 Власти Чернигова отселяют 50 жителей из затопленных домов, организован сбор вещей для пострадавших

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт мэрии.

Комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации в конце дня провела второе заседание. "Председатель комиссии, заместитель городского головы Андрей Черненко отметил, что в первую очередь необходимо решить вопрос предоставления надлежащей помощи пострадавшим жителям города. Так, жители наиболее пострадавших домов города, в частности, по ул. Декабристов, 8 и ул. Текстильщиков, 23, всего порядка 50 человек, нуждаются в отселении, так как оставаться там опасно. Для них срочно найдены свободные помещения в общежитии Строительного лицея по ул. Ивана Мазепы, 70 и по ул. Победы, 183 в здании Черниговского учебно-реабилитационного центра №2 Черниговского городского совета", - говорится в сообщении.

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На период отселения пострадавших город организует их ежедневное трехразовое питание, а в пустых домах силами полиции и муниципальной стражи будет обеспечена круглосуточная охрана порядка.

Андрей Черненко попросил присутствующих и всех жителей города "мобилизовать все силы на помощь черниговцам, которые в результате затопления домов потеряли даже самые необходимые вещи: одежду, белье, не говоря уже о документах, техническое оборудование и прочее".

Сбор необходимых вещей для детей разного возраста и взрослых организован В Черниговском учебно-реабилитационном центре №2 по ул. Победы, 183.

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Также во время совещания были определены места, требующие немедленного реагирования по ликвидации последствий непогоды для предотвращения несчастных случаев. Для этого, кроме коммунальных служб, будут дополнительно привлекаться также местные силы Национальной гвардии и Железнодорожного полка.

Напомним, сильный ливень затопил около 20 улиц Чернигова. Спасатели эвакуировали 16 человек, трех пострадавших передали медикам. Всего были подтоплены 90 дворов.