 Московский патриархат грозит "кровопролитием" в случае получения автокефалии УПЦ

Об этом он заявил в интервью греческому агентству церковных новостей "Ромфэа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Религия".
При этом Иларион называет киевского Патриарха Филарета "лидером самопровозглашенного Киевского патриархата", а стремление украинской церкви – "расколом".
"Филарет ... говорит о том, что как только будет создана новая церковная структура, к ней должны перейти Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра. Это может привести к трагическим последствиям, поскольку верующие просто не отдадут лавры", - добавил он.
"Сейчас около 50 храмов канонической Украинской церкви незаконно захваченны раскольниками, происходит насилие над православными верующими. А если раскольники начнут захватывать лавру - тысячи людей соберутся, будут защищать эти обители, прольется кровь", - заявил Иларион.
В игрищах МП нет никакой веры и никакого Бога - есть только "религия и политика" обнаглевшего, давно хорошо не получавшего по роже очередного кремлёвского режима..
дас автокефалией во время боевых действий
не что иное как провокация религиозного конфликта.
Большое сомнение, что лалита параша-
нкоэтого не понимал.
в 2014 году овоще=рыгаловкая опэгэ провоцировала конфликт на языковой почве.
в 2017 году шакала
-да=рыгаловкая опэгэ провоцировала конфликт
на этнической почве (то с грузинами то с евреями то с ромами в 2018).
в 2017-2018гг стало понятно, что языковый и этнический конфликт раздуть неполучается.
поэтому в 2018 году шакал
-адактивно провоцирует конфликт
на религиозной почве, поводом для которого является автокефалия церкви.
коментами выше и ниже указывают сценарий провокации
Злий Грицько (01.07.2018 10:13)
Если кацапсячие попы не организуют титушек, то никакого кровопролития не будет...
violator (01.07.2018 10:06) руководители титуханов уже потирают руки .
это сколько же можно бабла срубить сдавая своих боевиков в аренду московским попам
ВКЛ_это_мы_01 (01.07.2018 10:10)
Мог бы уже ... и адрес или место сообщить - где произойдёт кровопролитие...
...
=======
в данном случае конфликт будет провоцироваться по наиболее агрессивному сценарию :
нападение,разрушение,убийство
руками титуханов шакала-да=сабакава=... после чего произойдёт
вторжение хY%ляцких террористов "на защиту православия мацковскага патриархата".
срашахY%лястам с калашами и градами
не сруки как-то защищать "руцких в Украине" от грузин и ромов ...
но для "защиты православия мацковскага патриархата" такая провокация САМОЕ ОНО
.
Злий Грицько (01.07.2018 10:13)
Если кацапсячие попы не организуют титушек, то никакого кровопролития не будет...
violator (01.07.2018 10:06) руководители титуханов уже потирают руки .
это сколько же можно бабла срубить сдавая своих боевиков в аренду московским попам
ВКЛ_это_мы_01 (01.07.2018 10:10)
Мог бы уже ... и адрес или место сообщить - где произойдёт кровопролитие...
...
=======
в данном случае конфликт будет провоцироваться по наиболее агрессивному сценарию :
нападение,разрушение,убийство
руками титуханов шакала
-да=сабакава=трухана... после чего произойдёт
вторжение хY%ляцких террористов "на защиту православия мацковскага патриархата".
срашахY%лястам с калашами и градами
не сруки как-то защищать "руцких в Украине" от грузин и ромов ...
но для "защиты православия мацковскага патриархата" такая провокация САМОЕ ОНО
.
Лучше свалите из Украины сами, пока можете!
Но есть особый отдел КГБ, а теперь ФСБ, называемый "РПЦ"
вам нужна такая церковь в Украине?
У них там на йізіге є слово ПЄЩЄРА.
Тобто, повинна б була називатись: Киево- ПЕЩЕРСКАЯ.
Так, як же так? Бо ж за твердженням свинорОССІв українску мову «видумал австрійскій гєнштаб с Грушевскім сто лєт назад» ?
І хто ж тоді старше: мова, чи язик?
Ну і як би він вбивав мільйони українських патріотів на Майданах купкою ошуканих і в основному престарілих та недоумкуватих - примітивних бабусь наївно віруючих в криваву кацапську - бандитську церква МП. з її жахливими попами бандитами - сепаратистами надісланих фашистським кремлем,кривавим )(уйлом і КГБЕшнним бандитом і злодієм цієї закордонної ворожої Україні РПЦ Кирилом Гундосом? УПЦ - МП яка підтримує криваву окупаційну війну по відторгненню нашої святиої суверенної української землі Криму і частини Донбасу проклятими кремлівськими фашистами кривавого маніяка )(уйла.
Ты посмотри на эти ряхи.
Столько жрать ни один пост не поможет.
1. Убей.
2. Укради.
3. Возжелай жену ближнего своего.
4. Да не будет у тебя других богов, кроме золотого тельца.
...
Русское христианство, оно такое сук@ многоликое.
А что вы хотели? Россияне - это вторая производная от древних славян, что ушли осваивать богатства Сибири и Урала, перемешавшаяся кровь со всевозможными народами. Уже сегодня видно, что ислам превалирует над православием на РФии.
Когда украинская церковь полностью избавится от масковских попов, МП настанет жопа.
Они то это знают, поэтому и цепляются за Украину из всех сил.
Тоді у відповідь на цей кричущий злочин Всеукраїнська рада церков підписала заяву про те, що введення військових сил іноземної держави на суверену українську територію - загроза не тільки для України, але і для всієї Європи. А ось представники мяко кажучи ворожого нам УПЦ московського патріархату, як і слід було очікувати, криваві окупаційні дії проклятої москви не засудили, а навпаки підтримали. Виходить що ця кацапська церква мп вона повністю ворожа Україні та українському народові бо вона продажна маріонетка грає на користь кривавих російських окупантів нашої святої суверенної української землі Криму і Донбасу,загарбників маніяка )(уйла. Тоді не ясно навіщо вона нам українцям взагалі потрібна, коли її місце у фашистській личаковiй педераціі паРаші, але не в суверенній українській державі в Україні у якій своя рідна Українська УПЦ - КП Русі - України!