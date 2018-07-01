 ОС заявили, что подчиненные подразделения будут неуклонно придерживаться режима тишины

"В связи с принятием решения Трехстороннего контактной группой в Минске об объявлении режима тишины по всей линии фронта длиной 426 километров в два летних месяца начиная с 1 июля, Объединенные силы заявляют, что подчиненные подразделения будут неуклонно придерживаться принятого решения. Все будет Украина", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на facebook-странице ООС.

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Напомним, представители Трехсторонней контактной группы на заседании 27 июня договорились о перемирии с 1 июля 2018 года в связи с началом жатвы.