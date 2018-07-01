 Украина - могильный камень путинской России, - Саакашвили пообещал и дальше бороться за украинцев

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Саакашвили заявил, что собирается вернуться в Грузию осенью до президентских выборов

Политик написал, что из-за его планов вернуться в Грузию осенью этого года многие решили "будто бы я собираюсь вернуться в Грузию занимать там какую-то должность. Благодаря таким заголовкам люди делают вывод, что я якобы решил оставить украинский народ тому ворью, которое им сейчас помыкает".

Саакашвили опроверг подобные мысли и сказал, что не бросит украинцев.

"Успех Украины важен не только украинцам, но и грузинам, эстонцам, латышам, литовцам, и всем другим народам бывшего СССР. Против совка, который Путин пытается выкопать из могилы. Поэтому я ни за что не оставлю украинцев одних в их борьбе против того ворья, которое работает на успех планов Путина! Это моя борьба не только за независимость Украины, но и за независимость Грузии! В Грузии я поддержу кандидата в президенты от широкой народной коалиции, а в Украине продолжу борьбу за то, чтобы украинцы жили не хуже швейцарцев", - подчеркнул он.