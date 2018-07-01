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Все про:УПЦ (656) автокефалия (66)

 Московский патриархат грозит "кровопролитием" в случае получения автокефалии УПЦ

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что предоставление УПЦ автокефалии "может привести к кровопролитию".

Об этом он заявил в интервью греческому агентству церковных новостей "Ромфэа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Религия".

При этом Иларион называет киевского Патриарха Филарета "лидером самопровозглашенного Киевского патриархата", а стремление украинской церкви – "расколом".

"Филарет ... говорит о том, что как только будет создана новая церковная структура, к ней должны перейти Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра. Это может привести к трагическим последствиям, поскольку верующие просто не отдадут лавры", - добавил он.

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"Сейчас около 50 храмов канонической Украинской церкви незаконно захваченны раскольниками, происходит насилие над православными верующими. А если раскольники начнут захватывать лавру - тысячи людей соберутся, будут защищать эти обители, прольется кровь", - заявил Иларион.

Источник: https://censor.net.ua/n3074141
 
 
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Цікаво, яка біографія в цього лоріка та, якими багатствами він володіє?
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що може бути більшим за те, що вони благословили у 2014?
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Нормально вообще? А по статье за разжигание розни его нельзя принять?
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"мацковский сатанат" родился на кровопролитии , и без него он мертв
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Выгнать с Украины московскую церковь нужно было ещё в девяностых.
В игрищах МП нет никакой веры и никакого Бога - есть только "религия и политика" обнаглевшего, давно хорошо не получавшего по роже очередного кремлёвского режима..
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Лучший вариант был летом 14 года ,на максимальном подъеме патриотизма.
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Пусть все гундяевцы сосут нах., кого напугать захотели!? Как засранцев пинками из Лавры жирных попов выкинут...
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затея шакала-да с автокефалией во время боевых действий

не что иное как провокация религиозного конфликта.

Большое сомнение, что лалита параша-нко этого не понимал.

в 2014 году овоще=рыгаловкая опэгэ провоцировала конфликт на языковой почве.
в 2017 году шакала-да=рыгаловкая опэгэ провоцировала конфликт
на этнической почве (то с грузинами то с евреями то с ромами в 2018).

в 2017-2018гг стало понятно, что языковый и этнический конфликт раздуть неполучается.
поэтому в 2018 году шакал-ад активно провоцирует конфликт
на религиозной почве, поводом для которого является автокефалия церкви.

коментами выше и ниже указывают сценарий провокации

Злий Грицько (01.07.2018 10:13)
Если кацапсячие попы не организуют титушек, то никакого кровопролития не будет...
violator (01.07.2018 10:06) руководители титуханов уже потирают руки .
это сколько же можно бабла срубить сдавая своих боевиков в аренду московским попам
ВКЛ_это_мы_01 (01.07.2018 10:10)
Мог бы уже ... и адрес или место сообщить - где произойдёт кровопролитие...
...
=======

в данном случае конфликт будет провоцироваться по наиболее агрессивному сценарию :
нападение,разрушение,убийство
руками титуханов шакала-да=сабакава=... после чего произойдёт
вторжение хY%ляцких террористов "на защиту православия мацковскага патриархата".

срашахY%лястам с калашами и градами
не сруки как-то защищать "руцких в Украине" от грузин и ромов ...
но для "защиты православия мацковскага патриархата" такая провокация САМОЕ ОНО
.
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коменты выше и ниже указывают сценарий провокации

Злий Грицько (01.07.2018 10:13)
Если кацапсячие попы не организуют титушек, то никакого кровопролития не будет...
violator (01.07.2018 10:06) руководители титуханов уже потирают руки .
это сколько же можно бабла срубить сдавая своих боевиков в аренду московским попам
ВКЛ_это_мы_01 (01.07.2018 10:10)
Мог бы уже ... и адрес или место сообщить - где произойдёт кровопролитие...
...
=======

в данном случае конфликт будет провоцироваться по наиболее агрессивному сценарию :
нападение,разрушение,убийство
руками титуханов шакала-да=сабакава=трухана... после чего произойдёт
вторжение хY%ляцких террористов "на защиту православия мацковскага патриархата".

срашахY%лястам с калашами и градами
не сруки как-то защищать "руцких в Украине" от грузин и ромов ...
но для "защиты православия мацковскага патриархата" такая провокация САМОЕ ОНО
.
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нема ніякої провокації просто стоїть задача вигати мп як і комуністів з країни
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Утаржение апосраной мардвы закончицца на мехесрань мудянском палоти. Московський патріархат погрожує "кровопролиттям" у разі отримання автокефалії УПЦ - Цензор.НЕТ 2506
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Да не будет не каких конфликтов , для любого попа церковь это бизнес , если громада села проголосует за переход в киевский патриархат , поп тут же перейдет , а то останется без бабок и работы .Уже сей сас это имеет место быть , просто пока останавливает этот процесс отсутствие автокефалии , а то он начнется в геометрической прогрессии , при чем тогда Украина признает мацковский сатанат иностранной церковью и обложит налогами и все сливай воду.
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Давно нужно их выгнать с наших церквей, козлов московского сатаната.
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Угрожаешь? А когда получишь 2 мая в ответку, опять плакаться начнете, ордынцы?
Лучше свалите из Украины сами, пока можете! Московський патріархат погрожує "кровопролиттям" у разі отримання автокефалії УПЦ - Цензор.НЕТ 2624
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Христос сказал ,когда приду найду ли Веру на земле ! Так вот, разве враг мне католик,баптист,иеговист ,старовер ,на мой взгляд это мой брат ,и тот ,кто пытается подчинить себе других ,либо пытается всеми путями сохранить власть над другими на мой взгляд неверующий человек.Молю Бога ,чтоб дал Украине истинную Церковь и Веру народу украинскому.
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Лучше бы он дал им мозги.
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Нет ни эллина ни иудея....
Но есть особый отдел КГБ, а теперь ФСБ, называемый "РПЦ"
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Для патриотов нашли очередную игрушку.
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От хто б пояснив, чому древня християнська святиня, якій уже тисяча років, зветься Києво - ПЕЧЕРСЬКА Лавра, а в російській мові, навіть такого слова ПЕЧЕРА, немає?
У них там на йізіге є слово ПЄЩЄРА.
Тобто, повинна б була називатись: Киево- ПЕЩЕРСКАЯ.
Так, як же так? Бо ж за твердженням свинорОССІв українску мову «видумал австрійскій гєнштаб с Грушевскім сто лєт назад» ?
І хто ж тоді старше: мова, чи язик?
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Ворожа Україні кацапська церква РПЦ сильно шкодують про те, що її маріонетка УПЦ (МП) не послала на смерть своїх прихожан, щоб знищити Євро - Майдан в 2014 році. Про це заявив протоієрей нібито Руської? (Російсько-кацапською) православної церкви (РПЦ) Всеволод Чаплін. Він заявив, що Московському патріархату "треба було масово вивести людей на вулиці, навіть послати їх на смерть, аби придушити ту маніпулятивну прозахідну хвилю, яка змела нібито законну а по сут продажну прокацапську і бандитську владу ЗЕКА і згвалтувала вибір значною? (А по суті мізерною) частини суспільства ", - заявив він.
Ну і як би він вбивав мільйони українських патріотів на Майданах купкою ошуканих і в основному престарілих та недоумкуватих - примітивних бабусь наївно віруючих в криваву кацапську - бандитську церква МП. з її жахливими попами бандитами - сепаратистами надісланих фашистським кремлем,кривавим )(уйлом і КГБЕшнним бандитом і злодієм цієї закордонної ворожої Україні РПЦ Кирилом Гундосом? УПЦ - МП яка підтримує криваву окупаційну війну по відторгненню нашої святиої суверенної української землі Криму і частини Донбасу проклятими кремлівськими фашистами кривавого маніяка )(уйла.
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ага сухую. никаих хэнэси и 18 летних чивасав....
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Какой пост.
Ты посмотри на эти ряхи.
Столько жрать ни один пост не поможет.
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Гундяймардовскую сатанинскую цыркву на мастосрань у мардовию к мардовским людоедам. Пущай мардве пряху морочамц и молямц.
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Чую, скоро выйдут новые заповеди от гундяя.
1. Убей.
2. Укради.
3. Возжелай жену ближнего своего.
4. Да не будет у тебя других богов, кроме золотого тельца.
...

Русское христианство, оно такое сук@ многоликое.
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Лавра при союзе была музеем и с огромной дурости решением власти передали церкви МП, вполне возможно это решение отменить. И вообще , почему священики навязывают себя в посредники между богом и прихожанами, кто их назначил и по какому праву? Мне лично посредник не нужен.
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~80% прихода МП составляют украинцы! На РФии храмы пустые, даже по праздникам!
А что вы хотели? Россияне - это вторая производная от древних славян, что ушли осваивать богатства Сибири и Урала, перемешавшаяся кровь со всевозможными народами. Уже сегодня видно, что ислам превалирует над православием на РФии.
Когда украинская церковь полностью избавится от масковских попов, МП настанет жопа.
Они то это знают, поэтому и цепляются за Украину из всех сил.
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Коли в 2014 році профашистська Рада Федерації ворожої Україні РФ дала злочинницький дозвіл на введення своїх військ в Україну.
Тоді у відповідь на цей кричущий злочин Всеукраїнська рада церков підписала заяву про те, що введення військових сил іноземної держави на суверену українську територію - загроза не тільки для України, але і для всієї Європи. А ось представники мяко кажучи ворожого нам УПЦ московського патріархату, як і слід було очікувати, криваві окупаційні дії проклятої москви не засудили, а навпаки підтримали. Виходить що ця кацапська церква мп вона повністю ворожа Україні та українському народові бо вона продажна маріонетка грає на користь кривавих російських окупантів нашої святої суверенної української землі Криму і Донбасу,загарбників маніяка )(уйла. Тоді не ясно навіщо вона нам українцям взагалі потрібна, коли її місце у фашистській личаковiй педераціі паРаші, але не в суверенній українській державі в Україні у якій своя рідна Українська УПЦ - КП Русі - України!
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Не всі це розуміють, але саме кацапо-грецька кривославна церква - це головна біда України/Русі та українців майже з 12 століття. Володимир воював як і його предки кілька століть з Візантією ЗА ВІРУ! Володимир і хрестився не за офіційною вірою константинопільського патріархату, бо прагнув зробити руський незалежний патріархат, привезши до Києва священиків опозиційної віри з Корсуня і збудувавши ариянський храм - Десятинну церкву. Саме тоді візантія припинивши відкриту війну з Києвом як і зараз робить її вучень - хуйло, перейшла на розрив Русі знутрі, інтригами та вбивствами розпочав війну серед онуків Володимира і Ярослава.
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шо, всем сатанатом вены себе порежут?
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Всех попов независимо от патриархата нужно повесить или расстрелять.
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Вот уже проповедуют открытым текстом. Если у нас есть спецслужбы, этот ордынский шаманат в Украине должен быть предупрежден и закрыт. Правда это если у нас есть спецслужбы, а не филиалы рассейского ФСБ.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМосковский патриархат грозит "кровопролитием" в случае получения автокефалии УПЦ
 
 
 
 
 
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