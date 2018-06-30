EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Происшествия
  1028  10
Все про:дожди (159) непогода (379) потоп (264) происшествие (1661) Чернигов (374) мэрия (84)

 Власти Чернигова отселяют 50 жителей из затопленных домов, организован сбор вещей для пострадавших

Всем пострадавшим из-за непогоды черниговцам оказывается необходимая помощь.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт мэрии.

Комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации в конце дня провела второе заседание. "Председатель комиссии, заместитель городского головы Андрей Черненко отметил, что в первую очередь необходимо решить вопрос предоставления надлежащей помощи пострадавшим жителям города. Так, жители наиболее пострадавших домов города, в частности, по ул. Декабристов, 8 и ул. Текстильщиков, 23, всего порядка 50 человек, нуждаются в отселении, так как оставаться там опасно. Для них срочно найдены свободные помещения в общежитии Строительного лицея по ул. Ивана Мазепы, 70 и по ул. Победы, 183 в здании Черниговского учебно-реабилитационного центра №2 Черниговского городского совета", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комиссия ГСЧС собралась на заседание из-за непогоды в Чернигове: произошло частичное разрушение стен жилых домов

На период отселения пострадавших город организует их ежедневное трехразовое питание, а в пустых домах силами полиции и муниципальной стражи будет обеспечена круглосуточная охрана порядка.

Андрей Черненко попросил присутствующих и всех жителей города "мобилизовать все силы на помощь черниговцам, которые в результате затопления домов потеряли даже самые необходимые вещи: одежду, белье, не говоря уже о документах, техническое оборудование и прочее".

Сбор необходимых вещей для детей разного возраста и взрослых организован В Черниговском учебно-реабилитационном центре №2 по ул. Победы, 183.

Также читайте: Произошло подтопление около 90 частных домовладений на 19 улицах Чернигова, ликвидация последствий продолжается, - ГСЧС

Также во время совещания были определены места, требующие немедленного реагирования по ликвидации последствий непогоды для предотвращения несчастных случаев. Для этого, кроме коммунальных служб, будут дополнительно привлекаться также местные силы Национальной гвардии и Железнодорожного полка.

Напомним, сильный ливень затопил около 20 улиц Чернигова. Спасатели эвакуировали 16 человек, трех пострадавших передали медикам. Всего были подтоплены 90 дворов.

Источник: https://censor.net.ua/n3074127
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
На наступному тижні буду в Чернігові і потім розповім на Цензорі.
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос- есть ли ливневая канализация в городе? Затоплены Бровары, Винница. Я уверена что там просто не строились ливневки. Города Украины продолжают жить как села. В ЕС этого давно нет.
А в к не Кличко ливневки явно не чистит
 показать весь комментарий
 
 
В Києві була гроза, а зараз продовжується дощ. Каналізація на рівні, хоч чув що якийсь район підтопило.
 показать весь комментарий
 
 
Volodymyr Kompaniiets

3 ч
Сьогодні вночі Світовий банк оновив дані по всім країнам світу, як я обіцяв, ВВП України в 2017 році виріс більше ніж на 20% і склав 112 млрд дол.
Це один із найвищих темпів приросту ВВП в 2017 році серед всіх країн світу.

Лінк на дані Світового банку по Україні https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD…
 показать весь комментарий
 
 
москвалі, зараз дуже гарний момент всім вам разом заскиглити "Європє, Амерікє і Кітаю нє нужна сільная Украіна".
 показать весь комментарий
 
 
Да уж, утренний ливень (почему везде пишут "ночной"? Он линул в 6-45 утра..лило целый ЧАС..) наделал беды всему городу.. Так что Атрошенко не только дороги и тротуары надо в порядок приводить и фонтаны пихать через каждые 20м..((
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВласти Чернигова отселяют 50 жителей из затопленных домов, организован сбор вещей для пострадавших
 
 
 
 
 
 вверх