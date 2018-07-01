EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Происшествия
  857  6
Все про:дожди (159) непогода (379) Чернигов (378) ЧП (251)

 Пострадавших от потопа в Чернигове разместили в резервных помещениях, - горсовет

В Чернигове 32 пострадавших от ухудшения погодных условий жителей дома по улице Текстильщиков, 23 разместили в резервных помещениях.

Об этом информирует пресс-служба Черниговского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Непогода в Украине продлится, ожидается повышение уровня воды в реках, - Гидрометцентр

"Среди пострадавших - 26 человек, в том числе 4 ребенка, поселены в общежитие строительного лицея на ул.Ивана Мазепы. Еще шестерым предоставлены комнаты в детском УРЦ №2, что на проспекте Победы (это две семьи, в одной из которых беременная женщина, а во второй ребенок с хронической болезнью, за которым ухаживает бабушка)", - говорится в сообщении.

В мэрии подчеркнули, что число временно переселенных может увеличиться за счет жителей поврежденного стихией частного дома по ул. Декабристов, 8-а.

По состоянию на 1 июля, состояние дома по ул. Текстильщиков, 23 продолжат оценивать специалисты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Паводок в Ивано-Франковской области смывает колыбу. ВИДЕО

Как сообщалось, утром 30 июня в Чернигове выпала месячная норма осадков, в результате чего произошло подтопление около 90 частных домовладений. Городские власти приняли решение о временном отселении на период ликвидации последствий непогоды около полусотни людей. Их временно разместят в общежитии Строительного лицея и в Черниговском учебно-реабилитационном центре.

Утром 1 июля в ГСЧС уточнили, что спасатели при помощи двух резиновых лодок из зоны подтопления эвакуировали 16 человек, из которых трое переданы медицинским работникам.

Источник: https://censor.net.ua/n3074154
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дожились!
Малейшие неблагоприятные погодные условия вызывают калапс в инфраструктуре наших городов ( про сёла и посёлки даже боюсь упоминать): летом - дощ, зимой - снег.
Скока лет мы уже слышим от наших "курувальникiв", шо инфраструктура сгнила и её нада срочно модернизировать? Уж лет пятнадцать - точно. И шо с того времени "модернизировали" власти? - токо свои маетки. И всё!
Интересно, в свои хатынках, они так же поебательски к сливу воды и говна относятся, или в этом плане у них ЛИЧНО всё зашибись, и их поебательство распространяется токо на их работу на громаду?
 показать весь комментарий
 
Ни фига себе "малейшие"! Целый час лило как из ведра...в некоторых домах что в низине, воды было по шею. Просто - "снова здравствуйте!": опять какие-то идиоты не открыли шлюзы на реке и залило ближайшие улицы + "не совсем законные" постройки + дома из категории "100 лет в обед" + тотальное воровство на всём (дороги, ливнёвки и прочее)...короче - ВСЁ как и ВЕЗДЕ в Украине..
 показать весь комментарий
 
А шо, так лило в первый раз со времён возникновения жизни на Земле?
По моему, такое происходит кажный год. И если не дощ, то снег - ставит перед городскими свинушами непреодолимые задачи.
 показать весь комментарий
 
Моей маме 73 года и она ТАКОЕ в первый раз видела - ни о чем не говорит?!..а вот я - лет 25 назад в виде тайфуна во Владивостоке: там тогда такое лило 4 суток, размыло и железную дорогу, и все, что можно было. К счастью - у нас в Украине ТАКОЕ редко бывает..((
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПострадавших от потопа в Чернигове разместили в резервных помещениях, - горсовет
 
 
 
 
 
 вверх