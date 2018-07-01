 Пострадавших от потопа в Чернигове разместили в резервных помещениях, - горсовет

Об этом информирует пресс-служба Черниговского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.
"Среди пострадавших - 26 человек, в том числе 4 ребенка, поселены в общежитие строительного лицея на ул.Ивана Мазепы. Еще шестерым предоставлены комнаты в детском УРЦ №2, что на проспекте Победы (это две семьи, в одной из которых беременная женщина, а во второй ребенок с хронической болезнью, за которым ухаживает бабушка)", - говорится в сообщении.
В мэрии подчеркнули, что число временно переселенных может увеличиться за счет жителей поврежденного стихией частного дома по ул. Декабристов, 8-а.
По состоянию на 1 июля, состояние дома по ул. Текстильщиков, 23 продолжат оценивать специалисты.
Как сообщалось, утром 30 июня в Чернигове выпала месячная норма осадков, в результате чего произошло подтопление около 90 частных домовладений. Городские власти приняли решение о временном отселении на период ликвидации последствий непогоды около полусотни людей. Их временно разместят в общежитии Строительного лицея и в Черниговском учебно-реабилитационном центре.
Утром 1 июля в ГСЧС уточнили, что спасатели при помощи двух резиновых лодок из зоны подтопления эвакуировали 16 человек, из которых трое переданы медицинским работникам.
Малейшие неблагоприятные погодные условия вызывают калапс в инфраструктуре наших городов ( про сёла и посёлки даже боюсь упоминать): летом - дощ, зимой - снег.
Скока лет мы уже слышим от наших "курувальникiв", шо инфраструктура сгнила и её нада срочно модернизировать? Уж лет пятнадцать - точно. И шо с того времени "модернизировали" власти? - токо свои маетки. И всё!
Интересно, в свои хатынках, они так же поебательски к сливу воды и говна относятся, или в этом плане у них ЛИЧНО всё зашибись, и их поебательство распространяется токо на их работу на громаду?
По моему, такое происходит кажный год. И если не дощ, то снег - ставит перед городскими свинушами непреодолимые задачи.