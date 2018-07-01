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Все про:ВМС (506) поздравление (653) Турчинов (2986) ВСУ (50)

 Турчинов поздравил военных моряков и морпехов с профессиональным праздником: "Сегодня национальный флот возрождается"

Секретарь СНБО Александр Турчинов по случаю Дня Военно-морских Сил ВСУ поздравил всех украинских военных моряков и морпехов с их профессиональным праздником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Искренне поздравляю боевой состав и ветеранов Военно-морских Сил с профессиональным праздником!

Украина издавна была мощной морской державой - история ее флота берет начало со времен Киевской Руси и Запорожской Сечи. В этом году мы праздновали 100-летие со дня знаменательного события, когда корабли Черноморского флота подняли украинские флаги и перешли под юрисдикцию УНР.

С начала новейшей истории Украины Российская Федерация всячески пыталась помешать утверждению Украины как дееспособной морской державы. Моряки, которые остались верными присяге во время военной агрессии Российской Федерации в Крыму и продолжили достойно выполнять свой долг, бок о бок с другими подразделениями Вооруженных Сил помешали планам Кремля уничтожить независимую Украину.

Несмотря на большие потери после российской агрессии, морская отрасль, Военно-морские Силы восстанавливают свой потенциал. Сегодня фактически происходит возрождение национального флота в новых местах базирования и дислокации на континентальной части Украины.

Военно-морские силы продолжают нести боевое дежурство по охране как морского побережья, так и северо-западной части Черного моря в зоне ответственности. В частности выполняются задачи по охране острова Змеиный. Мы гордимся героями-моряками, морскими пехотинцами, которые участвуют в проведении операции Объединенных сил на востоке Украины, защищают юго-восточные границы и морские рубежи.

Склоняем головы перед памятью погибших героев! За время проведения АТО / ООС, выполняя задание, погиб 51 военный из состава ВМС, ранены 488 моряков. Государственными наградами награждены 498, наградами Министерства обороны Украины - 1515, Генштаба - 1385 моряков.

Сегодня одним из крупнейших национальных приоритетов является дальнейшее укрепление сектора безопасности и обороны. Государство прилагает усилия к восстановлению и модернизации боевого ядра флота в соответствии со стандартами НАТО. Мы должны построить современные, быстрые и инновационные ВМС, способные защитить народ Украины и национальные интересы в морской и прибрежной среде путем проведения асимметричных и решительных операций с хорошо мотивированным профессиональным составом, настроенным на победу.

Пусть Господь хранит вас и ваши семьи!

С праздником!" - отметил Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/n3074143
 
   
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Какой нации?...
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турчинов героически зарекомендовал себя при защите крыма в 2014 году,имеет право на поздравление
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дурчинов - подельник антиукраинского жыдовского режима вальцмана, который винен в разграблении Украины и сдаче ее национальных интересов..
повезло кремляди с этой синагогой, которая ненавидит Украину и ее Патриотов..
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интересно он в этой форме непонятных войск ходит каждый день или только на камеру одевает
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це хформа) кривавого пастора, шо ти розумієш?! Турчинов поздравил военных моряков и морпехов с профессиональным праздником: "Сегодня национальный флот возрождается" - Цензор.НЕТ 7793 Турчинов поздравил военных моряков и морпехов с профессиональным праздником: "Сегодня национальный флот возрождается" - Цензор.НЕТ 7793 Турчинов поздравил военных моряков и морпехов с профессиональным праздником: "Сегодня национальный флот возрождается" - Цензор.НЕТ 7793
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ты его кровавых заявлений переслушал,реальных действий в нем не наблюдается
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взагалі, це поняття придумали, здається, пацани) з мінстеця, а там такі інтелектуали, що краще не підходь!
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Турчинов - секретарь СНБО. Ему что в атаку лично ходить? Там одного Яценюка достаточно Турчинов привітав військових моряків і морських піхотинців із професійним святом: "Сьогодні національний флот відроджується" - Цензор.НЕТ 3315. Вата кипятком ссыт
Турчинов привітав військових моряків і морських піхотинців із професійним святом: "Сьогодні національний флот відроджується" - Цензор.НЕТ 163
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Вата кипятком сцыт когда видит Турчинова,такая красивая форма и лысый,как Котовский
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з Святом всіх Українських маріманов))!!!
хай буде хоч, колись, в Україні створений дійсно морський флот!!!
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Не за цієї влади..
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надеюсь что да . наши держиморды анонсировали в этом году закладку двух ракетных катеров " Лань" со сдачей в следующем году ( сроки конечно не выдержат тем более что Нептуны запаздывают ) но тем не менее . да и с достройкой корвета вроде сдвинулись с мертвой точки
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Дурчинов як починаючий алєгарх, гроші від продажу криму мабуть чималі, може собі купувати місце на цензорі для самореклами.
Але запам'ятай сволота рано чи пізно за все прийдеться відповідати
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пора кричать ЗРАДА! все украли, все пропало.

рост ВВП ЗА 2017Г УКРАИНА 2.5%, В СРАШКИ 1.5% ГЕРМАНИЯ 2.2%

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2017&locations=UA-RU-DE&name_desc=true&start=2005
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У фактичних цифрах, будь ласка.. дякую..
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В 1993 Україна мала ще менше ВВП але виробляла 42 МБР на рік, 100 танків і спустила на фоду фрегат. КНДР сьогодні немає зовсім "ВВП" і в ракетно-ядерних технологіях обійшла всі так звані "країни бензоколонки" (Іран, Рф, Сауди і пр. Індонезії) з їх величезним ВВП разом узяті. Шо ви дрочите на той "торгашеський" ВВП?
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Вибачайте, але ВВП африканського рівня це катастрофа та ганьба..і перекреслює будь які успіхи..
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Ага, как в 1993 году в Украине жилось помнишь? А как в КНДР сегодня живется, представляешь?
Береговые противокорабельные комплексы, на которые сегодня ставит Украина, на порядок дешевле и эффективней. А создание большого флота дело богатого будущего, а может и вообще сэкономим в случае вступления в НАТО
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Але Україна мала 27 млн. робочих рук здатних виробляти навіть авіаносці, а сьогодні 11 млн. робочих рук, 8 млн. з яких чинуши і непромислові бюджетники. Решту "реформи МВФ" повикидали на вільні хліба.
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Совкодрочер детектед. В то время как на западе всегда стояли во главе ценности каждой отдельной личности, в совке была одна серая масса, которая строила авианосцы, разные бамы и считалась в миллионах рабочих рук. И кто где сейчас?
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Ти так бачу піндосодрочер? Готуйсь горлопанити УРА! Коли пінддоси здадуть кацапам Крим. Чи просто лох банальний, який вірить шо прихватизація во імя МВФ яка вивела ресурс на західні офшори, чи то перекридитування, конвертація приватного боргу в держборг яке провернуло МВФ, або "ринкові" тарифи завдяки яким "робочі руки" біжать з України як очумілі - приведе Україну до процвітання.
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Всё бы ничего... вот только душа населения некоторая испугавшись реформ предательски умерла, а некоторая душа, поняла, что кроме нищенской зарплаты (в лучшем случае плюс субсидия) просто уехала за границу в поисках лучшей жизни...вот и все 2,5% ... Растём!
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Зі Святом!
Турчинов завжди тягне на себе найбільшу концентрацію рєпоєдов- ботів. Турчинов привітав військових моряків і морських піхотинців із професійним святом: "Сьогодні національний флот відроджується" - Цензор.НЕТ 3560
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Та куди ж нам до вас? Це лише в малокитаї можуть з окурки зліпити ривка. Турчинов привітав військових моряків і морських піхотинців із професійним святом: "Сьогодні національний флот відроджується" - Цензор.НЕТ 8022
Турчинов привітав військових моряків і морських піхотинців із професійним святом: "Сьогодні національний флот відроджується" - Цензор.НЕТ 9990
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Новина про ВМФ, а не про Пастора, між іншим.
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Подводная лодка в степях Украины...
Турчинов привітав військових моряків і морських піхотинців із професійним святом: "Сьогодні національний флот відроджується" - Цензор.НЕТ 9191
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выходит мужик в самодельной форме и начинает нести что то патриотически наивное,за что ему деньги платят вообще,что он делает кроме пиара себя?
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Министр обороны России Шойгу пожарник с строительным техникумом , Герой России без подвига --и орденов Куликовской битвы до колен --- где уж до него Турчинову ...
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Крым, Сирия.
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"...нас осчастливили картиной молодого тувинского художника Ай-Хаана Адыг-оола «Министр обороны России Сергей Шойгу и полководец Чингисхана Субэдэй», представленной на отчётной выставке художественного отделения Кызылского колледжа искусств им. А. Чыргал-оола". (с) https://day.kyiv.ua/ru/blog/politika/shoygu-v-pohod-sobralsya
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морпехов Широкино и тех кто в Азове, а также нашего друга Андрея Шевченко!

Флот будет ибо Украина как страна состоялась и дело не в президенте, а дело в народе. Отстояли и дальше отстоите ваше мирное, светлое, счастливое...
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Точно. Дело в народе. Который выбрал этого президента. И этих депутатов.
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депутатсво -это болезнь и от нее можно излечиться, а вот что вы конкретно имеете против президента, поподробнее и без высокопарных слов, а просто завалите меня фактами.
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Граждане бегут из страны, как из чумного барака, 13 млрд. долларов финансовой помощи проглочены и никаких следов на поверхности, 5 генеральных прокуроров и за 4 года ни на шаг в деле Майдана, проваленные милицейская и судебная реформы, коррупция в кажлом кабинете, решение собственных шкурных вопросов во время Иловайска, бла-бла-бла про коварного врага - и на неделю на пляж за 10 тысяч км под чужим именем..."Завалите фактами..." Мне что, книгу написать? Материала хватит.
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Я пенсионер --и вся семья у нас пенсионеры в сельском городке сегодня ел на Завтрак --- свинину по домашнему с помидорами свежими и огурцами , кофе с молоком и здобной булкой с маком ... С батей бахнули по рюмке армянского коньячка 5и звездного ... Потом мы сели на машинку и поехали в село --собрали малину и вишни и поехали купаться ... Покупались -- поехали обедать домой -- борщ с щавлем и ребрышками телячьими , салат из огурцов и помидоров , творог свежайший взяли в селе и потом мороженное .... Ужинали -- кто что хотел -- я кофе и бутерброд с сервелатом и тарелку вишен . Что тебе не хватает в Украине сегодня ?? И кого ты хочешь вместо Пети и почему ?? Хуйла хочешь ?
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Слышишь, клоун, ты мне своё гастрономическое благополучие уже когда-то описывал такими же словами. Только ник у тебя, по-моему, другой был.
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Клоуны вы кацапские дебилы хоронящие УКраину с 1991 года .... Придурки у каждого украинца сегодня реально есть по несколько гектаров земли -- и полные погреба продуктов .. Долбодятлы ....
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мне не нужна ваша методичка с Ольгино, фактов нет, а просто пустые слова. Не беспокойте меня больше, такое и на русру можно почитать.
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В том то и проблема. что Украина, как государство не состоялась, территории потеряла, находится в ожидании еще больших катаклизмов и состоянии войны. Это ли не повод выслушивать убаюкивающие поздравления от разного рода политических аферистов и иностранных агентов по всякому, наимельчайшему, поводу и без повода, вообще.
Рост ВВП на целых 2,5 % больше. Это за счет чего? Леса-кругляка больше продали? По крайней мере в районном супермаркете, из трех имеющихся касс, в последнее время, в основном, работает, одна и возле нее очереди нет. Или это не показатель бурного роста ВВП, который никто не ощущает?
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На фото кадр из фильма "Фантомас"?
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Из фильма "Жопа", про сдачу Крыма.
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Через день праздники, через день ворьё при власти кого-то поздравляет-пиарится в патриотов играет и страну под этим соусом разворовует.
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Крим здав.
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О, вилізла трольня аби все обісрать. Ось я візьмусь за вас.
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Як на параші за пости саджати будуть..?
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При одном имени Турчинова Мордор трясется от ужаса,МВФ мечтает выдать транш,чиновники мечтают прекратить воровать,а экономика сразу пытается расти.
Во!
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шо воно несе? невже і цей слідом за мальдівським перемістився в іншу реальність?
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Он стебается над народом.
Старых адмиралов больше чем кораблей. Азов сдали. На все рашинские провокации скромно отводят глаза...
Типа будем судится....
А как там суды за 2 газовых платформы и добычу газа на шельфе? 5 год пошёл... И тишина...
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Колись на телепередачі Шустера, "шалун" ляшко в присутності не поважного не пана турчинова розповідав, що коли запитав скільки років турчинов у владі, то той відповів, що не пам'ятає..., що мабуть тут родився...

То про який зв'язок з реальністю йде річ?
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Кресло Президента Украины проклято внеземными цивилизациями .
Любой ,усевшийся туда,становится через год агентом Мордора.Навсегда.
И чем дальше тем хуже.
Поэтому не нужно Турчинова выбирать Президентом.
Пусть останется как есть.
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А шо це тут макаронники роздають поради? До речі, Пастор в президенти не збирається.
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Судя по расположению, Турчинов самый главный в Украине.

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мені так здається, що в нього щось віджимають.
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Гонорар за Крим і Донбас. Не поділився, або закрисив.
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Бронекатера ищут врага! Главное чтобы шторма не было.
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Кондитерські катери по рецепту 50-х шторму і тривалого намокання не витримають.
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святкувати є кому, є кому нагороди та підвищення давати - чисельність особового складу штабу вмф України скоро перевищить чисельність особового складу військових кораблів,вірніше того що з них залишилось.
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вместо морских - "штабные котики". а шо ви хотели - бронекатеров на всех адмиралов не хватает.
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Я перший привітав, перед Турчиновим. Чому не написали? Я маю до МВС точно таке відношення, як і Турчинов.
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Ти теж Голова Ради Національної Безпеки та Оборони України?
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Ні. Я не здавав Крим. Але Голова Нацбанку чомусь не поздоровляє. Може тому, що не "запускає" особисто ракети? Бо не має командного пульта у своєму кібінеті. Як і всі інші.
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Пастор боится что бы его не дай бог не забыли...не забудем как он у бабули счетоводом терся..не забудем заданный без единого выстрела Крым и 17 военных кораблей...не забудем Южную соплю(Границу на замке).. не забудем как за несколько месяцев уникальной трехголовости пастор подтырил на всю оставшуюся...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурчинов поздравил военных моряков и морпехов с профессиональным праздником: "Сегодня национальный флот возрождается"
 
 
 
 
 
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