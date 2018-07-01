 С 1 июля в Украине вырос прожиточный минимум и пенсии

Как сообщает Цензор.НЕТ, согласно закону о государственном бюджете на 2018 год, прожиточный минимум для детей до 6 лет вырос на 67 грн - до 1559 гривен, для детей от 6 до 18 лет увеличился на 84 гривны - до 1944 гр. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 79 грн - до 1841 грн, Для лиц, утративших трудоспособность - увеличился на 62 грн - до 1435 грн.

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В связи с ростом социальных стандартов с 1 июля вырастут и пенсии.

По данным Министерства социальной политики, повышение пенсий коснется 700 тыс. пенсионеров, которые получают минимальную пенсию.

Поскольку прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, увеличивается на 62 грн, то пенсии таким гражданам будут увеличены с 1373 грн до 1435 грн.

Надбавку также получат пенсионеры, которые получают более 10 минимальных пенсий. Сейчас им выплачивают не более 13 730 грн, а с 1 июля начнут платить не более 14 340 грн.

Следующий перерасчет пенсий в связи с ростом соцстандартов будет проведен в декабре этого года.

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Как известно, по закону о госбюджете Украины с 1 января 2018 прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц составлял 1700 гривен, с 1 июля - составляет 1777 гривен, с 1 декабря составит 1853 грн (для трудоспособных - 1921 грн, для лиц, утративших трудоспособность - 1497 грн).