 Переговоры о перемирии между сирийскими повстанцами и РФ провалились

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой DW.
По словам повстанцев, российская сторона "не была готова слушать их требования". Предложенный РФ вариант представители сирийской оппозиции назвали "унизительным".
Участники переговоров с российской стороны предложили повстанцам принять условия, подобные согласованным в случае с регионом Восточная Гута, сообщил сотрудник созданного Свободной сирийской армией оперативного центра Ибрахим Джабави.
Им, в частности, предложили выехать вместе с семьями на территории подконтрольные оппозиции на северо-западе страны или же остаться и продолжать жить под контролем сирийского правительства.
Противники сирийского президента Башара Асада удерживают свои позиции на юго-западе Сирии, однако в последние недели правительственная армия захватила часть подконтрольной повстанцам территории. Летом 2017 года в сирийских юго-западных провинциях Дераа и Эль-Кунейтра, а также в Восточной Гуте и провинции Хомс начали действовать зоны деэкскалации. Над этими районами должна быть установлена зона, свободная от полетов, а также действовать перемирие между правительственной армией и повстанцами.
Военный конфликт между режимом Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 млн сирийцев были вынуждены покинуть свои дома.
Июнь 30, 2018 в 17:04
Я вчера специально посвятил полный день просмотру канала НТВ….. Осилил все же нахождение в выгребной яме. Помоев наглотался аж донельзя. Самый пристальный интерес проявил от первой до последней минуты передаче «Ме то встречи»- это конечно шедевр в плане производства дерьма .
Первое , что лезет из всех щелей этого автоклава с дерьмом- это непрекращаемая «забота» об Украине. Что бы, и о чем бы не говорилось- все возвращается ведущим в привычную струю «а вот НА Украине», с постоянно муссируемой темой «будут просить Россия прийди на помощь «. Всю толпу недоносков волнует всегда и во всем Украина. Причем невозможно незаметить глубочайшую ненависсть к Порошенко. Началась компания по промыванию мозгов и «глубокого беспокойства о признании будущих выборов нелигитимными в случае победы в них Тимошенко»!!!!!!- вот вам открытым текстом за кого кремляди «болеют».
Тут же вбросы «о создании отрядов националистов в Украине для расправы с неподдерживающими власть Порошенко». Короче говоря клиника натуральная наиполнейшая.
Смрад стоит далеко за пределами студии. Оказывается их больше всего волнует непрестанное обсуждение любых событий в Украине, погром лагеря цыган «повлекшее убийство одного человека , возмутивший все прогрессивное человечество», но ни слова об агрессии вонючей срашки против Украины. О Сирии … оказывается «Россия продолжает освобождать Сирию от террористических банд, поддерживаемых США»- это дословно.
xYjlo (расия) заинтересована что б там война - будет выше цена на нефть!!