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 Политика Украины
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Все про:Грузия (3413) Путин (23963) Россия (69800) Саакашвили (2649)

 Украина - могильный камень путинской России, - Саакашвили пообещал и дальше бороться за украинцев

Экс-президент Грузии и лидер украинской партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили уверен, что Украина - это ключ к сопротивлению путинской России.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Саакашвили заявил, что собирается вернуться в Грузию осенью до президентских выборов

Политик написал, что из-за его планов вернуться в Грузию осенью этого года многие решили "будто бы я собираюсь вернуться в Грузию занимать там какую-то должность. Благодаря таким заголовкам люди делают вывод, что я якобы решил оставить украинский народ тому ворью, которое им сейчас помыкает".

Саакашвили опроверг подобные мысли и сказал, что не бросит украинцев.

"Успех Украины важен не только украинцам, но и грузинам, эстонцам, латышам, литовцам, и всем другим народам бывшего СССР. Против совка, который Путин пытается выкопать из могилы. Поэтому я ни за что не оставлю украинцев одних в их борьбе против того ворья, которое работает на успех планов Путина! Это моя борьба не только за независимость Украины, но и за независимость Грузии! В Грузии я поддержу кандидата в президенты от широкой народной коалиции, а в Украине продолжу борьбу за то, чтобы украинцы жили не хуже швейцарцев", - подчеркнул он.

Украина - могильный камень путинской России, - Саакашвили пообещал и дальше бороться за украинцев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074145
 
   
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Мы построим Диктатуру под вывеской "ПРОЛЕТАЙрят Шариковых",а на РАБссию мне наплевать.
чЛЕНИН.1916 год
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На фоне всего украинского политикума, Саакашвили был бы достойным соперником Порошенка на выборах. То же практически образование, учеба в Киеве, служба в армии, политический опыт. Но, то как он вместе с бабой Юлей «прорывался» через границу...
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Образованием и успеваемостью в СССР руководил КГБ.
Краснодипломщиков и троечников там назначали.
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Судя по значимости информации Вы явно ветеран КГБ.
А скажите тогда, кто назначал хорошистов и двоечников?
Или это уже было по линии ГРУ ГШ СССР?
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у порохоботов мозг шимпанзе грамм 300. их предел "галстук-хинкали-карлсон-бебебе".
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пише свиноросський примат, у якого границя мозкових здібностей це: «вальцман-лоліта-офшори-ліпєцкая фабріка»...

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Тут, під твоїм коментом, є твій брат по розуму " шо таке".
В тебе, напевно, є залізні аргументи, що спростовують «вальцман-лоліта-офшори-ліпєцкая фабріка»...
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Саакашвиля так и повизгивает где-то из под кровати?
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Малоуважаемые порохоботы, вы все отметились лайками в первом комменте у дурня о продаже Мишей украинского чернозема.
Можно подробней по этой теме, хотя бы чисто поржать - как ваш Петя будет останавливать "барыг из США,Европы и Израиля"?
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Что бирюкофф и Ко, правда из первых уст глаза колет!?
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Резво ожеребился после вчерашнего интервью кацапскому каналу. уже не хочет в Грузию осенью? а чо так?
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Из чЛениской газеты ПРАВДА.15 сентября 1911 года.
"Мы надеемся,что пуля угодившая в Столыпина,верно попала в цель,что она выполнила своё назначение,что мудрая пуля освободила Россию и Мир от Гнусного создания,а человечество от великого позора"
автор в.и.чЛЕНИН....,Столыпин оказывается Гнусный позор а не премьер-реформатор РАБссии.. Україна - могильний камінь путінської Росії, - Саакашвілі пообіцяв і далі боротися за українців - Цензор.НЕТ 9546
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Стрелок , воскресное обострение? Україна - могильний камінь путінської Росії, - Саакашвілі пообіцяв і далі боротися за українців - Цензор.НЕТ 4542


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Грошіине пахнуть для такої брехливої хвойди !
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Амбар, ти як завжди правий Україна - могильний камінь путінської Росії, - Саакашвілі пообіцяв і далі боротися за українців - Цензор.НЕТ 3502
чув, Стрєлок, для брехливої хвойди Україна - могильний камінь путінської Росії, - Саакашвілі пообіцяв і далі боротися за українців - Цензор.НЕТ 3502 Україна - могильний камінь путінської Росії, - Саакашвілі пообіцяв і далі боротися за українців - Цензор.НЕТ 2587
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КацаПсины Сыны от Псины,чего вам надо от Украины?Бог дал маленькую территорию типа Люксембург?Обделил Лесом газом нефтью Алмазами? Україна - могильний камінь путінської Росії, - Саакашвілі пообіцяв і далі боротися за українців - Цензор.НЕТ 6880Быдло пля...
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Медведчук ходит в гости не Лещенко и Найему ,а в администрацию Порошенко,вот в чем неточность в картинке
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я ж говорил,что бабушкины денежки закончились и что он к нам вместо грузии припрется Україна - могильний камінь путінської Росії, - Саакашвілі пообіцяв і далі боротися за українців - Цензор.НЕТ 793
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Чего то Михо вкурил совсем не по детски.
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Нет, просто жесточайших кризис кадров. Україна - могильний камінь путінської Росії, - Саакашвілі пообіцяв і далі боротися за українців - Цензор.НЕТ 9828
Если партия прикажет, то и по гризинским крышам забегает, если в аэропрту санитары не повяжут, конечно Україна - могильний камінь путінської Росії, - Саакашвілі пообіцяв і далі боротися за українців - Цензор.НЕТ 9828
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міша на бабки росії буде рятувати україну від росії !
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"будто бы я собираюсь вернуться в Грузию занимать там какую-то должность."
Источник: https://censor.net.ua/n3074145"

Правильно, Миша.
Лучше быть самым распоследним преподом в Нидерландах, чем сидеть на нарах в родном Тбилиси.
Кстати, Миша, транзит в Грузию (на нары), может проходит и через Борисполь Україна - могильний камінь путінської Росії, - Саакашвілі пообіцяв і далі боротися за українців - Цензор.НЕТ 7036
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а порошенко,на кассе сидит,как всегда барыжит билетами
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Ну а ты находишься под инвалидной коляской леди Ю.
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Швілі збитий льоччик. Фсьо. Сиди і не рипайся.
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слава лолите ?- кокориной слава?
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Слава придурку из Ваффельсбурга ... как только раздаётся зычный ор из прекрасного далёка от грузинского клоуна , тут как тут идиот , поющий дифирабмы кричащему клоуну , нанюхавшемуся кокаина в прекрасных кабаках городах Амстердама.
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Міхо, рятуй краще Грузію. Варто у центрі Тбілісі відхилитися від туристичного маршруту- тут же натикаєшся на розвалюхи, яких і в кацапів рідко побачиш.
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Мишико финансирует его дядя из США,бывший генерал-майор КГБ Темур Аласания,а прапрадедом Мишико был Князь Иван Абашидзе Марганцевый Король РАБссии.
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что мешает чурбану за своих грузин бороться ?
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Борется в Голандии под коксом Трусливый михо
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Нам достатньо своїх борців. ІСаакашвілі - борець не за Україну, а за інтернаціональні глобалістські "цінності" і є представником юдоглобалістів.
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На мой взгляд не очень удачная аллегория...
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Карлсон,Терминатор и Михо обещали вернуться.
Вернувшись,первый украл и сожрал чужое варенье,
Второй разнес полгорода и утопился.
Значит Михо ,вернувшись,украдет,разнесет и утопится.
(Нострадамус ,ХIвек до н.э)
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Пэдроботы и пурлероботы вместе... раз они вместе то какая между ними разница?
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Саакашвили бездарь и политический пустоцвет. Наш президент Порошенко способен помножить на ноль сотню таких Саакашвили. Просто щелкнув пальцами.
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саакашвилии Грузии, Украины, Нидерландов и всего мира объединяйтесь в рух рухов новых силов
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Гофноедам РАБссии служили даже Гитлер и Муссолини,Михо мелкая Сошка на этом Фоне.. Україна - могильний камінь путінської Росії, - Саакашвілі пообіцяв і далі боротися за українців - Цензор.НЕТ 6265
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В 1934 году Бенито Муссолини получил звание почетного подполковника НКВД
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Отказываясь от Саакашвили, Украина отказывается от своего будущего. Украина - ключ к реформированию пост совка. Удастся реформироватьУкраину, значит удастся изменить судьбу миллионов и судьбу 1/6 земного шара. Барыгам этого не понять.
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Міхо в Грузії вже дореформувався, аж на шість років суворого режиму. Україна - могильний камінь путінської Росії, - Саакашвілі пообіцяв і далі боротися за українців - Цензор.НЕТ 4424
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Сенцову тоже срок дали и все те же путинские шестерки,ты башкой думай сначала
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Тобто Міхо в Грузії привів до влади путінських шісток?
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барыгам, это в смысле винницкому юденрату и их шнырям?
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Ну как только Клоун отмотает положенный ему в Грузии срок в 6 лет , так пусть сразу и приезжает . При чем грузинский суд не украинский , там все справедливо и по закону он сам его и создавал . Прямо как Людовик гильотину одобрял.
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Усё ... Товарищ из-за поребрика с кленовым флажком Миша не оправдал твоих вшивых ожиданий ... Оно сбежало и не вернулось , а как кричало, а как кричало...
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Молотов и Риббентроп после подписания Братства Вяликай Гярмании и Дохлого ССра Україна - могильний камінь путінської Росії, - Саакашвілі пообіцяв і далі боротися за українців - Цензор.НЕТ 6158
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Вот говнюк, никак не угомонится, защитник украинского народа хренов.
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Так ему в Грузию теперь дорога закрыта , а нюхать кокс и не хера не делать скучно , а хочется бурной деятельности вот и гавкает из подворотни.
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Дорога в Грузию ему как раз открыта,более того,его с нетерпением там ждут.Но он решил что нюхать кокс в Голандии куда более лучшее занятие,чем причплить в родную гавань.
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ТБИЛИСИ, 28 июн - Sputnik. Тбилисский городской суд признал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили виновным по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили и заочно приговорил к шести годам лишения свободы

Следствие установило, что Саакашвили поручил на то время министру внутренних дел Вано Мерабишвили избить Гелашвили после того, как в газете "Резонанси" в июне 2005 года появилась статья под названием "Валерий Гелашвили уступит свой дом Саакашвили". В этой статье Гелашвили написал, что у него отобрали имущество, и выразил возмущение по этому поводу. В этой же статье он в оскорбительной форме говорил о личной жизни Саакашвили.
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Михо за сдачу Абхазии и Ю.Осетии в 2008 году получил звание подполковник ФСБ...,а Николя Саркози 10 миллионов долларов за Посрническую Подпись по Принуждению к Миру....Брешуть Люди...,Михо и Саркози неподкупные Україна - могильний камінь путінської Росії, - Саакашвілі пообіцяв і далі боротися за українців - Цензор.НЕТ 3646
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Ты вот подделал допуск в Интернет от своего психиатра. И ничего.
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А есть прецеденты в мире, кто еще стал подобным известным политиком сразу в двух странах?

Забавные вещи творит глобализация.
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Вопрос к сое - а что изменилось в Украине после выдворения Михо? Стало лучше? Ну, хотя бы соевым? Вопрос, как я понимаю, риторический.
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низя такое спрашивать, ато 146 я потужо мыролюбнобезальтернативная реформа и роттердам++
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Татьяна, а что стало хуже?
Исчезли проплаченные митинги. Исчез бред данного популиста, который пишет с ошибками.
Это сраное дерьмо готово было бросить Грузию во время войны с рыфы.
Эти песни, про данного урода, можете петь идиотам, коим я и мои коллеги не являемся.
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мадама пыхтит .... не не она - ее все соевые с первого ее камнета пооскорбляли...
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Очень подозрительно что человек родившийся в другой стране, другой национальности и разыскиваемый за преступления - так "сладко подпевает" народу Украины, понятно что при этом он хочет получить власть и доступ к денежным потокам. Ну прямо волк в овечьей шкуре.
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Точнее овца,пытающаяся напялить шкуру волка
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Грузины 90 % поддерживают,,, МИХО Вернись..."!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Україна - могильний камінь путінської Росії, - Саакашвілі пообіцяв і далі боротися за українців - Цензор.НЕТ 1510Михо наш Президент,но Михо посрал их нах...
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Карлссон. Идите и воюйте в Грузии. Или слабо?
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Та все зрозуміло,як тільки треба відповідати за свої справи, то на батьківщину він вже не думає повертатися,я так зрозумів скоро він зі своїми поплічниками знову буде до України кордон проривати.
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як не срачка,то гарячка у записного дурника Саакашвілі.
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Какое отношение к Украине имеет этот клоун ? Почему на историческую родину "великого рехформатора" не тянет ?
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Всемирный банк ... The World Bank ..,признал Украину самой успешной страной 2017 года по нарашиванию своего ВВП,рост составил неливій прирост с 91 миллиарда до 112 ярдов,в сумме 21 ярд за год и первое место в Рейтинге Всемирного Банка.
Брешуть люди Україна - могильний камінь путінської Росії, - Саакашвілі пообіцяв і далі боротися за українців - Цензор.НЕТ 2413да КацапПсинское Отребье... Україна - могильний камінь путінської Росії, - Саакашвілі пообіцяв і далі боротися за українців - Цензор.НЕТ 4945
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Цікаво, що ненавидять Саакашвілі:
1)Бариги і їх лакеї;
2)Путінсько-фашистські окупанти;
3)Нацюківська зграя.
...
Та не тільки це їх об'єднує...
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