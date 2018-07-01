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 Политика Украины
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 Государственный флаг на наших кораблях снова поднимут в бухтах украинского Севастополя, - Порошенко поздравил моряков с Днем ВМС

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских моряков и ветеранов с Днем Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"От имени Украинского народа благодарю весь личный состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины за преданность воинскому долгу, мужество и героизм. Верю, что совместными усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, а Государственный Флаг на наших кораблях снова будет поднят в бухтах украинского Севастополя. Желаю всем нам решительности и настойчивости на пути к нашей великой победы. Слава Военно-Морским Силам Вооруженных Сил Украины!" – говорится в поздравлении П.Порошенка на своей странице в Facebook.

Источник: https://censor.net.ua/n3074150
 
   
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Когда, вернее через сколько тыжнив, чи годын？
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Когда Бабченко на "Абрамсе" до Москвы доедет.
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ну, что, гниды? пока нет игоря л. кто начнет первым?
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не переживайте Игорек такую жирную тему ни за что не пропустит . просто ему сейчас галопиридол колют . как процедура закончится он сразу же отпишется Государственный флаг на наших кораблях снова поднимут в бухтах украинского Севастополя, - Порошенко поздравил моряков с Днем ВМС - Цензор.НЕТ 957
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сразу после парада проведенного Гелетеем .
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читать звуком болтовни из "маски-шоу" блаблаблаблабла
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ага, и Галантерей парад проведет Государственный флаг на наших кораблях снова поднимут в бухтах украинского Севастополя, - Порошенко поздравил моряков с Днем ВМС - Цензор.НЕТ 8913, а если серьезно Севастополь вернет Украине человек,у которого нет Липецкой фабрики и который не будет шастать по мальдивам, и который разгонит и пересажает все дерьмо с тобой лично как рыговское как и то что ты кондитер собрал под своими знаменами!!!!
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а верховный уже решил кто поедет в севастополь флаги поднимать?
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Де два зрадофіли, там троє дурнів, чотири агенти ФСБ і пять кандидатів в президенти 😂👍👍 адже в темі Президент України!
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а что если президент Украины - балабольное фуфло?
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Когда уже это брехло будет говорить правду?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосударственный флаг на наших кораблях снова поднимут в бухтах украинского Севастополя, - Порошенко поздравил моряков с Днем ВМС
 
 
 
 
 
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