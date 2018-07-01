 С 1 июля в Украине вырос прожиточный минимум и пенсии

Как сообщает Цензор.НЕТ, согласно закону о государственном бюджете на 2018 год, прожиточный минимум для детей до 6 лет вырос на 67 грн - до 1559 гривен, для детей от 6 до 18 лет увеличился на 84 гривны - до 1944 гр. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 79 грн - до 1841 грн, Для лиц, утративших трудоспособность - увеличился на 62 грн - до 1435 грн.
В связи с ростом социальных стандартов с 1 июля вырастут и пенсии.
По данным Министерства социальной политики, повышение пенсий коснется 700 тыс. пенсионеров, которые получают минимальную пенсию.
Поскольку прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, увеличивается на 62 грн, то пенсии таким гражданам будут увеличены с 1373 грн до 1435 грн.
Надбавку также получат пенсионеры, которые получают более 10 минимальных пенсий. Сейчас им выплачивают не более 13 730 грн, а с 1 июля начнут платить не более 14 340 грн.
Следующий перерасчет пенсий в связи с ростом соцстандартов будет проведен в декабре этого года.
Как известно, по закону о госбюджете Украины с 1 января 2018 прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц составлял 1700 гривен, с 1 июля - составляет 1777 гривен, с 1 декабря составит 1853 грн (для трудоспособных - 1921 грн, для лиц, утративших трудоспособность - 1497 грн).
Пусть поживут на тот минимум, что народу устанавливают, и уже через месяц прожиточный минимум резко возрастет!
🙃🤣🤣
Шоб дети этих законотворцев жили на 1944 грн в месяц
А ведь таки добавили! И это однозначно не ЗРАДА.
Это, скорее ПЕРЕМОГА.
Без шуток и иронии.
Насколько большая ПЕРЕМОГА?
Ну, тут есть об чём поговорить, мне так кажется.
Когда я узнаю, от родителей например, что значит для пенсионеров лишняя сотня гривен, мне как-то неловко и рука тянется к кошельку.
Добавили пенсионерам по-разному, кому-то полтинник, кому-то штуку-две, но им и каждая гривна на вес золота.
Поэтому любые прибавки к пенсии за счастье. Конечно, это хорошие новости...
Но! Люди, извините, а никого ничего не смущает?
Мы что, какая-то африканская страна, где сотня баксов - это предел мечтаний?
Украина - богатейшая страна, в которой есть ВСЁ!
В которой миллиарды крутятся-вертятся и заканчивают свой век в уютных забугорных офшорах.
У нас ЕСТЬ деньги! Ну, как у нас... В стране есть деньги.
Они просто каким-то странным образом превращаются в дорогие хотелки людей, имеющих доступ к бюджету. Любой, даже вменяемый вроде человек, припав к корыту, прикладывает все усилия, чтобы эта волшебная метаморфоза с финансами Украины продолжала действовать! Удивительная страна, с удивительными волшебниками!
Я это к чему? Меня жутко раздражают разговоры про пенсов, как нахлебников бюджета.
Ребята, а вы ничего не попутали?
Это нынешние пенсионеры создали то, что многие годы, до сих пор, пилится-дерибанится-распродаётся.
Достаточно просто проявить уважение к ним, чтобы на пенсию человек не выживал, а ЖИЛ.
Им же многого не надо.
Кому-то просто на еду и лекарства. Кому-то ещё и на интернет.
Или съездить разок в совковую Беларусь, где всё такое родное, советское.
Или к детям-внукам в гости...
Минимальная зарплата и пенсия в Украине, может и должна быть не меньше 7-8-ми тысяч - это уровень выживания.
Для этого есть все возможности, экономические. Есть.
Это смешная сумма, на самом деле, в Европе даже пособия для понаехавших из дальних и чуждых ебеней, раза в три больше, но хоть так для начала.
Но! Нет желания власть имущих, потому что своя рубашка, как говорится...
Желание только одно - хапнуть по-быстрому. Себе. А там разберёмся.
Украина? Да пох.
И так уже третий десяток лет.
Пичаль...
🤑
Там только для таких и многодетных субсидию оставили.
Гюля прийде і заживемо з мокшами , як в раю 😂
Посадить эту свору на те деньги, которыми они, с барского плеча, "осыпают" нас. И посмотреть на их кислые и похудевшие рыла через пару месяцев, как они на "это" проживут: прокормятся, полечатся, оденутся...
покинули территорию Донбасса ,бросив свои дома и нажитое ,они не призывали путина и не поддерживали сепаратистов. Для многих пенсии единственный источник проживания. Последним постановлением правительства они лишаются пенсии ,если пересекают
государственную границу ,АКЦЕНТИРУЮ не только границу с оккупированными территориями,они оттуда сбежали и пересекать её и в мыслях не держат, а и любую другую ,например,с Польшей и т.д. ,то есть лишены возможности дополнительного заработка,посещения родственников,друзей и т.д.
Это форменный геноцид.
Об этом подробно на авторской теме "Обращение к воровской элите Украины"
Офуеть. Кто получал копейки, тот их и будет получать. А у кого пенсия 13 штук, тому добавят. чтоб с голоду не сдох
500 ILS = 3 606,70 UAH по курсу на 30.06.2018
В Украине минимальная пенсия 1 452 UAH, разница в 2,5 раза.
2 000 израильских шекелей = 14 428,62 грн.
Ещё в каких странах Украина пенсионерам пенсии платит?