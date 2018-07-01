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Все про:Берлин (142) железная дорога (1012) Перемышль (28) Польша (4401)

 "Сообщение с Украиной оказалось выстрелом в десятку": Польша запустит поезд из Перемышля в Берлин с расчетом на украинцев

Польская железнодорожная компания PKP Intercity намерена в текущем году наладить прямое железнодорожное сообщение между Перемышлем и Берлином. Это обусловлено растущим трафиком на восточной границе Польши и миграцией граждан Украины в страны ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦТС.

Читайте: Украина и Польша изучают возможность запуска поезда Львов-Люблин

В PKP Intercity хотят этим воспользоваться и добиться того, чтобы это движение осуществлялось именно по железной дороге. Для этого до конца года запустят состав из прицепных вагонов, который из Перемышля будет идти через Вроцлав и Зелену Гуру до столицы Германии.

"Сообщение с Украиной оказалось выстрелом в десятку. Поезда из Перемышля во Львов и Киев с каждым годом перевозят все больше пассажиров. За первые пять месяцев имеем уже столько пассажиров, сколько за весь минувший год, когда отмечался двукратный рост путешественников. Очевидно, что стоит ожидать следующего удвоения количества пассажиров на направлениях с Востока", - заявил глава PKP Intercity Марек Хранюк.

По словам топ-менеджера, компания намерена воспользоваться этим трендом и предложить новое ж/д сообщение еще в этом году. "Есть взаимопонимание с украинской и немецкой сторонами в вопросе сообщения из Перемышля через Зелену Гуру до Берлина. Поезд будет называться "Метрополь". Это будет состав вагонов, который во Вроцлаве будет прицепляться до состава, следующего в Берлин", - пояснил М. Хранюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсуждается проект строительства узкой железнодорожной колеи из Европы во Львов, - Порошенко

Он также отметил, что рост трафика на восточном направлении требует пристального внимания к запуску поездов из Польши, которые могли бы двигаться по ж/д с колеей стандарта 1520 мм. Для этого нужны современные системы смены ширины колесных пар на подвижном составе. Как пример он привел поезда Talgo, следующие из Москвы, которые в Бресте подстраиваются под ширину европейской колеи за считанные минуты.

Источник: https://censor.net.ua/n3074151
 
   
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очень хорошо. теперь молодёжи будет легче. в добрый путь!
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это точно,Украина страна не для молодежи,а для рехорматоров
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не понимаю вашей иронии. Я сама предпочитаю поезд самолету и тем более автобусу. Это для меня еще одна перспектива поездки в Украину. Что в этом такого?
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когда в Германию линяла,тоже поездом?он про это и пишет
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да никакой иронии нет,Пшемыль редкая задница,пару раз там попадал,когда без машины ездил,теперь будет проще
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Повезло полякам с правителями, развиваются так что мы можем только мечтать..
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ну если бы с Украины бабло не выводили все Пита..сы с 91 года и до сех пор то и в Украине было бы всё гуд, вот как только начнут садить всех презов за зраду гос интересов, и не только их, так сразу можно будет понят что в Украине начались реформы и есть верховенство права а не бла бла бла....
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а я не куя не жду я работаю сам на себя здесь и по возможности в Украину вкладываю и очень надеюсь что я не один, а ты пиздун посмотри сколько в Украину бабла передают(мин 5 милиардов в 2015- 7 лярдов) и где оно девается, почему валюта(гривни никто не передаёт) не остаётся в государстве?
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Назви прізвище президента, якого треба обрати.
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Я могу ответить за себя. Мне нравятся Вакарчук и Зеленский. А все остальные -старые гаанюки . Все они с пережитками совка и с привычками ЖИТЬ НА ШИРОКУЮ НОГУ , чего нет у европейских политиков
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Вакарчук це ще можливо, а от Зеленський має особливість і його не оберуть. Що всіх старих погоджуюсь, але я хотів почути думку зрадоботів "Сполучення з Україною виявилося пострілом у десятку": Польща запустить потяг із Перемишля до Берліна з розрахунком на українців - Цензор.НЕТ 4614
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народ выбирает дважды судимого януковича,а потом решает кого выбрать между комиком и певцом ,это проблемы с народом и конкретные
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Але ж мені на моє питання жодного разу не відповів зрадобот, тому проблема з такими "Сполучення з Україною виявилося пострілом у десятку": Польща запустить потяг із Перемишля до Берліна з розрахунком на українців - Цензор.НЕТ 7340
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а ты точно у зрадобота спрашивал?Он на Банковой сидит,а ты на форумах тершься
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а кто ты такой что бы тебе отвечать?У нас голосование тайное,ты хотя бы Конституцию Украины прочитай для начала
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кто и за кого он будет голосовать,это не твое дело,голосование тайное,запиши себе на лбу
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Иногда просто поражает, с каким рвением участвуют в политической жизни Украины всякие приблудившиеся нацмены. Им бы на своей исторической родине такую активность в развитии цивилизации проявлять, но нет. Там башку отбивают без объяснений. И только мы, Украинцы, терпим и терпим всю эту приблуду, с каждым днем теряя свою государственность и национальную идентичность. Пора бы уже и о чести своей национальной вспомнить и перестать считать украинских националистов какими-то виртуальными нацистами с подачи нацменского сброда. Так что, хасан или как там тебя, вали в сад со своими примитивными суждениями об устройстве мира. Не удивлюсь, если под ником муслима скрывается кошерное мурло. Это для них вполне типично.
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Заберите их себе. А здесь уж как-нибудь сами, без клоунов.
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свиноботи тут як тут шось ми "самі" поки що перетворили все в повну сраку. Зараз хоч голову з неї висунули, хоч багатьом це як серпом по яйцях.
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Поляки взялись за реформы в 1989 году. И за коммуняк не голосовали.
А вы в конце 2004 проголосовали за Ющенко, а в начале 2006 - за партию рыгов. А в 2010 за Януковича, который бросал страну к ногам кремля.
Теперь вините во всём правителей... За кого голосовали, тот и правитель.
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Ответ не верный. Все шо ты написал это наслидкы. Проголосовать нужно было один раз правильно, а именно не за кравчука, а за Чорновола. Да и никто никого не винит. Любит наш пипл страдания шоб личные свои проепы перевести на "правителей", а в душе осознают шо сами увиновны
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а ще кожний дрібний гопник вважає себе блатним. і всі думають що всіх обнаперстять, і в дамки. А в результаті, всі коллективно опинилися в лохах. Я це ще в 90х казав - не будь фраєром, тому що на всіх не вистачить - сьогодні ти знайшов лоха, а завтра тебе зроблять лохом, тому що таке суспільство побудували.
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Ну Омелян тоже уделяет внимание этой проблеме.. Сейчас готовят поезд Мукачево- Будапешт по узкой колее, а жто значит что Братислава и Вена На этой же ветке.,
Раньше в Вену летал супер дорогой австрийский самолет и осень дорогое МАУ. Сейчас запущены полеты ЛОУКОСТОВ в братиславу( 60 км от Вены) уже вроде 4 раза в неделю - это достаточно дешево и всего 1.5 часа в воздухе. А из аэропорта Братиславы в Вену ходит каждые 15 минут современный автобус( от 1 евро билет).
Если уберут границы с ЕС ( мечты!) , то путешествовать по Европе будет совсем просто и недорого .
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можно подумать поляки в Германию на зароботки не ездят, хз сколько их там осело на ПМЖ в 80-х 90-х.
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У Поляков дома зарплата 1000 долларов,могут в Германии больше заработать,ты их с кем сравниваешь,с украинцами?
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Зараз в Києві вже повно зарплат на 18т грн, що для заробітчанина з Києва близько до польських заробітків.
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Али, нет кроме денег многого другого.
1. Цена на коммуналку не соответствует зарплате украинца
2. Лекарства дороже - ПОДТВЕРЖДАЮ ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА . И нет фальсификата
3. За здоровьем в ЕС благодаря страховой медицине отлично следят .Например в Словакии операция катаракты делается бесплатно и хрусталик бесплатно. Нет застарелых катаракт , как в Украине., в Украине на каждом щагу , потому что украинцы идут к врачу в последний момент
4. Многие продукты дешевое. В колбасах нет всякой дряни , сыр не СЫРНЫЙ ПРОДУКТ, молоко натуральное
5. Поездки по ЕС упрощены и дешевы
6. В ЕС НЕТ АВТОБАРВГ , потому машины дешевые и добротные
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Я сказав, що 18 тис. грн достатньо для того, щоб не їхати у Польщу. Пояснюю: у моєї дочки така зарплата, вона має свою квартиру (1,5 тис. грн комуналка), до дачі 20 хв. їхать, поруч АТБ з недорогими продуктами. Щодо "дряні" в ковбасах, то це є, але в магазинах. Я купую напряму те, де цього нема. Це не є проблемою для Києва. Якісне м'ясо від 90 грн за кг, є натуральне молоко і справжній сир без домішок...А от якби вона поїхала працювати в Польщу, то платила би за оренду і не отримала взагалі ніякого медичного обслуговування. Їй вигідніше працювати в Києві
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так приведи зарплату сразу Ахметова,зачем ему в Польшу ехать,он сразу в Лондоне дом купил,18 000 грн для Украины это огромная зарплата,а для регионов вообще неслыханная
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я забрала брата с Польши. Нечего там делать и в наймах ходить.
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а в Германии он не в наймах,капиталист уже,на него работают
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Али, просто вы как отец боитесь ее отпускать в ЕС. Такие все родители.
А вот авто на эти 18 тысяч приличное она не купит, томущо автобарыги сделали из украинцев нищих рабов.
В Польше и ЕС БЕЗ МЕДИЦИНСКОЙ СТРАХОВКИ НА РАБОТУ НЕ БЕРУТ. Есть исключения- но сегодня украинцы более требовательны к месту работы- есть большой выбор.
Можно нострифицировать любой диплом ( ВУЗ , техникум) не выезжая из Украины.
Аренда квартиры, если ее снимать в есть с подругами ,не очень дорогая- ТАК ДЕЛАЕТ ВСЯ ЗАПАДНАЯ МОЛОДЕЖЬ
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Вона сама все вирішує. В Польщі і Угорщині вона теж була, але їй більше подобається в Києві, що крім того вигідніше для неї.
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1000 долларов это 27 000 гривень,математика не твой конек,про 18 000 в регионах раскажи,тебя наверное побьют
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Почитай вище і зрозумій, що ти 1000 баксів не отримаєш, але заплатиш за оренду житла. Тепер бий сам себе "Сполучення з Україною виявилося пострілом у десятку": Польща запустить потяг із Перемишля до Берліна з розрахунком на українців - Цензор.НЕТ 3553
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пля ты вообще чокнутый,а в КИВЕ ЖИЛЬЕ БЕСПЛАТНОЕ?
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Прочитав, що дочка платить 1500 грн і то в опалювальний сезон? А зараз десь близько 500 грн за комуналку?
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а вот оно что,приезжему в Киев на заработки нужно еще и квартиру свою купить в Киеве,ты под дурачка косишь или такой и есть?
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Це твоя справа, що тобі треба. Я кажу про себе, та багатьох інших киян "Сполучення з Україною виявилося пострілом у десятку": Польща запустить потяг із Перемишля до Берліна з розрахунком на українців - Цензор.НЕТ 2619
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ты что показатель средней зарплаты по Украине,кому нужны тут твои частные примеры?Минималка это 3200 грн 107 евро,эту зарплату получают миллионы,а в регионах и пол ставки
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Отримуй мінімалку, якщо тебе це влаштовує, або шукай інші шляхи. Я знаю як пристойні гроші заробляють у регіонах і повертаються із Європи з не дуже великими грошима додому "Сполучення з Україною виявилося пострілом у десятку": Польща запустить потяг із Перемишля до Берліна з розрахунком на українців - Цензор.НЕТ 4609
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знаешь ты как на форумах сидеть с утра до вечера,ты в тех регионах хотя бы был,половина в селе вообще без работы
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Був в регіонах і через кілька днів знов буду "Сполучення з Україною виявилося пострілом у десятку": Польща запустить потяг із Перемишля до Берліна з розрахунком на українців - Цензор.НЕТ 3746
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спроси у них,довольны ли они свой зарплатой в 18 000 гривень и сразу убегай
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Звичайно, що там нема таких зарплат, якщо не працюєш на себе. Я знаю тих, хто і там так заробляє, але треба мати свій бізнес і не працювати на когось.
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А шо, в Варшаве новострой не в глубоких епенях за 400-600 еуро квадратный метр можно купить? Так, просто дуже цикаво. Или может в 50 км от той самой Варшавы в самой шо ни есть девственной природе купить вполне себе пригодную хату с гектаром огорода за десятку тоже можно? Или может у берега Вислы вдали от городов за тридцатку еуро с землей под ключ сруб тоже можно закуячить? Все познается в сравнении. У нас, если не стремиться жить обязательно в Кийове или как минимум в облцентре, то есть овердокуя вариантов в любом регионе за смишные гроши. По поводу же заробляния грошей, то много кто, особенно среди молодежи, фрилансеры, да и есть куча способов заработать шоб не быть каждый день на рабочем месте. Один переселенец с Даунецка жаловался, шо нема где жить, киздец, по миру пойду. Взял за шкибарки, посадил в автивку, отвез на 20 км от облцентра и на следующий день он стал обладателем вполне себе кирпичной хаты с сараем, гаражем, погрибом, садком, двадцатью сотками городу за 5 штук убитых прызыдентов. Плять, в том селе даже интернет проводной имеется)))
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Отож і я про це. Головне вміти щось потрібне робити, за що платять гроші.
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Головне це хотіти , не мати бажання , а люто хотіти . Приписують Наполеону - : "Хто хоче вирішити питання той шукає шляхи його вирішення , хто не хоче шукати шляхів , той шукає виправдань " .
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Подобное высказывание еще Сократу приписывают. Правда там не о "хотении".
"Кто хочет действовать, тот ищет возможности, кто не хочет - ищет причины" (с)
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только если выйти из дома в любой части Польши,то попадаешь на хорошую дорогу,дешевую машину,что бы по ней ездить,автобусное сообщение по таблице,пьяный прохожий во двор гранату не закинет,а главное везде работу найти можно,даже в самом далеком селе,а у нас одни фрилансеры "Сполучення з Україною виявилося пострілом у десятку": Польща запустить потяг із Перемишля до Берліна з розрахунком на українців - Цензор.НЕТ 1298 "Сполучення з Україною виявилося пострілом у десятку": Польща запустить потяг із Перемишля до Берліна з розрахунком на українців - Цензор.НЕТ 1298
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Мій товариш побудував будинок в 30 км від Києва і кожен день їздить на роботу в Києв із заробітком 25 тис. грн, але він чудовий спеціаліст в кількох галузях "Сполучення з Україною виявилося пострілом у десятку": Польща запустить потяг із Перемишля до Берліна з розрахунком на українців - Цензор.НЕТ 7374
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некоторые и в Козине построили прекрасные виллы и ездят в Киев на роботу"Сполучення з Україною виявилося пострілом у десятку": Польща запустить потяг із Перемишля до Берліна з розрахунком на українців - Цензор.НЕТ 5274 "Сполучення з Україною виявилося пострілом у десятку": Польща запустить потяг із Перемишля до Берліна з розрахунком на українців - Цензор.НЕТ 5274
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Це не в тему, бо він сам будував, хоча ще наймав недорогих будівельників із ЗУ. У нього бюджетний варіант.
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Ну-да, ну-да. Я живу в епенях, дороги ровные, автобус ходит не по таблице, а по расписанию, пьяные прохожие ничего во двор не кидают - у меня наклейка на калитке "Пид охороною ПС"))) Шо такое дешевая машина, шкауди с полляма пробегом? Ну если нема жинки, любовницы, кумы))) и дитлахив, то будет куда гроши девать. Ты когда гарадской с своих джунглей выбирался к Людям? А так, да, адназначна надо уепать в Польшу собирать клубнику, бо у нас она не растет))) Такое впечатление шо туды уехали спецЫалисты с двумя вышами и досвидом в иноземной компании. Так никуя, тут падлы працюют, заробляют как там, а на жизнь тратят меньше и пачемута еще хватает купить шото не на бляхах и свежее.
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українці скупають землі та нерухомість, особливо на сході Польщі, до речі. Не знаю хто скупає - зрада, чи порохоботи.
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Ну так у них тоже большинству надо всё и сразу...
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тебе типа не надо,за даром тут шоколад облизываешь с 08.00 до 20.00 по будням
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Разница между зрадой и порохоботами - ментальная, зрада хочет в Европу, а порохоботы хотят быть Европой...
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Так створюй Європу в Білорусі... Не переймайся Україною - переймайся своїм "союзньім государством"..
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ВКЛ_это_мы_01 он уже запутался что он строит Европу в Украине и россию у себя
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Главное, что ты упорот в том, что можно быть Европой, но - по-кацапски...
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Вот и строим Европу, а не негатив их Украины через паРаша и Лука-ТВ хотим получать.
Фарион уже помогала паРаша и Лука-ТВ...
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зрада хочет в Европу, а порохоботы вже давно живуть в Европі))
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Зрада бежит в Европу, а порохоботы строят Европу в Украине.
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Не нужно бояться того, что "все уедут" - уедет тот, кто все равно бы уехал, а куда - раша, Крым, Польша, какая разница. Не все так сладко заграницей, как кажется, когда нас там нет Со временем понимаешь, что хорошо бы всё, что тут и как тут, но у себя дома - заграница это трудно, и психологически, и языково, проходят годы, прежде чем ты ощущаешь себя здесь "как дома", но это "как" все равно остаётся. А получить такой хороший опыт нашему молодняку не помешает, пусть знают, что есть что-то слаще совковой морковки, в которую до сих пор верят в раше.
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і навчаться себе поводити культурно. і працювати і вчитись.
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Безвиз в действии...туда и обратно на заработки
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Автівками, поїздами, з вокзалів і ж.д. платформ, втікали і діти, й дорослі, й солідні дами від гройсмашенківських реформ.
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Якщо для українців, то потяг повинен йти не лише до Перемишля, а й до Львова, наприклад.
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Украинцы мы рассчитываем на вас.Добро пожаловать в семью
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А ми на вас, особливо коли повернетесь додому "Сполучення з Україною виявилося пострілом у десятку": Польща запустить потяг із Перемишля до Берліна з розрахунком на українців - Цензор.НЕТ 6684
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Та ну вас , сусідка полетіла до сестри , так на кордоні бюрократи причепились , що немає запрошення . Переночувала в поліцейському мавп'ятнику , а на ранок півтора десятка таких обломовців відправили чартером до України.
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разберуть останніх батраків...у Європі українці-другий сорт.
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Сказал третьесортный кацапский трололо . "Сполучення з Україною виявилося пострілом у десятку": Польща запустить потяг із Перемишля до Берліна з розрахунком на українців - Цензор.НЕТ 9078.
Боже мой какие неимоверные усилия что бы морально подавить украинцев и всё впустую , никто не реагирует . Сочувствую тебе хлопец ."Сполучення з Україною виявилося пострілом у десятку": Польща запустить потяг із Перемишля до Берліна з розрахунком на українців - Цензор.НЕТ 6596.
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А чого не пишеш рідною японською мовою?
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типічний мокшанець, який любить раіссю-матушку, но любить із Японії🏯
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зубожілим зрадойобам і люмпенам тімашенки Берлін не потрібний, їм би мір с мишебратьямі і дішовий газ в обмін на незалежність, да калбасу по два двацать
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Прокат машин в Перемышле от 650 грн! Удобно и недорого!
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Цікаво, в тому поїзді також вирубають пасажирам кисень, як в електричках в пост-совку, і возять як в товарняках в гулаг та концтабори возили? Чи все ж такі ні?
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Главное для украинцев -не ездить на мацковию,не работать на хунту карликов ,не усиливать их режим . Отсутствие рабочих рук на мацковии самаяболезненная для карликов тема. БОЙКОТ мацковии .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Сообщение с Украиной оказалось выстрелом в десятку": Польша запустит поезд из Перемышля в Берлин с расчетом на украинцев
 
 
 
 
 
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