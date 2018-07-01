 "Сообщение с Украиной оказалось выстрелом в десятку": Польша запустит поезд из Перемышля в Берлин с расчетом на украинцев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦТС.
В PKP Intercity хотят этим воспользоваться и добиться того, чтобы это движение осуществлялось именно по железной дороге. Для этого до конца года запустят состав из прицепных вагонов, который из Перемышля будет идти через Вроцлав и Зелену Гуру до столицы Германии.
"Сообщение с Украиной оказалось выстрелом в десятку. Поезда из Перемышля во Львов и Киев с каждым годом перевозят все больше пассажиров. За первые пять месяцев имеем уже столько пассажиров, сколько за весь минувший год, когда отмечался двукратный рост путешественников. Очевидно, что стоит ожидать следующего удвоения количества пассажиров на направлениях с Востока", - заявил глава PKP Intercity Марек Хранюк.
По словам топ-менеджера, компания намерена воспользоваться этим трендом и предложить новое ж/д сообщение еще в этом году. "Есть взаимопонимание с украинской и немецкой сторонами в вопросе сообщения из Перемышля через Зелену Гуру до Берлина. Поезд будет называться "Метрополь". Это будет состав вагонов, который во Вроцлаве будет прицепляться до состава, следующего в Берлин", - пояснил М. Хранюк.
Он также отметил, что рост трафика на восточном направлении требует пристального внимания к запуску поездов из Польши, которые могли бы двигаться по ж/д с колеей стандарта 1520 мм. Для этого нужны современные системы смены ширины колесных пар на подвижном составе. Как пример он привел поезда Talgo, следующие из Москвы, которые в Бресте подстраиваются под ширину европейской колеи за считанные минуты.
А вы в конце 2004 проголосовали за Ющенко, а в начале 2006 - за партию рыгов. А в 2010 за Януковича, который бросал страну к ногам кремля.
Теперь вините во всём правителей... За кого голосовали, тот и правитель.
Раньше в Вену летал супер дорогой австрийский самолет и осень дорогое МАУ. Сейчас запущены полеты ЛОУКОСТОВ в братиславу( 60 км от Вены) уже вроде 4 раза в неделю - это достаточно дешево и всего 1.5 часа в воздухе. А из аэропорта Братиславы в Вену ходит каждые 15 минут современный автобус( от 1 евро билет).
Если уберут границы с ЕС ( мечты!) , то путешествовать по Европе будет совсем просто и недорого .
1. Цена на коммуналку не соответствует зарплате украинца
2. Лекарства дороже - ПОДТВЕРЖДАЮ ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА . И нет фальсификата
3. За здоровьем в ЕС благодаря страховой медицине отлично следят .Например в Словакии операция катаракты делается бесплатно и хрусталик бесплатно. Нет застарелых катаракт , как в Украине., в Украине на каждом щагу , потому что украинцы идут к врачу в последний момент
4. Многие продукты дешевое. В колбасах нет всякой дряни , сыр не СЫРНЫЙ ПРОДУКТ, молоко натуральное
5. Поездки по ЕС упрощены и дешевы
6. В ЕС НЕТ АВТОБАРВГ , потому машины дешевые и добротные
А вот авто на эти 18 тысяч приличное она не купит, томущо автобарыги сделали из украинцев нищих рабов.
В Польше и ЕС БЕЗ МЕДИЦИНСКОЙ СТРАХОВКИ НА РАБОТУ НЕ БЕРУТ. Есть исключения- но сегодня украинцы более требовательны к месту работы- есть большой выбор.
Можно нострифицировать любой диплом ( ВУЗ , техникум) не выезжая из Украины.
Аренда квартиры, если ее снимать в есть с подругами ,не очень дорогая- ТАК ДЕЛАЕТ ВСЯ ЗАПАДНАЯ МОЛОДЕЖЬ
"Кто хочет действовать, тот ищет возможности, кто не хочет - ищет причины" (с)
Фарион уже помогала паРаша и Лука-ТВ...
Боже мой какие неимоверные усилия что бы морально подавить украинцев и всё впустую , никто не реагирует . Сочувствую тебе хлопец ..
http://auto-stock.eu/