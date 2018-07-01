 Легковушка влетела в попутный грузовик под Николаевом: пострадали дети. ФОТО

Об этом сообщают "Новости-Н", информирует Цензор.НЕТ.

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По предварительной информации оба автомобиля двигались в направлении Николаева, когда водитель легковушки уснул и заехал под грузовик, который ехал впереди.

За рулем Fiat находился житель Киева. В салоне его автомобиля находились трое детей от 6 до 8 лет. Все трое получили ушибы, также у одного ребенка подозрение на сотрясение мозга, у второго — вероятный перелом ключицы. Все пострадавшие были доставлены в детскую областную больницу. Водитель не пострадал.

Легковой автомобиль получил значительные механические повреждения, и, скорее всего, восстановлению не подлежит.









