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 В ОС заявили, что подчиненные подразделения будут неуклонно придерживаться режима тишины

Объединенные силы заявляют, что подчиненные подразделения будут неуклонно придерживаться решения, принятого на последней встрече Трехсторонней контактной группы.

"В связи с принятием решения Трехстороннего контактной группой в Минске об объявлении режима тишины по всей линии фронта длиной 426 километров в два летних месяца начиная с 1 июля, Объединенные силы заявляют, что подчиненные подразделения будут неуклонно придерживаться принятого решения. Все будет Украина", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на facebook-странице ООС.

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В ОС заявили, что подчиненные подразделения будут неуклонно придерживаться режима тишины 01

Напомним, представители Трехсторонней контактной группы на заседании 27 июня договорились о перемирии с 1 июля 2018 года в связи с началом жатвы.

Источник: https://censor.net.ua/n3074132
 
 
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Відомо, що подібні перемир'я ніхто не дотримується.
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...надо вещи называть своими именами: Трёхсторонний перекур.
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Те подразделения украинской армии которые придерживаются пархатого псевдо-перемирия являются предатедлями Украины и должны быть убраны с передовой и преговорены или к пожизненному или к смертной казни .
Терпеть такое предательство могут только ничтожества.
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Ты сегодня в трауре? Шо, за португальцев болел, болезный. Лечись.
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Андрюха! -- де тебя носит по свету? ...ты мне скажи -- в сентябре, какие шмотки надо брать в Лондон? -- от дождя или от холода -- неохота три чемодана с собой переть... ...да! -- буду неделю на судне -- надо ж и у борта постоять в чём-то... -- по Ла Маншу заплыв...
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Меня не носит. Как раз демонстрирую стабильность, уже более года- тока Республика Гана. Желаю отсюда и на пенсию выйти. А сентябрь, да в Инглиш Чэннэл- не холодно. Но- мокро. Однако, длительный заплыв, по проливу. Шо, каждый день- новый порт?
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Да -- из Хамбурга по восточному побережью, потом разворот и через Лондон обратно...
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Ну а шо? Хороший маршрут. В Лондоне можно сигарет продать, они там по 18,50$ за пачку. Но лучше- не продавать. Мне в Саутгемптоне понравилось, там, как к причалу пассажирскому подходишь, то справа- причал "Титаника". Оставили всё как было! Даже буксир тех времен пришвартован. Говорят- даже тот самый буксир, но, наверное- врут.
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-- та какой с меня продавец? -- набрыдло всё давно -- я уже стабильный покупатель... -- тоже, на пенсию лыжи парю... *)
Короче -- две кожанки -- одну жалко, другую нет и пуховик водонепроницаемый -- дорогой -- пойдёт?
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По-моему- жарковато будет. А там... на любителя.
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-- так шо -- пуховик не брать -- ...просто куртка с капюшёном дождевая?
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Карта бортовая будет... -- а денег скоко брать -- штуки хватит?
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Ладно, в общем я понял.. ...дякую! Давай там -- ганийцек гоняй... ...но береги себя! *)
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Титаник! -- моё корыто раз в 5 больше -- как бы не заблудится на нём... ...хотя, в смысле блуда -- я непротив...*)
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Как за Гану -- все в буфет за сардельками.
А я и сам бы взял кило -- да плохо с деньгами...*)
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Трёхсторонняя группа -- это кто?
Украина, Европа и Россия... ...хм... -- а мы уже воюем? -- а я и не знал...*)
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Це просто заява для преси, бо так треба.

Як відповідали, так і відповідатимуть: ніхто не дозволить оркам лізти на наші позиції і вбивати себе. Не здивуюся, коли й скористаються ситуацією і займуть якийсь населений пункт/дорогу/пост і пояснять =виходячи з гуманітарних причин, з метою захисту цивільного населення= ...

І нічого нашим за це не буде. Тристороння група мусить собі там збиратися і про щось домовлятися, а війна продовжується.
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"Никогда такого не было, и вот опять." (с) В ОС заявили, что подчиненные подразделения будут неуклонно придерживаться режима тишины - Цензор.НЕТ 4673
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ ОС заявили, что подчиненные подразделения будут неуклонно придерживаться режима тишины
 
 
 
 
 
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