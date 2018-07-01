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 Переговоры о перемирии между сирийскими повстанцами и РФ провалились

Представители сирийской оппозиции заявили о провале переговоров с российскими военными о мирном урегулировании конфликта на юго-западе Сирии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой DW.

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По словам повстанцев, российская сторона "не была готова слушать их требования". Предложенный РФ вариант представители сирийской оппозиции назвали "унизительным".

Участники переговоров с российской стороны предложили повстанцам принять условия, подобные согласованным в случае с регионом Восточная Гута, сообщил сотрудник созданного Свободной сирийской армией оперативного центра Ибрахим Джабави.

Им, в частности, предложили выехать вместе с семьями на территории подконтрольные оппозиции на северо-западе страны или же остаться и продолжать жить под контролем сирийского правительства.

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Противники сирийского президента Башара Асада удерживают свои позиции на юго-западе Сирии, однако в последние недели правительственная армия захватила часть подконтрольной повстанцам территории. Летом 2017 года в сирийских юго-западных провинциях Дераа и Эль-Кунейтра, а также в Восточной Гуте и провинции Хомс начали действовать зоны деэкскалации. Над этими районами должна быть установлена зона, свободная от полетов, а также действовать перемирие между правительственной армией и повстанцами.

Военный конфликт между режимом Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 млн сирийцев были вынуждены покинуть свои дома.

Источник: https://censor.net.ua/n3074148
 
 
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Асад давит, имея то ли 12%, то ли 20%; поддержки. Какое-то время, с помощью Ирана и запоребрика, удержаться удастся, но в перспективе афганский сценарий неизбежен.
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На границе с Иорданией сейчас столпотворение. Но Иордания не пускает их на свою территорию. Израиль вроде бы принимает, что очень странно. Переговоры о перемирии между сирийскими повстанцами и РФ провалились - Цензор.НЕТ 4947
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Не принимаем,но даём гуманитарную помощь.Взяли только несколько тяжело раненных детей в госпиталь.
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кацапам не похрен при каком перемирии детей бомбить ?
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О чем вообще можно договариваться с казламордыми?
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перемирие с немирными и нечестивыми.....орками
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Успешно переговорить с кацапьем могут лишь баллистические ракеты с ядерными боеголовками.
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сирийцы наверняка телек смотрят . и события у нас анализируют . поэтому понимают что с москалями договариваться бесполезно . политические шулеры . там проиграл уже когда просто с ними за один стол сел Переговори про перемир'я між сирійськими повстанцями та РФ провалилися - Цензор.НЕТ 812
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Norfolk:
Июнь 30, 2018 в 17:04
Я вчера специально посвятил полный день просмотру канала НТВ….. Осилил все же нахождение в выгребной яме. Помоев наглотался аж донельзя. Самый пристальный интерес проявил от первой до последней минуты передаче «Ме то встречи»- это конечно шедевр в плане производства дерьма .
Первое , что лезет из всех щелей этого автоклава с дерьмом- это непрекращаемая «забота» об Украине. Что бы, и о чем бы не говорилось- все возвращается ведущим в привычную струю «а вот НА Украине», с постоянно муссируемой темой «будут просить Россия прийди на помощь «. Всю толпу недоносков волнует всегда и во всем Украина. Причем невозможно незаметить глубочайшую ненависсть к Порошенко. Началась компания по промыванию мозгов и «глубокого беспокойства о признании будущих выборов нелигитимными в случае победы в них Тимошенко»!!!!!!- вот вам открытым текстом за кого кремляди «болеют».
Тут же вбросы «о создании отрядов националистов в Украине для расправы с неподдерживающими власть Порошенко». Короче говоря клиника натуральная наиполнейшая.
Смрад стоит далеко за пределами студии. Оказывается их больше всего волнует непрестанное обсуждение любых событий в Украине, погром лагеря цыган «повлекшее убийство одного человека , возмутивший все прогрессивное человечество», но ни слова об агрессии вонючей срашки против Украины. О Сирии … оказывается «Россия продолжает освобождать Сирию от террористических банд, поддерживаемых США»- это дословно.
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За просмотр нужно дать Героя не меньше, ну и оплатить пару сеансов у психолога. Да! И душ! Не забыть душ!
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"будут просить Россия прийди на помощь " - так вот он, сценарий: Вона утверждает что "выиграла выборы", избирком возражает, Вона собирает майдан и требует "справедливости"; РФ предлагает "помощь в восстановлении справедливости".
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я например, тоже готов расправляться - если снова, не дайБоже полезут захватывать админздания по указке роССийских моторол или блокировтаь наши колоны!
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Клас. Взяти текст кацапськоерефської грамоти і запропонувати сепаратюгам. Тобто валіть в кацапію під путєнське крило , тоді й настане кінець війні.
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еще чего!!
xYjlo (расия) заинтересована что б там война - будет выше цена на нефть!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПереговоры о перемирии между сирийскими повстанцами и РФ провалились
 
 
 
 
 
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