 Московский патриархат грозит "кровопролитием" в случае получения автокефалии УПЦ

Об этом он заявил в интервью греческому агентству церковных новостей "Ромфэа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Религия".

При этом Иларион называет киевского Патриарха Филарета "лидером самопровозглашенного Киевского патриархата", а стремление украинской церкви – "расколом".

"Филарет ... говорит о том, что как только будет создана новая церковная структура, к ней должны перейти Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра. Это может привести к трагическим последствиям, поскольку верующие просто не отдадут лавры", - добавил он.

Читайте также: Состоялось архиерейское совещание УПЦ (МП): "попытки изменить статус церкви только углубят раскол"

"Сейчас около 50 храмов канонической Украинской церкви незаконно захваченны раскольниками, происходит насилие над православными верующими. А если раскольники начнут захватывать лавру - тысячи людей соберутся, будут защищать эти обители, прольется кровь", - заявил Иларион.