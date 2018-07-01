 В ОС заявили, что подчиненные подразделения будут неуклонно придерживаться режима тишины

"В связи с принятием решения Трехстороннего контактной группой в Минске об объявлении режима тишины по всей линии фронта длиной 426 километров в два летних месяца начиная с 1 июля, Объединенные силы заявляют, что подчиненные подразделения будут неуклонно придерживаться принятого решения. Все будет Украина", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на facebook-странице ООС.
Напомним, представители Трехсторонней контактной группы на заседании 27 июня договорились о перемирии с 1 июля 2018 года в связи с началом жатвы.
Терпеть такое предательство могут только ничтожества.
Короче -- две кожанки -- одну жалко, другую нет и пуховик водонепроницаемый -- дорогой -- пойдёт?
А я и сам бы взял кило -- да плохо с деньгами...*)
Украина, Европа и Россия... ...хм... -- а мы уже воюем? -- а я и не знал...*)
Як відповідали, так і відповідатимуть: ніхто не дозволить оркам лізти на наші позиції і вбивати себе. Не здивуюся, коли й скористаються ситуацією і займуть якийсь населений пункт/дорогу/пост і пояснять =виходячи з гуманітарних причин, з метою захисту цивільного населення= ...
І нічого нашим за це не буде. Тристороння група мусить собі там збиратися і про щось домовлятися, а війна продовжується.