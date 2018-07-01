 700 разыскиваемых Интерполом человек выявили украинские пограничники с начала года

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщается на сайте Госпогранслужбы.

В частности, вчера в аэропорту "Одесса" сотрудники Госпогранслужбы обнаружили и задержали иностранца, который находился в международном розыске.

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Во время оформления пассажиров рейса "Тбилиси - Одесса" в отношении гражданина Грузии сработала международная база данных Интерпола. Как выяснили военнослужащие Одесского отряда, мужчину разыскивали правоохранительные органы Армении за нарушение действующего законодательства.

По данному факту проинформировано украинское бюро Интерпола в Киеве. Задержанный иностраней передан сотрудникам Нацполиции.