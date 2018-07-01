 Оккупанты 26 раз атаковали позиции ОС и дважды нарушили новое перемирие: ранен украинский воин, поврежден вражеский БТР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООС.

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На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Новотошковское. Там противник вел огонь по нашим позициям из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Горловском направлении российские наемники проявляли активность в районе населенных пунктов Пивденное и Зайцево. Там враг применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На Донецком направлении противник активизировал провокации с применением преимущественно гранатометов и стрелкового оружия. Под вражеским огнем находились защитники Марьинки, Красногоровки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Песков, Опытного и Новомихайловки.

Большое количество обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении. В основном они носили провокационный характер. Враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Огневому воздействию подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Павлополь, Чермалык, Талаковка и Гнутово.

В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения.

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Несмотря на принятое трехсторонней контактной группой в Минске решение о режиме тишины по всей линии фронта начиная с 00:00 часов 1 июля 2018 года боевики российских оккупационных войск в течение текущих суток 2 раза открывали огонь по нашим защитникам. На Горловском направлении враг обстрелял из минометов калибром 120 мм наши позиции в районе населенного пункта Зайцево, а из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новоалександровка на Луганском направлении.

По данным разведки в результате подрыва на противотанковой мине поврежден БТР российских оккупационных войск и ранен один боевик.



