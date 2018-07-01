 Турчинов поздравил военных моряков и морпехов с профессиональным праздником: "Сегодня национальный флот возрождается"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Искренне поздравляю боевой состав и ветеранов Военно-морских Сил с профессиональным праздником!

Украина издавна была мощной морской державой - история ее флота берет начало со времен Киевской Руси и Запорожской Сечи. В этом году мы праздновали 100-летие со дня знаменательного события, когда корабли Черноморского флота подняли украинские флаги и перешли под юрисдикцию УНР.

С начала новейшей истории Украины Российская Федерация всячески пыталась помешать утверждению Украины как дееспособной морской державы. Моряки, которые остались верными присяге во время военной агрессии Российской Федерации в Крыму и продолжили достойно выполнять свой долг, бок о бок с другими подразделениями Вооруженных Сил помешали планам Кремля уничтожить независимую Украину.

Несмотря на большие потери после российской агрессии, морская отрасль, Военно-морские Силы восстанавливают свой потенциал. Сегодня фактически происходит возрождение национального флота в новых местах базирования и дислокации на континентальной части Украины.

Военно-морские силы продолжают нести боевое дежурство по охране как морского побережья, так и северо-западной части Черного моря в зоне ответственности. В частности выполняются задачи по охране острова Змеиный. Мы гордимся героями-моряками, морскими пехотинцами, которые участвуют в проведении операции Объединенных сил на востоке Украины, защищают юго-восточные границы и морские рубежи.

Склоняем головы перед памятью погибших героев! За время проведения АТО / ООС, выполняя задание, погиб 51 военный из состава ВМС, ранены 488 моряков. Государственными наградами награждены 498, наградами Министерства обороны Украины - 1515, Генштаба - 1385 моряков.

Сегодня одним из крупнейших национальных приоритетов является дальнейшее укрепление сектора безопасности и обороны. Государство прилагает усилия к восстановлению и модернизации боевого ядра флота в соответствии со стандартами НАТО. Мы должны построить современные, быстрые и инновационные ВМС, способные защитить народ Украины и национальные интересы в морской и прибрежной среде путем проведения асимметричных и решительных операций с хорошо мотивированным профессиональным составом, настроенным на победу.

Пусть Господь хранит вас и ваши семьи!

С праздником!" - отметил Турчинов.