 Пострадавших от потопа в Чернигове разместили в резервных помещениях, - горсовет

Об этом информирует пресс-служба Черниговского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Среди пострадавших - 26 человек, в том числе 4 ребенка, поселены в общежитие строительного лицея на ул.Ивана Мазепы. Еще шестерым предоставлены комнаты в детском УРЦ №2, что на проспекте Победы (это две семьи, в одной из которых беременная женщина, а во второй ребенок с хронической болезнью, за которым ухаживает бабушка)", - говорится в сообщении.

В мэрии подчеркнули, что число временно переселенных может увеличиться за счет жителей поврежденного стихией частного дома по ул. Декабристов, 8-а.

По состоянию на 1 июля, состояние дома по ул. Текстильщиков, 23 продолжат оценивать специалисты.

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Как сообщалось, утром 30 июня в Чернигове выпала месячная норма осадков, в результате чего произошло подтопление около 90 частных домовладений. Городские власти приняли решение о временном отселении на период ликвидации последствий непогоды около полусотни людей. Их временно разместят в общежитии Строительного лицея и в Черниговском учебно-реабилитационном центре.

Утром 1 июля в ГСЧС уточнили, что спасатели при помощи двух резиновых лодок из зоны подтопления эвакуировали 16 человек, из которых трое переданы медицинским работникам.