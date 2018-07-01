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Все про:Госпогранслужба (2865) граница (3038) задержание (5007) Интерпол (400)

 700 разыскиваемых Интерполом человек выявили украинские пограничники с начала года

С начала 2018 года сотрудники пограничного ведомства реализовали более тысячи срабатываний базы данных Интерпола, среди которых около 90 относительно авто и почти 700 в отношении лиц.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщается на сайте Госпогранслужбы.

В частности, вчера в аэропорту "Одесса" сотрудники Госпогранслужбы обнаружили и задержали иностранца, который находился в международном розыске.

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Во время оформления пассажиров рейса "Тбилиси - Одесса" в отношении гражданина Грузии сработала международная база данных Интерпола. Как выяснили военнослужащие Одесского отряда, мужчину разыскивали правоохранительные органы Армении за нарушение действующего законодательства.

По данному факту проинформировано украинское бюро Интерпола в Киеве. Задержанный иностраней передан сотрудникам Нацполиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3074131
 
   
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Тільки не треба його передавати недружній до України Вірменії.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия700 разыскиваемых Интерполом человек выявили украинские пограничники с начала года
 
 
 
 
 
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