: https://censor.net.ua/n3074160
 
 
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Больше бы тогда таких офицеров,то может Крым бы не проспали..
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просто умиляют диванные воины. короткая память? забыл весну 2014 года, боец?
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Отчего же..помню.. существование государства было под реальной угрозой..но если не бахнуло в Крыму, то бахнуло на Донбассе..
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но не в Киеве. плохо учил Вову Ульянова? лучше сдать часть, чем все, а потом эту часть вернуть, чем сгинуть безвозвратно
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100% а петро с мамчура героя делает, сдал всё что только можно в целости сохранности, ещё и с песнями. В нормальной стране под трибунал пошел а у нас в ВР по спискам БПП.
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Это не тот вертолет с мокшандии что купили Шуфрич 10 лет назад для МЧС... Полторак наградил именным оружием командира бывшей Сакской бригады морской авиации Бедзая - Цензор.НЕТ 5901 позорище!
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За что награды Полутораметровый?Полуостров уже вернули ?
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"Во время аннексии Крыма, когда аэродром в Новофедоровке был захвачен российскими военнослужащими, Игорь Бедзай отдал приказ подняться в воздух авиатехнике, имевшейся в распоряжении бригады. На николаевский аэродром Кульбакино смогли переправить три самолета и шесть вертолетов. Источник: https://censor.net.ua/n3074160 "

Не оставил твоему Хуйлу?
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Не защищал Украину! Но тебе это не понять, ведь судя по флажку, ты из одного с Хуйлом, союзного государства...
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У Вовы Путина тоже ствол есть. Наградной. От Украины.
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"Отметим, что экс-президент Виктор Янукович дважды наградил именными пистолетами Дмитрия Медведева, который тогда занимал пост президента. Также 27 октября 2010 года от Януковича получил украинское именное оружие Владимир Путин."

Опять зрада - Полторак наградил?
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"Игорь Бедзай отдал приказ подняться в воздух авиатехнике, имевшейся в распоряжении бригады. На николаевский аэродром Кульбакино смогли переправить три самолета и шесть вертолетов."
Т.е. вместо того, что бы защищать территорию Украины от российско-фашистских захватчиков, увел боевую технику на неоккупировпную часть?
И что, за это нужно награждать, причем не однократно?
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твое мнение понятно. надо было оставить и эту технику пупкину, а самому полковнику перейти на сторону оккупанта, как все остальные "херои". не получилось
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолторак наградил именным оружием командира бывшей Сакской бригады морской авиации Бедзая. ФОТО
 
 
 
 
 
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