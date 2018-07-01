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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Все про:пенсия (1739) прожиточный минимум (139) рост (99)

 С 1 июля в Украине вырос прожиточный минимум и пенсии

С 1 июля прожиточный минимум в Украине вырос на 77 грн. и теперь составляет 1777 гривен на одного человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, согласно закону о государственном бюджете на 2018 год, прожиточный минимум для детей до 6 лет вырос на 67 грн - до 1559 гривен, для детей от 6 до 18 лет увеличился на 84 гривны - до 1944 гр. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 79 грн - до 1841 грн, Для лиц, утративших трудоспособность - увеличился на 62 грн - до 1435 грн.

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В связи с ростом социальных стандартов с 1 июля вырастут и пенсии.

По данным Министерства социальной политики, повышение пенсий коснется 700 тыс. пенсионеров, которые получают минимальную пенсию.

Поскольку прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, увеличивается на 62 грн, то пенсии таким гражданам будут увеличены с 1373 грн до 1435 грн.

Надбавку также получат пенсионеры, которые получают более 10 минимальных пенсий. Сейчас им выплачивают не более 13 730 грн, а с 1 июля начнут платить не более 14 340 грн.

Следующий перерасчет пенсий в связи с ростом соцстандартов будет проведен в декабре этого года.

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Как известно, по закону о госбюджете Украины с 1 января 2018 прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц составлял 1700 гривен, с 1 июля - составляет 1777 гривен, с 1 декабря составит 1853 грн (для трудоспособных - 1921 грн, для лиц, утративших трудоспособность - 1497 грн).

Источник: https://censor.net.ua/n3074155
 
   
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Порядка 70 баксов..это африканский прорыв..
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О.. теперь всё правильно..слава офшорам..
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чувак! нука дай сумму налога ндфл и есв, который ты платишь, что бы у твоих родителей была европейская пенсия. например я, лично, кроме пенсии на родителей, у которых стаж почти по 50 лет, содержу еще 12 чужих пенсионеров. для переварки-для того что бы у твоей матери была пенсия 5 000 грн, ты должен легально (!!!) получать зрп 25 000, а на двоих пенсионеров 50! или вести бизнес с отчислением налогов в бюджет на уровне 1 000 000 в месяц.
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и их мыролюбную безальтернативность.
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Сделайте зарплаты министрам и депутатам ровно в размере этого прожиточного минимуму- на большее они не наработали.
Пусть поживут на тот минимум, что народу устанавливают, и уже через месяц прожиточный минимум резко возрастет!
С 1 июля в Украине вырос прожиточный минимум и пенсии - Цензор.НЕТ 2720

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та срать вони хотіли на те скільки їм платитимуть-вони й не знають бо то для них копійки. живуть вони з мільярдів що накрали собі та вилупкам своїм-БУДЬ ВОНИ ПРОКЛЯТІ НАВІКИ.АМІНЬ
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НіЗЗЯ! ПАтАму ША будуть вАрАвать! З 1 липня в Україні зріс прожитковий мінімум і пенсії - Цензор.НЕТ 7553 Как будто они не воруют при зарплатах в 200000 грн...
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На РАБссии официальных НИЩЕБРОДОВ по данным ВЦИОМ 30 миллионов,неофициальных 45. С 1 июля в Украине вырос прожиточный минимум и пенсии - Цензор.НЕТ 617Это по сути Кирдык,денех нет,но вы дрочите,они Сейчас в Сирии и Украине,Димон Платон никогда не ВРЁТ С 1 июля в Украине вырос прожиточный минимум и пенсии - Цензор.НЕТ 617
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Да пусть на России хоть все потонут. Тебе от этого станет легче или пенсионеры украинские станут миллионерами ?
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Моя жена Пенсиоерка получает пенсию 4 770 гривен. С 1 июля в Украине вырос прожиточный минимум и пенсии - Цензор.НЕТ 8069Жаба не давит?
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Судя по твоим постам, ты миллионер и зарабатываешь хорошо. Или ты нищеброд ?
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Уже нет.15 января закрыл предприятие.А бизнес продал молодому хлопцу. С 1 июля в Украине вырос прожиточный минимум и пенсии - Цензор.НЕТ 9063Увы только пенсия и дача кормят...
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И теперь тебя волнует, как там в России живут. Понятно.
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Всё познается в Сранении...у кого Перестройка Гоффна ЛУЧШЕ
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Всюю Нищету РАБсси вчера высказала Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в Ярославской области.Цитирую дословно из видео Ютьюба : нами с трудом ВЫСРАНА программа развития медицинской отрасли.... С 1 июля в Украине вырос прожиточный минимум и пенсии - Цензор.НЕТ 6643 Блогер Дима Камикадзе Ржёт до сих пор...С 1 июля в Украине вырос прожиточный минимум и пенсии - Цензор.НЕТ 6643
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rosija ne dolzna byt Ukraine primer.Ukraina dolzna zyt na mnogo raz luce
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"Надбавку также получат пенсионеры, которые получают более 10 минимальных пенсий. Сейчас им выплачивают не более 13 730 грн, а с 1 июля начнут платить не более 14 340 грн."________________________ПЕНСИОННЫЙ "РОТТЕРДАМ +" ДЛЯ ЧИНОВНИЧЬЕГО ОТРЕБЬЯ...
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pravilno nado nazymat.Ja na vybory nepojdu poskolku ne s Ukrainy, tak mogu skazat so storony neobezajtes.Ne eto odna vlast dovela takyje pensiji,vse sto byli do nejio nicego nedelali i rezultat takoj.Ekonomika dolzna podnimatsia stob platyt prilicynyje pensiji,teper etogo u vas net,znacyt i deneg net
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дайте эту пенсию Реве--пусть меньше жрет !!!!!
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Він і так мало жире... Бачили як опух з голоду? З 1 липня в Україні зріс прожитковий мінімум і пенсії - Цензор.НЕТ 9807
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Неквалифицированные РАБОЧИЕ кадры получают прибавку к Боярыне
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Плллляяя, очешуительное нахлебалово!
🙃🤣🤣
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Для детей до 18-ти лет до 1944 грн. Жесть！ моему сыну проезд в школу 30 грн в день обходится, думаю дальше нет смысла обьяснять остальные затраты на питание, одежду и прочие спортзалы и доп. занятия.
Шоб дети этих законотворцев жили на 1944 грн в месяц
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это две пересадки? не мучай дите, отдай в школу рядом с домом
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Это или прямой, 15 грн, или одна пересадка по 7 грн. Школа в 15 минутах езды. Прямо в моем доме школу не построили
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кобалев и витренко когда узнают - умрут от зависти...
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В народе говорят: А тебе сколько добавили?
А ведь таки добавили! И это однозначно не ЗРАДА.
Это, скорее ПЕРЕМОГА.
Без шуток и иронии.
Насколько большая ПЕРЕМОГА?
Ну, тут есть об чём поговорить, мне так кажется.
Когда я узнаю, от родителей например, что значит для пенсионеров лишняя сотня гривен, мне как-то неловко и рука тянется к кошельку.
Добавили пенсионерам по-разному, кому-то полтинник, кому-то штуку-две, но им и каждая гривна на вес золота.
Поэтому любые прибавки к пенсии за счастье. Конечно, это хорошие новости...
Но! Люди, извините, а никого ничего не смущает?
Мы что, какая-то африканская страна, где сотня баксов - это предел мечтаний?
Украина - богатейшая страна, в которой есть ВСЁ!
В которой миллиарды крутятся-вертятся и заканчивают свой век в уютных забугорных офшорах.
У нас ЕСТЬ деньги! Ну, как у нас... В стране есть деньги.
Они просто каким-то странным образом превращаются в дорогие хотелки людей, имеющих доступ к бюджету. Любой, даже вменяемый вроде человек, припав к корыту, прикладывает все усилия, чтобы эта волшебная метаморфоза с финансами Украины продолжала действовать! Удивительная страна, с удивительными волшебниками!
Я это к чему? Меня жутко раздражают разговоры про пенсов, как нахлебников бюджета.
Ребята, а вы ничего не попутали?
Это нынешние пенсионеры создали то, что многие годы, до сих пор, пилится-дерибанится-распродаётся.
Достаточно просто проявить уважение к ним, чтобы на пенсию человек не выживал, а ЖИЛ.
Им же многого не надо.
Кому-то просто на еду и лекарства. Кому-то ещё и на интернет.
Или съездить разок в совковую Беларусь, где всё такое родное, советское.
Или к детям-внукам в гости...
Минимальная зарплата и пенсия в Украине, может и должна быть не меньше 7-8-ми тысяч - это уровень выживания.
Для этого есть все возможности, экономические. Есть.
Это смешная сумма, на самом деле, в Европе даже пособия для понаехавших из дальних и чуждых ебеней, раза в три больше, но хоть так для начала.
Но! Нет желания власть имущих, потому что своя рубашка, как говорится...
Желание только одно - хапнуть по-быстрому. Себе. А там разберёмся.
Украина? Да пох.
И так уже третий десяток лет.
Пичаль...
🤑
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Сосед лоботряс 32 года по тюрьмам скитался,работал немного учеником слесаря,руки из задницы выросли,ресьбу на трубе трещоткой за 5 лет не научился нарезать,с каких делов ему пенсию платить даже ту что указана в Анонсе сайта вверху??За Ч Т О ему ПЛАТИТЬ?
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ваш лоботряс еще и субсидию будет с 1 мая гарантировано получать в отличии от тех, кто работает сейчас и заработал уже пенсию! згідно постанови кмУ №329 від 27.04.2018.
Там только для таких и многодетных субсидию оставили.
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Он 32 года в тюрьме работал + 5 лет слесарем, 37 лет трудового стажа.
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Вот дерьмо! Требуйте зарплату в 2000 евро и пенсию в 1000 евро в месяц уже сегодня! В жопу их прожиточный минимум! МВФ и президент Порошенко хотят большего!

З 1 липня в Україні зріс прожитковий мінімум і пенсії - Цензор.НЕТ 424
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Теперь Грося, Рева и Розенко ждут, что народ из Польши косяками повалит зарабатывать такую фантастическую пенсию. Ни дать, ни взять - три толстяка из сказки Олеши...
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Зрадонька зрадна, сльози заважають мені розмовляти та чітко бачити все навкруги ...
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Это можно охарактеризовать одним словом - ГЕНОЦИД ...
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Тебя можно охарактеризовать одним словом ,-ДЕБИЛ
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Адепт Юли , - они все такие , все хотят много и сразу на халяву 😀
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Кто сенатора научил картинки вставлять？ покайтесь！
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Внук вставляет,я ассистент,я только учусь.... З 1 липня в Україні зріс прожитковий мінімум і пенсії - Цензор.НЕТ 2030
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Якийсь дебілізм. Іде постійне приниження спеціалістів. керівників, які відпрацювали по 40-50р і мають пенсію в межах 6-7 тис.грн і їм не буде повишено пенсії, Виходить лодирям, людям низької кваліфікації і тим, хто має пенсії вище 13,5 тис грн--повишати треба, а тим хто ПРАЦЮВАВ--непотрібно.
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крепким хозяйственникам без повышеной пенсии не выжить.Специалисты "трудоголики" Кернесы,Рабиновичи и пр.. З 1 липня в Україні зріс прожитковий мінімум і пенсії - Цензор.НЕТ 2636
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Всё что платил Сралин ГУЛАГу во время Войны с братаном Гитлером,хотите повторения?
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в 2006 г у меня была пенсия 1220 грн, по тому курсу 1220:5,2=234$ а сейчас 1850:26=75$.......................ВОТ И ВСЕ РАСЧЁТЫ
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в 2006 году у меня пенсия была 470 гривен З 1 липня в Україні зріс прожитковий мінімум і пенсії - Цензор.НЕТ 506Везет тебе
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Срочно потрібен новий курс, бігти падати раіськи в ножки, бо того й дивись - середній ВВП на українця стане більший ніж у свинособак (((((((((
Гюля прийде і заживемо з мокшами , як в раю 😂
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Минимальный пазмер пенсии в 2013 году при Мыколе Азирове 894 гривны,после этого я сделал перерасчёт,сейчас пенсия за июнь 11 770 гривен.. З 1 липня в Україні зріс прожитковий мінімум і пенсії - Цензор.НЕТ 2895 З 1 липня в Україні зріс прожитковий мінімум і пенсії - Цензор.НЕТ 2895
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11770:470=25.....в 25 раз у тебя увеличилась пенсия...ты должен крепко любить нашу власть З 1 липня в Україні зріс прожитковий мінімум і пенсії - Цензор.НЕТ 6636
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Есть одна мечта. Глупая и безнадёжная, но - мечта.
Посадить эту свору на те деньги, которыми они, с барского плеча, "осыпают" нас. И посмотреть на их кислые и похудевшие рыла через пару месяцев, как они на "это" проживут: прокормятся, полечатся, оденутся...
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Индюкович по дешевке 8 гривен скупил Доллары Украины и удрал в Подмосковную Барвиху...,в казне было пусто на начало 2014 года,не оствлять же бабло Бандеровской Хунте?
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Многие пенсионеры беженцы с Донбасса лишены пенсий. Напомню,эти граждане Украины
покинули территорию Донбасса ,бросив свои дома и нажитое ,они не призывали путина и не поддерживали сепаратистов. Для многих пенсии единственный источник проживания. Последним постановлением правительства они лишаются пенсии ,если пересекают
государственную границу ,АКЦЕНТИРУЮ не только границу с оккупированными территориями,они оттуда сбежали и пересекать её и в мыслях не держат, а и любую другую ,например,с Польшей и т.д. ,то есть лишены возможности дополнительного заработка,посещения родственников,друзей и т.д.
Это форменный геноцид.
Об этом подробно на авторской теме "Обращение к воровской элите Украины"
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Реформи б'ють ключом і все по голові нещасного українського народу,а може вже потрібно українському народу відповідати кулаком по голові горе рехворматорам!!
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если заплатить пенсионерам по 700 евро сможет барига ездить на мальдивы а ахметов покупать дома у лондоне вместе с пинчуком??
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Надбавку также получат пенсионеры, которые получают более 10 минимальных пенсий. Сейчас им выплачивают не более 13 730 грн, а с 1 июля начнут платить не более 14 340 грн.
Офуеть. Кто получал копейки, тот их и будет получать. А у кого пенсия 13 штук, тому добавят. чтоб с голоду не сдох
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мінімальна пенсія меньше за прожиточних мінімум...маразм? ні, це -чергова перемога оффшорно-соєвого сліпотраста
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Братский еврейский народ в Израиле получает пенсии из Украины. Каков размер пенсии? От 500 шек. (минимальная) до 1500-2000 шек. и выше, в зависимости от стажа (суммарного в СССР, СНГ), зарплаты, льгот.
500 ILS = 3 606,70 UAH по курсу на 30.06.2018
В Украине минимальная пенсия 1 452 UAH, разница в 2,5 раза.
2 000 израильских шекелей = 14 428,62 грн.
Ещё в каких странах Украина пенсионерам пенсии платит?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 1 июля в Украине вырос прожиточный минимум и пенсии
 
 
 
 
 
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