 Переговоры о перемирии между сирийскими повстанцами и РФ провалились

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой DW.

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По словам повстанцев, российская сторона "не была готова слушать их требования". Предложенный РФ вариант представители сирийской оппозиции назвали "унизительным".

Участники переговоров с российской стороны предложили повстанцам принять условия, подобные согласованным в случае с регионом Восточная Гута, сообщил сотрудник созданного Свободной сирийской армией оперативного центра Ибрахим Джабави.

Им, в частности, предложили выехать вместе с семьями на территории подконтрольные оппозиции на северо-западе страны или же остаться и продолжать жить под контролем сирийского правительства.

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Противники сирийского президента Башара Асада удерживают свои позиции на юго-западе Сирии, однако в последние недели правительственная армия захватила часть подконтрольной повстанцам территории. Летом 2017 года в сирийских юго-западных провинциях Дераа и Эль-Кунейтра, а также в Восточной Гуте и провинции Хомс начали действовать зоны деэкскалации. Над этими районами должна быть установлена зона, свободная от полетов, а также действовать перемирие между правительственной армией и повстанцами.

Военный конфликт между режимом Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 млн сирийцев были вынуждены покинуть свои дома.