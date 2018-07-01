 Турчинов поздравил военных моряков и морпехов с профессиональным праздником: "Сегодня национальный флот возрождается"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Искренне поздравляю боевой состав и ветеранов Военно-морских Сил с профессиональным праздником!
Украина издавна была мощной морской державой - история ее флота берет начало со времен Киевской Руси и Запорожской Сечи. В этом году мы праздновали 100-летие со дня знаменательного события, когда корабли Черноморского флота подняли украинские флаги и перешли под юрисдикцию УНР.
С начала новейшей истории Украины Российская Федерация всячески пыталась помешать утверждению Украины как дееспособной морской державы. Моряки, которые остались верными присяге во время военной агрессии Российской Федерации в Крыму и продолжили достойно выполнять свой долг, бок о бок с другими подразделениями Вооруженных Сил помешали планам Кремля уничтожить независимую Украину.
Несмотря на большие потери после российской агрессии, морская отрасль, Военно-морские Силы восстанавливают свой потенциал. Сегодня фактически происходит возрождение национального флота в новых местах базирования и дислокации на континентальной части Украины.
Военно-морские силы продолжают нести боевое дежурство по охране как морского побережья, так и северо-западной части Черного моря в зоне ответственности. В частности выполняются задачи по охране острова Змеиный. Мы гордимся героями-моряками, морскими пехотинцами, которые участвуют в проведении операции Объединенных сил на востоке Украины, защищают юго-восточные границы и морские рубежи.
Склоняем головы перед памятью погибших героев! За время проведения АТО / ООС, выполняя задание, погиб 51 военный из состава ВМС, ранены 488 моряков. Государственными наградами награждены 498, наградами Министерства обороны Украины - 1515, Генштаба - 1385 моряков.
Сегодня одним из крупнейших национальных приоритетов является дальнейшее укрепление сектора безопасности и обороны. Государство прилагает усилия к восстановлению и модернизации боевого ядра флота в соответствии со стандартами НАТО. Мы должны построить современные, быстрые и инновационные ВМС, способные защитить народ Украины и национальные интересы в морской и прибрежной среде путем проведения асимметричных и решительных операций с хорошо мотивированным профессиональным составом, настроенным на победу.
Пусть Господь хранит вас и ваши семьи!
С праздником!" - отметил Турчинов.
Слава Nації !!!!
повезло кремляди с этой синагогой, которая ненавидит Украину и ее Патриотов..
хай буде хоч, колись, в Україні створений дійсно морський флот!!!
Але запам'ятай сволота рано чи пізно за все прийдеться відповідати
рост ВВП ЗА 2017Г УКРАИНА 2.5%, В СРАШКИ 1.5% ГЕРМАНИЯ 2.2%
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2017&locations=UA-RU-DE&name_desc=true&start=2005
Береговые противокорабельные комплексы, на которые сегодня ставит Украина, на порядок дешевле и эффективней. А создание большого флота дело богатого будущего, а может и вообще сэкономим в случае вступления в НАТО
Турчинов завжди тягне на себе найбільшу концентрацію рєпоєдов- ботів.
Флот будет ибо Украина как страна состоялась и дело не в президенте, а дело в народе. Отстояли и дальше отстоите ваше мирное, светлое, счастливое...
Рост ВВП на целых 2,5 % больше. Это за счет чего? Леса-кругляка больше продали? По крайней мере в районном супермаркете, из трех имеющихся касс, в последнее время, в основном, работает, одна и возле нее очереди нет. Или это не показатель бурного роста ВВП, который никто не ощущает?
Во!
Старых адмиралов больше чем кораблей. Азов сдали. На все рашинские провокации скромно отводят глаза...
Типа будем судится....
А как там суды за 2 газовых платформы и добычу газа на шельфе? 5 год пошёл... И тишина...
То про який зв'язок з реальністю йде річ?
Любой ,усевшийся туда,становится через год агентом Мордора.Навсегда.
И чем дальше тем хуже.
Поэтому не нужно Турчинова выбирать Президентом.
Пусть останется как есть.