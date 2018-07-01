 Украина - могильный камень путинской России, - Саакашвили пообещал и дальше бороться за украинцев

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Политик написал, что из-за его планов вернуться в Грузию осенью этого года многие решили "будто бы я собираюсь вернуться в Грузию занимать там какую-то должность. Благодаря таким заголовкам люди делают вывод, что я якобы решил оставить украинский народ тому ворью, которое им сейчас помыкает".
Саакашвили опроверг подобные мысли и сказал, что не бросит украинцев.
"Успех Украины важен не только украинцам, но и грузинам, эстонцам, латышам, литовцам, и всем другим народам бывшего СССР. Против совка, который Путин пытается выкопать из могилы. Поэтому я ни за что не оставлю украинцев одних в их борьбе против того ворья, которое работает на успех планов Путина! Это моя борьба не только за независимость Украины, но и за независимость Грузии! В Грузии я поддержу кандидата в президенты от широкой народной коалиции, а в Украине продолжу борьбу за то, чтобы украинцы жили не хуже швейцарцев", - подчеркнул он.
чЛЕНИН.1916 год
Краснодипломщиков и троечников там назначали.
А скажите тогда, кто назначал хорошистов и двоечников?
Или это уже было по линии ГРУ ГШ СССР?
В тебе, напевно, є залізні аргументи, що спростовують «вальцман-лоліта-офшори-ліпєцкая фабріка»...
Можно подробней по этой теме, хотя бы чисто поржать - как ваш Петя будет останавливать "барыг из США,Европы и Израиля"?
"Мы надеемся,что пуля угодившая в Столыпина,верно попала в цель,что она выполнила своё назначение,что мудрая пуля освободила Россию и Мир от Гнусного создания,а человечество от великого позора"
автор в.и.чЛЕНИН....,Столыпин оказывается Гнусный позор а не премьер-реформатор РАБссии..
чув, Стрєлок, для брехливої хвойди
Если партия прикажет, то и по гризинским крышам забегает, если в аэропрту санитары не повяжут, конечно
Источник: https://censor.net.ua/n3074145"
Правильно, Миша.
Лучше быть самым распоследним преподом в Нидерландах, чем сидеть на нарах в родном Тбилиси.
Кстати, Миша, транзит в Грузию (на нары), может проходит и через Борисполь
Вернувшись,первый украл и сожрал чужое варенье,
Второй разнес полгорода и утопился.
Значит Михо ,вернувшись,украдет,разнесет и утопится.
(Нострадамус ,ХIвек до н.э)
Следствие установило, что Саакашвили поручил на то время министру внутренних дел Вано Мерабишвили избить Гелашвили после того, как в газете "Резонанси" в июне 2005 года появилась статья под названием "Валерий Гелашвили уступит свой дом Саакашвили". В этой статье Гелашвили написал, что у него отобрали имущество, и выразил возмущение по этому поводу. В этой же статье он в оскорбительной форме говорил о личной жизни Саакашвили.
Забавные вещи творит глобализация.
Исчезли проплаченные митинги. Исчез бред данного популиста, который пишет с ошибками.
Это сраное дерьмо готово было бросить Грузию во время войны с рыфы.
Эти песни, про данного урода, можете петь идиотам, коим я и мои коллеги не являемся.
Брешуть люди да КацапПсинское Отребье...
1)Бариги і їх лакеї;
2)Путінсько-фашистські окупанти;
3)Нацюківська зграя.
...
Та не тільки це їх об'єднує...