 Государственный флаг на наших кораблях снова поднимут в бухтах украинского Севастополя, - Порошенко поздравил моряков с Днем ВМС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Турчинов поздравил военных моряков и морпехов с профессиональным праздником: "Сегодня национальный флот возрождается"

"От имени Украинского народа благодарю весь личный состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины за преданность воинскому долгу, мужество и героизм. Верю, что совместными усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, а Государственный Флаг на наших кораблях снова будет поднят в бухтах украинского Севастополя. Желаю всем нам решительности и настойчивости на пути к нашей великой победы. Слава Военно-Морским Силам Вооруженных Сил Украины!" – говорится в поздравлении П.Порошенка на своей странице в Facebook.