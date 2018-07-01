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 Оккупанты 26 раз атаковали позиции ОС и дважды нарушили новое перемирие: ранен украинский воин, поврежден вражеский БТР

За прошедшие сутки, 30 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Российские оккупационные войска 26 раз прибегли к прицельному огню по нашим позициям, 4 из которых - из тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООС.

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На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Новотошковское. Там противник вел огонь по нашим позициям из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Горловском направлении российские наемники проявляли активность в районе населенных пунктов Пивденное и Зайцево. Там враг применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На Донецком направлении противник активизировал провокации с применением преимущественно гранатометов и стрелкового оружия. Под вражеским огнем находились защитники Марьинки, Красногоровки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Песков, Опытного и Новомихайловки.

Большое количество обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении. В основном они носили провокационный характер. Враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Огневому воздействию подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Павлополь, Чермалык, Талаковка и Гнутово.

В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения.

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Несмотря на принятое трехсторонней контактной группой в Минске решение о режиме тишины по всей линии фронта начиная с 00:00 часов 1 июля 2018 года боевики российских оккупационных войск в течение текущих суток 2 раза открывали огонь по нашим защитникам. На Горловском направлении враг обстрелял из минометов калибром 120 мм наши позиции в районе населенного пункта Зайцево, а из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новоалександровка на Луганском направлении.

По данным разведки в результате подрыва на противотанковой мине поврежден БТР российских оккупационных войск и ранен один боевик.

Оккупанты 26 раз атаковали позиции ОС и дважды нарушили новое перемирие: ранен украинский воин, поврежден вражеский БТР 01
Оккупанты 26 раз атаковали позиции ОС и дважды нарушили новое перемирие: ранен украинский воин, поврежден вражеский БТР 02

Источник: https://censor.net.ua/n3074139
 
 
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Не, новое пэрэмыря они не нарушали, то они еще предыдущее нарушают
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Одужання пораненому воїну.. Хтось, крім звісно петі, очікував на інший результат цього чергового "жнивного перемир'я"?
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Цікаво ,доки ця пластинка буде грати одне і те ж ?!!!
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С конца октября 1941 года и по сентябрь 1942 года между СССР и братской Германией было полное затишье,никаких боевых действий.
Более подробно об этом,Ютьюб, писатель Андрей Купцов.
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Первый день "хлебного перемирия" 2017 года. Ничему не учимся. Окупанти 26 разів атакували позиції ОС і двічі порушили нове перемир'я: поранено українського воїна, пошкоджено ворожий БТР - Цензор.НЕТ 2044
Окупанти 26 разів атакували позиції ОС і двічі порушили нове перемир'я: поранено українського воїна, пошкоджено ворожий БТР - Цензор.НЕТ 1054
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты 26 раз атаковали позиции ОС и дважды нарушили новое перемирие: ранен украинский воин, поврежден вражеский БТР
 
 
 
 
 
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