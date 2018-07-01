 Непогода в Украине продлится, синоптики прогнозируют рост уровня воды в реках

Об этом сообщили в Гидрометцентре, информирует Цензор.НЕТ.
"1 июля в центральных, северных, восточных областях и в Приазовье грозы, местами сильные дожди, град, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, в связи с этим на реках бассейна Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) ожидается повышение уровня воды на 0,2 - 1,0 м.
Также прогнозируется, что во второй половине суток 1 июля на реке Днестр в створе гидрологического поста Залещики (Тернопольская область) начнется частичное затопление поймы и начальное - сельскохозяйственных угодий.
Кроме этого ночью 1 июля на реке Прут в створе гидрологического поста Черновцы на низкорасположенных участках возможен выход воды на заводь.
Напомним, в результате непогоды на выходных в Чернигове случился потоп. Власти Чернигова отселяют 50 жителей из затопленных домов, организован сбор вещей для пострадавших.